Хераклес
2:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Erve Asito
Эммен
1:0
26' ГолБакыш Синан
28' Желтая карточкаАраухо Мигель
2:0
44' ГолБакыш Синан
45' Желтая карточкаБернаду Лукас
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
26'
1:0
28'
44'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|7 (2)
|0.44
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.19
|3.
|Бакыш Синан
|2
|0.13
|4.
|Бюргзорг Делано
|2
|0.13
|5.
|Схоофс Лукас
|1
|0.06
|6.
|Кнустер Матс
|1
|0.06
|7.
|Сзоке Адриан
|1
|0.06
|8.
|Аззауи Исмаил
|0
|0
|9.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|10.
|Ренте Марко
|0
|0
|11.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|12.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|13.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.31
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.25
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.13
|4.
|Колар Марко
|1
|0.06
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.06
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.06
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.06
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|4
|1
|2.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|3.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|4.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|5.
|Проппер Робин
|2
|0
|6.
|Влут Рай
|2
|0
|7.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|8.
|Кнустер Матс
|2
|0
|9.
|Ренте Марко
|2
|0
|10.
|Брейкерс Тим
|1
|0
|11.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|12.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|13.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|14.
|Кваглиата Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Бейл Гленн
|1
|1
|5.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|7.
|Пенья Серхио
|2
|0
|8.
|Кавлан Канер
|2
|0
|9.
|Баккер Ник
|2
|0
|10.
|Араухо Мигель
|2
|0
|11.
|Чакон Майкл
|2
|0
|12.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|13.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|14.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|15.
|Колар Марко
|1
|0
|16.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|17.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|13.33% (2)
|0
|20% (3)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|Эммен
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|40% (6)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар
Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген
Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|54 - 12
|35
|2.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|35 - 13
|34
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|36 - 23
|28
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|10.
|Хераклес
|2:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 26
|18
|11.
|Утрехт
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 23
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 33
|16
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 43
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 32
|9
|18.
|Эммен
|0:2 Заявка
|16
|0
|5
|11
|16 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Хераклес
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|0:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|20 - 14
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|ПСВ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 10
|13
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|18.
|Эммен
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
Победитель
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