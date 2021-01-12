  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
1:0
Перерыв

Стадион:
Утрехт
0'
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Дарфалу Усама
15' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
1:0
26' Гол
Духи Данило
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
32
Элсхлягель
Эрик
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
17
Бенамар
Бенаисса
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
22
Ван
де
Стрек
Сандер
19
Махи
Мимаун
Витесс
5-3-2
Утрехт
4-3-3

Ход матча

11'
Дарфалу Усама
 
15'
 
Ван дер Марел Марк
26'
Духи Данило
(Даса Элазар)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 6 0.38
2. Дарфалу Усама 6 0.38
3. Броя Армандо 5 0.31
4. Таннан Уссама 4 (1) 0.25
5. Беро Матуш 2 0.13
6. Расмуссен Якоб 1 0.06
7. Базур Рихедли 1 0.06
8. Духи Данило 1 0.06
9. Вруг Патрик 1 0.06
10. Даса Элазар 0 0
11. Виттек Максимилиан 0 0
12. Брюнс Томас 0 0
13. Тронстад Сондре 0 0
14. Бёйтинк Томас 0 0
15. Манхуф Миллион 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 4 0.25
2. Керк Гирано 3 0.19
3. Ван де Стрек Сандер 2 0.13
4. Рамселар Барт 2 0.13
5. Элия Эльеро 2 0.13
6. Далмау Адриан 2 0.13
7. Ван дер Марел Марк 1 0.06
8. Хоогма Джастин 1 0.06
9. Ван Оверем Йорис 1 0.06
10. Клейбер Шон 1 0.06
11. Густафссон Симон 1 (1) 0.06
12. Вормердам Дьянго 0 0
13. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 4 1
2. Базур Рихедли 3 1
3. Туре Идрисса 2 1
4. Брюнс Томас 3 0
5. Беро Матуш 3 0
6. Расмуссен Якоб 2 0
7. Гайек Томаш 2 0
8. Виттек Максимилиан 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 3 0
2. Густафссон Симон 3 0
3. Далмау Адриан 1 1
4. Элия Эльеро 2 0
5. Керк Гирано 2 0
6. Хоогма Джастин 2 0
7. Янссен Виллем 1 0
8. Ван де Стрек Сандер 1 0
9. Ван Оверем Йорис 1 0
10. Рамселар Барт 1 0
11. Сент Джейго Томми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 11.54% (3) 7.69% (2) 34.62% (9) 15.38% (4) 15.38% (4) 15.38% (4)
 Утрехт 0 10% (2) 20% (4) 35% (7) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд
Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс
Утрехт Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард
Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт

Последние игры между собой

Витесс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Витесс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Витесс Эредивизие Утрехт 0:0 Витесс Эредивизие
Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 11 2 2 54 - 12 35
2. Витесс 1:0 Заявка 16 11 2 3 27 - 12 35
3. ПСВ Заявка 15 10 4 1 35 - 13 34
4. Фейеноорд Заявка 15 9 5 1 31 - 12 32
5. АЗ Алкмаар Заявка 15 7 7 1 36 - 23 28
6. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
7. Гронинген Заявка 15 8 3 4 20 - 17 27
8. Херенвен Заявка 15 5 5 5 23 - 24 20
9. Спарта Роттердам Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
10. Утрехт 0:1 Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
11. ПЕК Зволле Заявка 15 3 8 4 17 - 23 17
12. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 4 7 23 - 33 16
13. Хераклес Заявка 15 4 3 8 15 - 26 15
14. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
15. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 22 - 43 12
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
17. Виллем II Заявка 15 2 3 10 17 - 32 9
18. Эммен Заявка 15 0 5 10 16 - 37 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:0 Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Утрехт 0:1 Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Херенвен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
12. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
14. Хераклес Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
15. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
2. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
3. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 20 - 14 14
5. Гронинген Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Витесс 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. ПСВ Заявка 8 3 4 1 17 - 10 13
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Утрехт 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
15. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Утрехт
2.32
4.41
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.30 9.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.32 3.50 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.70 2.93
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.20 10.00
  1.38 4.43 10.20

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.19 2.18 1.64 1.74 2.02 1.48 2.55 1.18 4.50 1.06 7.80
11.75 1.00 11.75 1.02 4.33 1.20 3.64 1.28 2.33 1.67 1.74 2.09 1.49 2.54 1.26 3.54 1.15 4.55 1.05 7.50 1.05 7.40
15.50 0.00 10.50 1.03 6.50 1.09 3.05 1.35 1.82 1.92 1.97 1.84 1.35 3.05 1.23 3.90 1.07 7.50 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 14.00
4.91 1.20 3.29 1.36 2.25 1.69 1.85 2.03 1.61 2.40 1.38 3.19 1.52 2.62 1.49 2.73 1.19 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.19 1.63 1.52 2.42 1.13 5.40
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.14 5.75
2.25 1.60 1.62 2.20 1.13 5.40 1.08 7.00
2.36 1.62 1.94 1.93 1.50 2.66 1.33 3.39 1.33 3.41 1.17 5.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.75 1.19 3.26 1.34 1.93 1.87 1.45 2.75 1.26 3.85
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85 1.28 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.54 2.37
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.70 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.85 1.40
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