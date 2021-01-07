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Аякс
 
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Стадион:
ПСВ

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.64
2. Траоре Лассина 7 0.5
3. Антони 6 0.43
4. Лабьяд Закария 5 0.36
5. Хунтелаар Клаас-Ян 5 (1) 0.36
6. Классен Дэви 5 (1) 0.36
7. Промес Куинси 5 (1) 0.36
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.21
9. Мартинес Лисандро 2 0.14
10. Гравенберх Райан 1 0.07
11. Кудус Мохаммед 1 0.07
12. Блинд Дэйли 1 0.07
13. Нерес Давид 1 0.07
14. Броббей Брайан 1 0.07
15. Клейбер Шон 0 0
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 7 0.5
2. Мадуэке Нони 5 0.36
3. Гакпо Коди 5 0.36
4. Макс Филипп 3 (2) 0.21
5. Гётце Марио 3 0.21
6. Боскальи Оливье 2 0.14
7. Ихаттарен Мохаммед 2 0.14
8. Захави Эран 1 (1) 0.07
9. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.07
10. Файн Адриан 1 0.07
11. Томас Райян 1 0.07
12. Ромеро Максимильяно 1 0.07
13. Пиру Йоэл 1 0.07
14. Росарио Пабло 0 0
15. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Антони 1 0
7. Клейбер Шон 1 0
8. Онана Андре 1 0
9. Шуурс Перр 1 0
10. Мартинес Лисандро 1 0
11. Кудус Мохаммед 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 5 0
2. Макс Филипп 2 0
3. Дюмфрис Дензел 2 0
4. Тезе Джордан 2 0
5. Брума Арминду 1 0
6. Сангаре Ибрахим 1 0
7. Гакпо Коди 1 0
8. Ледесма Ричард 1 0
9. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 13.46% (7) 17.31% (9) 21.15% (11) 11.54% (6) 17.31% (9) 19.23% (10)
 ПСВ 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6) 3.03% (1) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле
Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт
ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие
ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
5. АЗ Алкмаар Заявка 14 7 6 1 35 - 22 27
6. Гронинген Заявка 14 8 2 4 18 - 15 26
7. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
8. Херенвен Заявка 14 5 5 4 22 - 21 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 14 3 8 3 18 - 21 17
11. ПЕК Зволле Заявка 14 3 7 4 16 - 22 16
12. Хераклес Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
16. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 14 1 4 9 13 - 35 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Утрехт Заявка 7 2 4 1 10 - 10 10
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 3 4 0 19 - 13 13
5. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
12. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
13. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
14. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 2 дня 5 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 1
    Аякс 100% (1)
    X 0% (0)
    ПСВ 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    ПСВ
    1.75
    4.80
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.50 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.75 4.80 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.20 4.60
      1.74 4.17 4.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.35 1.11 4.60 1.17 2.67 1.45 2.14 1.71 1.79 2.25 1.40 2.95 1.28 3.50 1.12 5.55 1.08 6.05 1.01 10.25
    14.00 1.01 5.70 1.12 4.80 1.16 2.75 1.42 2.23 1.66 1.93 1.87 1.74 2.10 1.73 2.10 1.41 2.75 1.30 3.35 1.14 5.30 1.11 5.90 1.03 9.90 1.03 9.90 1.01 14.50
    6.38 1.14 2.75 1.48 2.47 1.59 2.17 1.75 1.89 2.00 1.70 2.24 1.55 2.57 1.29 3.82 1.12 7.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
    2.70 1.42 1.72 2.12 1.29 3.40
    3.58 1.32 2.88 1.45 2.08 1.82 1.74 2.18 1.52 2.67
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.80 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.60 2.34 1.36 3.15 1.16 5.35
    2.18 1.63 1.63 2.20 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.45 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.49
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    Прогнозы на матч Аякс - ПСВ

    Исход игры
    Аякс
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСВ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
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    Обе команды забьют
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