11' Undefined phrase: football_event_Дарфалу Усама
15' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
1:0
26' ГолДухи Данило
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|6
|0.38
|2.
|Дарфалу Усама
|6
|0.38
|3.
|Броя Армандо
|5
|0.31
|4.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.25
|5.
|Беро Матуш
|2
|0.13
|6.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.06
|7.
|Базур Рихедли
|1
|0.06
|8.
|Духи Данило
|1
|0.06
|9.
|Вруг Патрик
|1
|0.06
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|12.
|Брюнс Томас
|0
|0
|13.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|14.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|15.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махи Мимаун
|4
|0.25
|2.
|Керк Гирано
|3
|0.19
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.13
|4.
|Рамселар Барт
|2
|0.13
|5.
|Элия Эльеро
|2
|0.13
|6.
|Далмау Адриан
|2
|0.13
|7.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.06
|8.
|Хоогма Джастин
|1
|0.06
|9.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.06
|10.
|Клейбер Шон
|1
|0.06
|11.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.06
|12.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|13.
|Арзани Дэниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|4
|1
|2.
|Базур Рихедли
|3
|1
|3.
|Туре Идрисса
|2
|1
|4.
|Брюнс Томас
|3
|0
|5.
|Беро Матуш
|3
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|7.
|Гайек Томаш
|2
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|2.
|Густафссон Симон
|3
|0
|3.
|Далмау Адриан
|1
|1
|4.
|Элия Эльеро
|2
|0
|5.
|Керк Гирано
|2
|0
|6.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|7.
|Янссен Виллем
|1
|0
|8.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|9.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|10.
|Рамселар Барт
|1
|0
|11.
|Сент Джейго Томми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|34.62% (9)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|Утрехт
|0
|10% (2)
|20% (4)
|35% (7)
|20% (4)
|15% (3)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд
Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс
Утрехт Последние 20 матчей: +5 =10 -5Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард
Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт
Последние игры между собой
Витесс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|54 - 12
|35
|2.
|Витесс
|1:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|35 - 13
|34
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|36 - 23
|28
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|10.
|Утрехт
|0:1 Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 23
|17
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 33
|16
|13.
|Хераклес
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 43
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 32
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|15
|0
|5
|10
|16 - 37
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|14.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|15.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|20 - 14
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Витесс
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|ПСВ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 10
|13
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Утрехт
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Победитель
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