АДО Ден Хааг
1:4
Конец матча
Стадион: Cars Jeans Stadion
ВВВ-Венло
5' Желтая карточкаПинас Шакилль
0:1
6' ПенальтиЯкумакис Георгиос
35' Желтая карточкаДжон Джошуа
42' Желтая карточкаВан Крой Вито
44' Желтая карточкаКемпер Бой
0:2
58' ГолЯкумакис Георгиос
1:2
65' ГолБурар Сами
66' Желтая карточкаДеккер Тристан
67' Желтая карточкаКастильо Хуан II
1:3
68' ГолЯкумакис Георгиос
1:4
86' ПенальтиЯкумакис Георгиос
53
Янмат
Дарил
29
Крамер
Михил
38
Гувара
Леон
15
Янссен
Симон
12
Джон
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
53 Янмат ДарилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
Ход матча
6'
35'
42'
44'
58'
0:2
65'
1:2
66'
67'
68'
1:3
86'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|3
|0.19
|2.
|Бурар Сами
|3
|0.19
|3.
|Филипп Давид
|2
|0.13
|4.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.13
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.06
|6.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.06
|7.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.06
|8.
|Кемпер Бой
|1
|0.06
|9.
|Госсенс Джон
|0
|0
|10.
|Де Бур Кес
|0
|0
|11.
|Файе Лассана
|0
|0
|12.
|Jose Pascual
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|16 (6)
|1
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.25
|3.
|Линторст Эверт
|2
|0.13
|4.
|Ван Крой Вито
|2
|0.13
|5.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.06
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Пост Данни
|0
|0
|8.
|Кум Кристиан
|0
|0
|9.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|10.
|Torino Hunte
|0
|0
|11.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|12.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|13.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|2
|1
|2.
|Пинас Шакилль
|3
|0
|3.
|Крамер Михил
|2
|0
|4.
|Бурар Сами
|2
|0
|5.
|Де Бур Кес
|2
|0
|6.
|Бесуйхен Висенте
|2
|0
|7.
|Госсенс Джон
|1
|0
|8.
|Карелис Никос
|1
|0
|9.
|Моррисон Равел
|1
|0
|10.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|11.
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|12.
|Файе Лассана
|1
|0
|13.
|Jose Pascual
|1
|0
|14.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|15.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|16.
|Филипп Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|5
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|5
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Джон Джошуа
|1
|0
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|11.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|12.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|13.
|Деккер Тристан
|1
|0
|14.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|0
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|ВВВ-Венло
|12% (3)
|8% (2)
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|36% (9)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг
Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =3 -12ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 АДО Ден Хааг Кубок ВВВ-Венло 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие ВВВ-Венло 1:0 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|54 - 12
|35
|2.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|4.
|ПСВ
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 16
|34
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|39 - 24
|31
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Херенвен
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|10.
|Хераклес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Утрехт
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|17 - 24
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 34
|16
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 39
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 32
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|16 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|4.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|8.
|ПСВ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 10
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|17.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
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