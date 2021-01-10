Территориальное и игровое преимущество хозяев не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в голы превращать.

Пока ПСВ впереди ничем не отмечается. Команда не может завладеть мячом, чтобы перебираться регулярно на чужую территорию.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Алле!!! И первый гол за свой клуб забивает Алле. Правда, офсайд фиксирует арбитр.

Теперь в офсайде оказался Мален.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

Возобновляется наша игра. "Аякс" начал с центра поля.

Лабьяд на второй тайм у "Аякса" не вышел. Алле его заменил.

Вполне ожидаемая картина. Хозяева взяли игру и мяч под свой контроль, а ПСВ остается уповать на контратаки.

Первый тайм

— Бьорн Кёйперс отправляет команды на перерыв! "Аякс" - ПСВ 1:2. Встречаемся через 15 минут.

45' 1 минута добавлена.

44' Игроки "Аякса" размашисто атакуют, не мельчат, используют всю ширину поля - красиво все это смотрится.

43' Хозяева снова захватили контроль над игрой и не позволяют ПСВ вывернуться в контратаку.

42' Шуурс получает по ногам.

41' И ПСВ позиционные атаки не удаются. Как только скорость теряется на чужой половине поля, сразу отбирают мяч хозяева.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Промес!!!

И всё-таки додавили. Промес замкнул прострел Тадича с левого края штрафной.

39' Навалились на ворота гостей игроки "Аякса". ПСВ вынес мяч только с третьей попытки.

38' ПСВ всеми силами сидит в обороне, практически всей командой за линией мяча.

37' Не сказать, что специально инициативу отдали сопернику гости. Прессингуют, поддавливают, когда могут, но мяч все же чаще у амстердамцев сейчас.

36' Классен нарушает правила у центральной линии поля.

35' Все сильнее давление "Аякс" оказывает на ворота соперника. Защитники гостей работают под повышенной нагрузкой, но пока держатся.

34' Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

33' Борьба в центре поля, из которой ПСВ выходит, завладев мячом, но не продвинувшись вперед.

32' "Аякс" долго готовил атаку, гоняя мяч поперек поля. Когда же дело дошло до передачи в штрафную, защитники ПСВ спокойно вынесли мяч к центру.

31' Потихоньку отодвигают от ворот игру гости, но "Аякс" старается прессинговать по всему полю.

30' А вот теперь за ПСВ играет штанга, Тадича потеряли в центре штрафной гости, а тот в касание замыкал прострел от Мазрауи. Каркас ворот спасает от пропущенного гола.

29' Похоже, что сломались амстердамцы психологически и морально. Опустились руки и идет брак в простых моментах.

28' А ПСВ прижался к воротам. Две линии обороны и полузащиты выстроились в один ряд.

27' Быстрый выход из обороны в атаку оформили гости, но только вот Гакпо допустил брак.

26' Боскальи нарушает правила в середине поля.

25' "Аякс" пока никак не может найти свою игру. ПСВ переигрывает соперника закономерно.

24' "Аякс" не стесняется бить по воротам из любых положений, но как-то все не то.

23' Эрик Тен Хаг , главный тренер "Аякса", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в защите.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Захави!!!

Антони обрезал свою команду, опять связка Малена и Захави сыграла, первый сделал пас в центр штрафной, куда и набежал 7 номер ПСВ, отправив мяч под перекладину.

22' Должен всё-таки разбегаться 6 номер ПСВ. Всё с защитником гостей в порядке.

21' Сангаре требуется медицинская помощь.

20' Антони получает мяч на правом углу штрафной и бьёт по воротам. Сангаре подставился под этот выстрел, а затем Промес слабо покатил мяч в сторону Мвого.

20' Продолжаем игру, повтор явно показал, что Сангаре сыграл чисто.

19' А вот и Промес в кадре, упал он на входе в штрафную ПСВ. Свисток арбитра молчит.

18' И команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.

17' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Аякса", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

16' Рваный темп встречи в последние минуты. "Аякс" пытается атаковать, ПСВ пытается вязко защищаться.

15' ПСВ выбрался с мячом на чужую половину поля и быстро мяч потерял. Теперь "Аякс" будет придумывать что-то своё.

14' Вводит мяч Мвого в игру, а игроки "Аякса" сигнализируют арбитру. Считают они, что вратарь медленно это делает.

13' Лабьяд в штрафной ПСВ нарушает правила.

12' Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Аякса" не смогли убежать в контратаку.

11' Макс пробил по воротам. Онана в красивом прыжке отбивает мяч к боковой линии поля.

10' Блинд прихватил Малена у линии штрафной. Кёйперс фиксирует нарушение правил.

9' Контролируют матч хозяева, но остроты у ворот Мвого пока не возникает и близко.

8' Попытались игроки "Аякс" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

7' "Аякс" не торопится лезть на ворота противника, а ПСВ больше за мяч зацепиться не может.

6' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Бьорна Кёйперса. Зафиксировал он первое нарушение в матче, допустил фол Тальяфико.

5' Игроки "Аякса" ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.

4' Хозяева наконец-то перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Захави!!!

Хорошая комбинация гостей по центру, Мален пяткой переадресовал мяч в штрафную, куда и вбежал Захави, который переиграл голкипера.

3' ПСВ зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

2' "Аякс" тут же обрушивается на своего соперника яростным прессингом. ПСВ не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.

1' "Аякс" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в чёрной ПСВ.