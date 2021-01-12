Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Витесс вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Утрехт

94' Бёйтинк Томас из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Sylian Mokono делает длинную передачу вперед

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Махер Адам наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

90' Туре Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Sylian Mokono из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

89' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Таннан Уссама из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

88' Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Daan Huisman выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

85' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи

83' Духи Данило из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Элсхлягель Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Вратарь парирует удар, который нанес Таннан Уссама , и мяч снова в игре

81' Игра в одни ворота сейчас. Утрехт доминирует и владеет мячом

81' Бёйтинк Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Утрехт

75' Тактическая замена. Дарфалу Усама уходит с поля и его заменяет Daan Huisman

74' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

73' Таннан Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Керк Гирано нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

71' Sylian Mokono задерживает мяч рукой

69' Бенамар Бенаисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Таннан Уссама бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

68' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

68' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Базур Рихедли получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Витесс имеет хороший шанс забить.

61' Удар от ворот произведет Витесс

61' Утрехт имеет хороший шанс забить.

60' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Sylian Mokono

55' Элсхлягель Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Брюнс Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Бенамар Бенаисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Утрехт