Аякс
1:2
Второй тайм: 53'
Стадион: Йохан Кройф Арена
ПСВ
0:1
2' ГолЗахави Эран
0:2
21' ГолЗахави Эран
1:2
40' ГолПромес Куинси
50' Undefined phrase: football_event_Алле Себастьян
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
17 Жуниор МауроНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
21'
0:2
40'
1:2
50'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.6
|2.
|Траоре Лассина
|7
|0.47
|3.
|Антони
|6
|0.4
|4.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.4
|5.
|Лабьяд Закария
|5
|0.33
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|5 (1)
|0.33
|7.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.33
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.2
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.13
|10.
|Гравенберх Райан
|1
|0.07
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.07
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.07
|13.
|Нерес Давид
|1
|0.07
|14.
|Броббей Брайан
|1
|0.07
|15.
|Клейбер Шон
|0
|0
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|7
|0.47
|2.
|Мадуэке Нони
|5
|0.33
|3.
|Гакпо Коди
|5
|0.33
|4.
|Макс Филипп
|3 (2)
|0.2
|5.
|Гётце Марио
|3
|0.2
|6.
|Захави Эран
|3 (1)
|0.2
|7.
|Боскальи Оливье
|2
|0.13
|8.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.13
|9.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.07
|10.
|Файн Адриан
|1
|0.07
|11.
|Томас Райян
|1
|0.07
|12.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.07
|13.
|Пиру Йоэл
|1
|0.07
|14.
|Росарио Пабло
|0
|0
|15.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Антони
|1
|0
|7.
|Клейбер Шон
|1
|0
|8.
|Онана Андре
|1
|0
|9.
|Шуурс Перр
|1
|0
|10.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|5
|0
|2.
|Макс Филипп
|2
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|4.
|Тезе Джордан
|2
|0
|5.
|Брума Арминду
|1
|0
|6.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|7.
|Гакпо Коди
|1
|0
|8.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|9.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|17.31% (9)
|19.23% (10)
|ПСВ
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|3.03% (1)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 12
|36
|2.
|Аякс
|1:2 Заявка
|15
|11
|1
|3
|53 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|36 - 23
|28
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|20 - 23
|18
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 23
|17
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 33
|16
|13.
|Хераклес
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 43
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 32
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|15
|0
|5
|10
|16 - 37
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|1:2 Заявка
|8
|6
|0
|2
|26 - 8
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|14.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|15.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|2.
|Аякс
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|ПСВ
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|20 - 14
|14
|6.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс 1:2 ПСВ
Исход игры
Аякс
89.9% (125)
Ничья
7.2% (10)
ПСВ
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
86.13% (118)
Меньше
13.87% (19)
Обе команды забьют
Да
89.05% (122)
Нет
10.95% (15)
Популярный счёт
2:1 Аякс
60.4% (84)
3:2 Аякс
9.4% (13)
3:1 Аякс
8.6% (12)
2:0 Аякс
5.8% (8)
1:0 Аякс
4.3% (6)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 ПСВ
2.9% (4)
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