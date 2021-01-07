Аякс
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Стадион: Йохан Кройф Арена
ПСВ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.64
|2.
|Траоре Лассина
|7
|0.5
|3.
|Антони
|6
|0.43
|4.
|Лабьяд Закария
|5
|0.36
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|5 (1)
|0.36
|6.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.36
|7.
|Промес Куинси
|5 (1)
|0.36
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.21
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.14
|10.
|Гравенберх Райан
|1
|0.07
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.07
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.07
|13.
|Нерес Давид
|1
|0.07
|14.
|Броббей Брайан
|1
|0.07
|15.
|Клейбер Шон
|0
|0
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|7
|0.5
|2.
|Мадуэке Нони
|5
|0.36
|3.
|Гакпо Коди
|5
|0.36
|4.
|Макс Филипп
|3 (2)
|0.21
|5.
|Гётце Марио
|3
|0.21
|6.
|Боскальи Оливье
|2
|0.14
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.14
|8.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.07
|9.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.07
|10.
|Файн Адриан
|1
|0.07
|11.
|Томас Райян
|1
|0.07
|12.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.07
|13.
|Пиру Йоэл
|1
|0.07
|14.
|Росарио Пабло
|0
|0
|15.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Антони
|1
|0
|7.
|Клейбер Шон
|1
|0
|8.
|Онана Андре
|1
|0
|9.
|Шуурс Перр
|1
|0
|10.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|5
|0
|2.
|Макс Филипп
|2
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|4.
|Тезе Джордан
|2
|0
|5.
|Брума Арминду
|1
|0
|6.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|7.
|Гакпо Коди
|1
|0
|8.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|9.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|17.31% (9)
|19.23% (10)
|ПСВ
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|3.03% (1)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:2 Аякс Суперкубок Голландии Аякс 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|52 - 10
|34
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|35 - 22
|27
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Твенте
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|18 - 21
|17
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|12.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 30
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 35
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|19 - 13
|13
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|11.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс - ПСВ
Исход игры
Аякс
100% (1)
Ничья
0% (0)
ПСВ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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