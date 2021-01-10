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  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
1:2
Второй тайм: 53'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
2' Гол
Захави Эран
0:2
21' Гол
Захави Эран
1:2
40' Гол
Промес Куинси
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Алле Себастьян
53'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
11
Промес
Куинси
39
Антони
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
10
Ихаттарен
Мохаммед
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
Аякс
4-2-1-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Захави Эран
(Мален Дониэлл)
21'
0:2
Захави Эран
(Мален Дониэлл)
40'
Промес Куинси
(Тадич Душан)
1:2
46'
Алле Себастьян
Лабьяд Закария
 
50'
Алле Себастьян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.6
2. Траоре Лассина 7 0.47
3. Антони 6 0.4
4. Промес Куинси 6 (1) 0.4
5. Лабьяд Закария 5 0.33
6. Хунтелаар Клаас-Ян 5 (1) 0.33
7. Классен Дэви 5 (1) 0.33
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.2
9. Мартинес Лисандро 2 0.13
10. Гравенберх Райан 1 0.07
11. Кудус Мохаммед 1 0.07
12. Блинд Дэйли 1 0.07
13. Нерес Давид 1 0.07
14. Броббей Брайан 1 0.07
15. Клейбер Шон 0 0
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 7 0.47
2. Мадуэке Нони 5 0.33
3. Гакпо Коди 5 0.33
4. Макс Филипп 3 (2) 0.2
5. Гётце Марио 3 0.2
6. Захави Эран 3 (1) 0.2
7. Боскальи Оливье 2 0.13
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.13
9. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.07
10. Файн Адриан 1 0.07
11. Томас Райян 1 0.07
12. Ромеро Максимильяно 1 0.07
13. Пиру Йоэл 1 0.07
14. Росарио Пабло 0 0
15. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Антони 1 0
7. Клейбер Шон 1 0
8. Онана Андре 1 0
9. Шуурс Перр 1 0
10. Мартинес Лисандро 1 0
11. Кудус Мохаммед 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 5 0
2. Макс Филипп 2 0
3. Дюмфрис Дензел 2 0
4. Тезе Джордан 2 0
5. Брума Арминду 1 0
6. Сангаре Ибрахим 1 0
7. Гакпо Коди 1 0
8. Ледесма Ричард 1 0
9. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 13.46% (7) 17.31% (9) 21.15% (11) 11.54% (6) 17.31% (9) 19.23% (10)
 ПСВ 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6) 3.03% (1) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле
Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт
ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие
ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:1 Заявка 15 11 3 1 35 - 12 36
2. Аякс 1:2 Заявка 15 11 1 3 53 - 12 34
3. Витесс Заявка 15 10 2 3 26 - 12 32
4. Фейеноорд Заявка 15 9 5 1 31 - 12 32
5. АЗ Алкмаар Заявка 15 7 7 1 36 - 23 28
6. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
7. Гронинген Заявка 15 8 3 4 20 - 17 27
8. Херенвен Заявка 15 5 5 5 23 - 24 20
9. Спарта Роттердам Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
10. Утрехт Заявка 15 3 9 3 20 - 23 18
11. ПЕК Зволле Заявка 15 3 8 4 17 - 23 17
12. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 4 7 23 - 33 16
13. Хераклес Заявка 15 4 3 8 15 - 26 15
14. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
15. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 22 - 43 12
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
17. Виллем II Заявка 15 2 3 10 17 - 32 9
18. Эммен Заявка 15 0 5 10 16 - 37 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:1 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс 1:2 Заявка 8 6 0 2 26 - 8 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Херенвен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
12. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
14. Хераклес Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
15. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
2. Аякс 1:2 Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
3. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
4. ПСВ 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
5. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 20 - 14 14
6. Гронинген Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
14. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • Второй тайм
  • Офсайд
    53'
    Теперь в офсайде оказался Мален.
  • Офсайд
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Алле!!!
    И первый гол за свой клуб забивает Алле. Правда, офсайд фиксирует арбитр.
  • 51'
    Пока ПСВ впереди ничем не отмечается. Команда не может завладеть мячом, чтобы перебираться регулярно на чужую территорию.
  • 50'
    Территориальное и игровое преимущество хозяев не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в голы превращать.
  • Угловой
    49'
    Атака "Аякса" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 48'
    Вполне ожидаемая картина. Хозяева взяли игру и мяч под свой контроль, а ПСВ остается уповать на контратаки.
  • Замена
    47'
    Лабьяд на второй тайм у "Аякса" не вышел. Алле его заменил.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется наша игра. "Аякс" начал с центра поля.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Бьорн Кёйперс отправляет команды на перерыв! "Аякс" - ПСВ 1:2. Встречаемся через 15 минут.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена.
  • 44'
    Игроки "Аякса" размашисто атакуют, не мельчат, используют всю ширину поля - красиво все это смотрится. 
  • 43'
    Хозяева снова захватили контроль над игрой и не позволяют ПСВ вывернуться в контратаку.
  • Фол, нарушение
    42'
    Шуурс получает по ногам.
  • 41'
    И ПСВ позиционные атаки не удаются. Как только скорость теряется на чужой половине поля, сразу отбирают мяч хозяева.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Промес!!!
    И всё-таки додавили. Промес замкнул прострел  Тадича с левого края штрафной.
  • 39'
    Навалились на ворота гостей игроки "Аякса". ПСВ вынес мяч только с третьей попытки.
  • 38'
    ПСВ всеми силами сидит в обороне, практически всей командой за линией мяча.
  • 37'
    Не сказать, что специально инициативу отдали сопернику гости. Прессингуют, поддавливают, когда могут, но мяч все же чаще у амстердамцев сейчас.
  • Фол, нарушение
    36'
    Классен нарушает правила у центральной линии поля.
  • 35'
    Все сильнее давление "Аякс" оказывает на ворота соперника. Защитники гостей работают под повышенной нагрузкой, но пока держатся.
  • Угловой
    34'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 33'
    Борьба в центре поля, из которой ПСВ выходит, завладев мячом, но не продвинувшись вперед.
  • 32'
    "Аякс" долго готовил атаку, гоняя мяч поперек поля. Когда же дело дошло до передачи в штрафную, защитники ПСВ спокойно вынесли мяч к центру.
  • 31'
    Потихоньку отодвигают от ворот игру гости, но "Аякс" старается прессинговать по всему полю.
  • Штанга
    30'
    А вот теперь за ПСВ играет штанга, Тадича потеряли в центре штрафной гости, а тот в касание замыкал прострел от Мазрауи. Каркас ворот спасает от пропущенного гола.
  • 29'
    Похоже, что сломались амстердамцы психологически и морально. Опустились руки и идет брак в простых моментах.
  • 28'
    А ПСВ прижался к воротам. Две линии обороны и полузащиты выстроились в один ряд.
  • 27'
    Быстрый выход из обороны в атаку оформили гости, но только вот Гакпо допустил брак.
  • Фол, нарушение
    26'
    Боскальи нарушает правила в середине поля.
  • 25'
    "Аякс" пока никак не может найти свою игру. ПСВ переигрывает соперника закономерно.
  • 24'
    "Аякс" не стесняется бить по воротам из любых положений, но как-то все не то.
  • 23'
    Эрик Тен Хаг , главный тренер "Аякса", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в защите.
  • 2 гола - дубль!
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Захави!!!
    Антони обрезал свою команду, опять связка Малена и Захави сыграла, первый сделал пас в центр штрафной, куда и набежал 7 номер ПСВ, отправив мяч под перекладину.
  • 22'
    Должен всё-таки разбегаться 6 номер ПСВ. Всё с защитником гостей в порядке.
  • Травма, повреждение
    21'
    Сангаре требуется медицинская помощь.
  • 20'
    Антони получает мяч на правом углу штрафной и бьёт по воротам. Сангаре подставился под этот выстрел, а затем Промес слабо покатил мяч в сторону Мвого. 
  • 20'
    Продолжаем игру, повтор явно показал, что Сангаре сыграл чисто.
  • Судья
    19'
    А вот и Промес в кадре, упал он на входе в штрафную ПСВ. Свисток арбитра молчит.
  • 18'
    И команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.
  • 17'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Аякса", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 16'
    Рваный темп встречи в последние минуты. "Аякс" пытается атаковать, ПСВ пытается вязко защищаться.
  • 15'
    ПСВ выбрался с мячом на чужую половину поля и быстро мяч потерял. Теперь "Аякс" будет придумывать что-то своё.
  • 14'
    Вводит мяч Мвого в игру, а игроки "Аякса" сигнализируют арбитру. Считают они, что вратарь медленно это делает.
  • Фол, нарушение
    13'
    Лабьяд в штрафной ПСВ нарушает правила.
  • Угловой
    12'
    Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Аякса" не смогли убежать в контратаку. 
  • Опасный момент
    11'
    Макс пробил по воротам. Онана  в красивом прыжке отбивает мяч к боковой линии поля.
  • Фол, нарушение
    10'
    Блинд прихватил Малена у линии штрафной. Кёйперс фиксирует нарушение правил.
  • 9'
    Контролируют матч хозяева, но остроты у ворот Мвого пока не возникает и близко.
  • 8'
    Попытались игроки "Аякс" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 7'
    "Аякс" не торопится лезть на ворота противника, а ПСВ больше за мяч зацепиться не может.
  • Фол, нарушение
    6'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Бьорна Кёйперса. Зафиксировал он первое нарушение в матче, допустил фол Тальяфико.
  • 5'
    Игроки "Аякса" ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • 4'
    Хозяева наконец-то перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Захави!!!
    Хорошая комбинация гостей по центру, Мален пяткой переадресовал мяч в штрафную, куда и вбежал Захави, который переиграл голкипера.
  • Угловой
    3'
    ПСВ зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 2'
    "Аякс" тут же обрушивается на своего соперника яростным прессингом. ПСВ не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.
  • 1'
    "Аякс" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в чёрной ПСВ. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • До матча
  • Здравствуйте! Программа 15-го тура Эредивизи завершается встречей "Аякса" и "ПСВ". С вами за игрой буду следить я, Сергей Прокофьев.
    • Прогнозы 139
    Аякс 89.9% (125)
    X 7.2% (10)
    ПСВ 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    ПСВ
    3.35
    4.35
    5.70
    Все Коэффициенты
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Аякс: 67%, ПСВ: 33%.
  • 47'
    Выглядело как неплохой момент. Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 46'
    ПСВ начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    46'
    Антони из команды Аякс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гакпо Коди не пострадал и надо продолжать игру!
  • 46'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Блинд Дэйли из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 67%, ПСВ: 33%.
  • 44'
    Аякс контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 44'
    Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 43'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Шуурс Перр
  • 42'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Аякс контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Аякс: 66%, ПСВ: 34%.
  • 40'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Промес Куинси изменил счет на табло!
  • 40'
    Тадич Душан из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 40'
    Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
  • 40'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 39'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 38'
    Антони из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 38'
    Аякс контролирует мяч.
  • 37'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 37'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Гравенберх Райан делает скидку назад вдоль ворот
  • 36'
    Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Классен Дэви из команды Аякс играет слишком грубо. Сангаре Ибрахим оказался на газоне.
  • 35'
    Контроль мяча: Аякс: 63%, ПСВ: 37%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 34'
    Гравенберх Райан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    34'
    Лабьяд Закария из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 34'
    Дюмфрис Дензел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Промес Куинси из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 33'
    Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Лабьяд Закария из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Мален Дониэлл пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
  • 31'
    Аякс контролирует мяч.
  • 30'
    Аякс контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 64%, ПСВ: 36%.
  • 29'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 28'
    Тадич Душан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 28'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Аякс контролирует мяч.
  • 26'
    Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
  • 26'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 25'
    Захави Эран из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • 25'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Боскальи Оливье из команды ПСВ играет слишком грубо. Лабьяд Закария оказался на газоне.
  • 23'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 23'
    Гравенберх Райан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 23'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 22'
    Аякс контролирует мяч.
  • 22'
    Отличный командный гол!
  • 21'
    Мален Дониэлл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!
  • 21'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мален Дониэлл и Захави Эран из команды ПСВ.
  • 21'
    ПСВ начинает контратаку
  • 21'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    Сангаре Ибрахим возвращается на поле.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    20'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сангаре Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
  • Травма, повреждение
    19'
    Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Промес Куинси пробует нанести удар издали, но Мвого Ивон ловит мяч
  • 19'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Лабьяд Закария из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 18'
    Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 17'
    Гравенберх Райан из команды Аякс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 16'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
  • 15'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Лабьяд Закария наказан за толчок Боскальи Оливье
  • 12'
    Тадич Душан из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
  • 12'
    Классен Дэви из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    11'
    Захави Эран из команды ПСВ в офсайде
  • 11'
    Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 10'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    После штрафного удара,который нанес Макс Филипп мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 44%, ПСВ: 56%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Блинд Дэйли из команды Аякс играет слишком грубо. Мален Дониэлл оказался на газоне.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 6'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 6'
    Промес Куинси из команды Аякс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 6'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тадич Душан и Промес Куинси из команды Аякс.
  • 6'
    Аякс начинает контратаку
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 54%, ПСВ: 46%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Безумный фол. Гравенберх Райан грубо играет против соперника. Пострадал Мален Дониэлл
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
  • 4'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мазрауи Нуссер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • 2'
    Мален Дониэлл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!
  • 2'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 1'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.45 2.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.61 4.20 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.35 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.35 2.20
  3.31 3.41 2.25

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
5.80 1.11 2.80 1.41 2.25 1.60 1.76 1.99 1.32 3.20 1.13 5.40
5.20 1.10 4.85 1.15 2.46 1.52 2.05 1.77 1.73 2.20 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.40 1.09 5.90 1.01 10.00
13.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.20 12.00 1.03 9.50 1.05 1.85 1.95 6.50 1.11 1.73 2.10 5.10 1.16 2.40 1.57 1.75 2.05 1.42 2.85 1.17 4.90 1.13 5.80 1.03 12.00 1.02 13.00
6.62 1.13 2.97 1.43 2.67 1.51 2.36 1.64 2.03 1.86 7.52 1.10 1.63 2.37 2.50 1.57 2.16 1.75 1.83 2.06 1.60 2.43 1.47 2.80 1.14 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.95 1.23 2.80 1.41 1.72 2.04 1.20 4.20
3.76 1.27 2.65 1.48 1.69 2.17 1.26 3.85 1.19 4.80
2.55 1.48 3.60 1.28 2.45 1.55 1.80 2.00 1.20 4.44 1.11 6.50
3.67 1.31 2.97 1.43 2.12 1.79 1.77 2.13 1.54 2.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.80 1.12 2.24 1.60 1.66 2.13 1.39 2.85
5.75 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.32 1.37 3.10 1.16 5.35
2.12 1.67 1.58 2.35 1.33 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
1.16 5.10
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
2.60 1.48
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Где смотреть матч Аякс 1:2 ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Аякс 1:2 ПСВ

Исход игры
Аякс
89.9% (125)
Ничья
7.2% (10)
ПСВ
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
86.13% (118)
Меньше
13.87% (19)
Обе команды забьют
Да
89.05% (122)
Нет
10.95% (15)
Популярный счёт
2:1 Аякс
60.4% (84)
3:2 Аякс
9.4% (13)
3:1 Аякс
8.6% (12)
2:0 Аякс
5.8% (8)
1:0 Аякс
4.3% (6)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 ПСВ
2.9% (4)
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