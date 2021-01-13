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  2. Матчи
  3. Голландия
АДО Ден Хааг
1:4
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
5' Желтая карточка
Пинас Шакилль
0:1
6' Пенальти
Якумакис Георгиос
35' Желтая карточка
Джон Джошуа
42' Желтая карточка
Ван Крой Вито
44' Желтая карточка
Кемпер Бой
0:2
58' Гол
Якумакис Георгиос
1:2
65' Гол
Бурар Сами
66' Желтая карточка
Деккер Тристан
67' Желтая карточка
Кастильо Хуан II
1:3
68' Гол
Якумакис Георгиос
1:4
86' Пенальти
Якумакис Георгиос
90'+4
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
53
Янмат
Дарил
19
Пинас
Шакилль
4
Кемпер
Бой
88
Вейинович
Марко
5
Кастильо
Хуан
II
8
Госсенс
Джон
20
Бесуйхен
Висенте
29
Крамер
Михил
31
Кишна
Рикардо
1
Киршбаум
Торстен
17
Деккер
Тристан
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
8
Машаш
Зинедин
6
Пост
Данни
15
Янссен
Симон
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
АДО Ден Хааг
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

5'
Пинас Шакилль
 
6'
0:1
Якумакис Георгиос
35'
 
Джон Джошуа
42'
 
Ван Крой Вито
44'
Кемпер Бой
 
46'
Улд-Ших Биляль
Кишна Рикардо
 
58'
0:2
Якумакис Георгиос
(Пост Данни)
60'
 
Румер Якюро
Джон Джошуа
62'
Карелис Никос
Бесуйхен Висенте
 
62'
Филипп Давид
Кемпер Бой
 
63'
Бурар Сами
Госсенс Джон
 
65'
Бурар Сами
1:2
66'
 
Деккер Тристан
67'
Кастильо Хуан II
 
68'
1:3
Якумакис Георгиос
(Румер Якюро)
70'
Дель Фабро Дарио
Янмат Дарил
 
72'
 
Кум Кристиан
Деккер Тристан
72'
 
Свинкелс Арьян
Машаш Зинедин
86'
1:4
Якумакис Георгиос
88'
 
Ариас Яфар
Якумакис Георгиос

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 3 0.19
2. Бурар Сами 3 0.19
3. Филипп Давид 2 0.13
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.13
5. Ван Эвейк Милан 1 0.06
6. Бесуйхен Висенте 1 0.06
7. Арвайлер Йонас 1 0.06
8. Кемпер Бой 1 0.06
9. Госсенс Джон 0 0
10. Де Бур Кес 0 0
11. Файе Лассана 0 0
12. Jose Pascual 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 16 (6) 1
2. Ариас Яфар 4 0.25
3. Линторст Эверт 2 0.13
4. Ван Крой Вито 2 0.13
5. Хуппертс Гуус 1 0.06
6. Джон Джошуа 0 0
7. Пост Данни 0 0
8. Кум Кристиан 0 0
9. Машаш Зинедин 0 0
10. Torino Hunte 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Шефер Штеффен 0 0
13. Румер Якюро 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 2 1
2. Пинас Шакилль 3 0
3. Крамер Михил 2 0
4. Бурар Сами 2 0
5. Де Бур Кес 2 0
6. Бесуйхен Висенте 2 0
7. Госсенс Джон 1 0
8. Карелис Никос 1 0
9. Моррисон Равел 1 0
10. Улд-Ших Биляль 1 0
11. Кастильо Хуан II 1 0
12. Файе Лассана 1 0
13. Jose Pascual 1 0
14. Эльмкис Илай 1 0
15. Ван Эвейк Милан 1 0
16. Филипп Давид 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 5 0
2. Ван Крой Вито 5 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Джон Джошуа 1 0
10. Шмиц Лукаш 1 0
11. Хуппертс Гуус 1 0
12. Якумакис Георгиос 1 0
13. Деккер Тристан 1 0
14. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 28.57% (4) 7.14% (1) 0 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4)
 ВВВ-Венло 12% (3) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 20% (5) 36% (9)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг
Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 АДО Ден Хааг Кубок ВВВ-Венло 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие ВВВ-Венло 1:0 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 11 2 2 54 - 12 35
2. Витесс Заявка 16 11 2 3 27 - 12 35
3. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
4. ПСВ Заявка 16 10 4 2 36 - 16 34
5. АЗ Алкмаар Заявка 16 8 7 1 39 - 24 31
6. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
7. Гронинген Заявка 15 8 3 4 20 - 17 27
8. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 25 - 25 21
9. Херенвен Заявка 15 5 5 5 23 - 24 20
10. Хераклес Заявка 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Утрехт Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
12. ПЕК Зволле Заявка 16 3 8 5 17 - 24 17
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 4 8 23 - 34 16
14. ВВВ-Венло Заявка 16 4 3 9 26 - 44 15
15. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
16. АДО Ден Хааг Заявка 16 2 4 10 15 - 39 10
17. Виллем II Заявка 15 2 3 10 17 - 32 9
18. Эммен Заявка 16 0 5 11 16 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Херенвен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
15. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
2. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
3. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
4. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Гронинген Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
8. ПСВ Заявка 8 3 4 1 17 - 10 13
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
15. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
16. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
17. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.60 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.40 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.66 3.58 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 3.75 1.45
  2.70 3.61 2.63

Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.24 2.95 1.37 1.97 1.78 1.56 2.32 1.38 2.90 1.14 5.20 1.05 8.40
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
12.50 1.01 8.90 1.04 7.77 1.05 2.62 1.45 1.66 2.13 1.79 2.02 1.27 3.55 1.17 4.70 1.04 9.00 1.03 10.00 1.11 5.80 1.22 4.00 1.01 16.00
4.35 1.24 3.30 1.37 2.45 1.60 2.06 1.84 1.83 2.06 1.60 2.44 1.49 2.74 1.40 3.09 1.16 5.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 1.98 1.77 1.45 2.65 1.10 6.00
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.08 1.75 1.80 1.95 1.22 4.00 1.12 5.55 1.08 7.00 1.05 8.50
3.30 1.37 2.72 1.50 2.14 1.78 1.68 2.27 1.49 2.76 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.21 4.10
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.00 1.36
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