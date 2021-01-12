  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Хераклес
2:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Эммен
0'
1:0
26' Гол
Бакыш Синан
28' Желтая карточка
Араухо Мигель
2:0
44' Гол
Бакыш Синан
45' Желтая карточка
Бернаду Лукас
56'
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Влут
Рай
6
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
34
Ван
Рейн
Рикардо
22
Кавлан
Канер
3
Веендорп
Кезиа
24
Бернаду
Лукас
9
Колар
Марко
10
Пенья
Серхио
6
Янсен
Анко
8
Де
Леув
Михаэль
Хераклес
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Баккер Ник
Бейл Гленн
26'
Бакыш Синан
1:0
28'
 
Араухо Мигель
44'
Бакыш Синан
(ван дер Ватер Силвестр)
2:0
45'
 
Бернаду Лукас
46'
 
Лаурсен Николай
Янсен Анко
46'
 
Влак Яри
Бернаду Лукас

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 7 (2) 0.44
2. ван дер Ватер Силвестр 3 0.19
3. Бакыш Синан 2 0.13
4. Бюргзорг Делано 2 0.13
5. Схоофс Лукас 1 0.06
6. Кнустер Матс 1 0.06
7. Сзоке Адриан 1 0.06
8. Аззауи Исмаил 0 0
9. Де ла Торре Лука 0 0
10. Ренте Марко 0 0
11. Лундинг Каспер 0 0
12. Бейлевелд Тён 0 0
13. Кваглиата Джакомо 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.31
2. Араухо Мигель 4 0.25
3. Лаурсен Николай 2 0.13
4. Колар Марко 1 0.06
5. Де Вос Робберт 1 0.06
6. Бернаду Лукас 1 0.06
7. Янсен Анко 1 (1) 0.06
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 4 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Киомурцоглу Орестис 3 0
4. Сзоке Адриан 1 1
5. Проппер Робин 2 0
6. Влут Рай 2 0
7. Схоофс Лукас 2 0
8. Кнустер Матс 2 0
9. Ренте Марко 2 0
10. Брейкерс Тим 1 0
11. Хардевельд Джефф 1 0
12. Лундинг Каспер 1 0
13. Бюргзорг Делано 1 0
14. Кваглиата Джакомо 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Бейл Гленн 1 1
5. Лаурсен Николай 1 1
6. Бернаду Лукас 1 1
7. Пенья Серхио 2 0
8. Кавлан Канер 2 0
9. Баккер Ник 2 0
10. Араухо Мигель 2 0
11. Чакон Майкл 2 0
12. Ван Рейн Рикардо 1 0
13. Видвальд Феликс 1 0
14. Бен Мусса Хилал 1 0
15. Колар Марко 1 0
16. Веендорп Кезиа 1 0
17. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 13.33% (2) 0 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3)
 Эммен 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 40% (6) 13.33% (2) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар
Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген
Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Эммен 0:2 Хераклес Товарищеские матчи Эммен 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 Эммен Эредивизие Эммен 1:1 Хераклес Эредивизие
Хераклес 2:1 Эммен Эредивизие Хераклес 1:0 Эммен Товарищеские матчи Эммен 2:0 Хераклес Товарищеские матчи Хераклес 6:2 Эммен Кубок Хераклес 1:0 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 11 2 2 54 - 12 35
2. Витесс Заявка 16 11 2 3 27 - 12 35
3. ПСВ Заявка 15 10 4 1 35 - 13 34
4. Фейеноорд Заявка 15 9 5 1 31 - 12 32
5. АЗ Алкмаар Заявка 15 7 7 1 36 - 23 28
6. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
7. Гронинген Заявка 15 8 3 4 20 - 17 27
8. Херенвен Заявка 15 5 5 5 23 - 24 20
9. Спарта Роттердам Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
10. Хераклес 2:0 Заявка 16 5 3 8 17 - 26 18
11. Утрехт Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
12. ПЕК Зволле Заявка 15 3 8 4 17 - 23 17
13. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 4 7 23 - 33 16
14. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
15. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 22 - 43 12
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
17. Виллем II Заявка 15 2 3 10 17 - 32 9
18. Эммен 0:2 Заявка 16 0 5 11 16 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Херенвен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Хераклес 2:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
15. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен 0:2 Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
2. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
3. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 20 - 14 14
5. Гронинген Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. ПСВ Заявка 8 3 4 1 17 - 10 13
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес 2:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
15. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
18. Эммен 0:2 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Эммен
1.82
5.70
59.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 14.00 59.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.74 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 17.00 50.00
  1.25 5.70 15.43

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.75
11.00 1.02 8.30 1.06 4.90 1.15 3.55 1.27 2.17 1.69 4.05 1.20 1.69 2.17 2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30 1.20 4.20 1.02 11.50 1.01 10.00 0.00 19.00
5.29 1.17 2.21 1.71 3.62 1.31 2.36 1.63 1.92 1.96 3.88 1.28 3.08 1.40 2.11 1.77 1.75 2.15 1.52 2.62 1.13 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
2.00 1.81 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
1.88 2.01 1.55 2.55 1.23 4.41 1.56 2.50 1.21 4.72 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Хераклес 2:0 Эммен онлайн

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