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Фейеноорд
0:0
Перерыв

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
6
Димерс
Марк
10
Бергёйс
Стивен
24
Пратто
Лукас
11
Линссен
Брайан
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
3
Лам
Томас
11
Дрост
Йеспер
4
Накаяма
Юта
23
Рейндерс
Элиано
22
Клемент
Пелле
9
Ван
Дёйнен
Майк
Фейеноорд
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 10 (6) 0.63
2. Гертрейда Лютсхарел 4 0.25
3. Линссен Брайан 4 0.25
4. Тоорнстра Йенс 3 0.19
5. Хапс Ридгесиано 3 0.19
6. Сенеси Маркос 2 0.13
7. Йоргенсен Николай 2 0.13
8. Димерс Марк 1 (1) 0.06
9. Нарсинг Лусиано 1 0.06
10. Баннис Науфаль 1 0.06
11. Тейшейра Жоау 0 0
12. Маласиа Тирелл 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 3 0.19
2. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.19
3. Рейндерс Элиано 2 0.13
4. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.13
5. Дрост Йеспер 1 0.06
6. Накаяма Юта 1 0.06
7. Лам Томас 1 0.06
8. Клемент Пелле 1 0.06
9. Ферай Иммануэль 1 0.06
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Паал Кеннет 0 0
12. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Кекджу Оркун 1 1
3. Тоорнстра Йенс 2 0
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Ниукоп Барт 1 0
10. Сенеси Маркос 1 0
11. Верманн Йорди 1 0
12. Баннис Науфаль 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Керстен Сэм 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Паал Кеннет 1 0
10. Леманс Клинт 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 6.45% (2) 9.68% (3) 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6) 29.03% (9)
 ПЕК Зволле 6.67% (1) 0 20% (3) 26.67% (4) 33.33% (5) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =10 -5
ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле
Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 11 2 2 54 - 12 35
2. Витесс Заявка 16 11 2 3 27 - 12 35
3. ПСВ Заявка 16 10 4 2 36 - 16 34
4. Фейеноорд 0:0 Заявка 16 9 6 1 31 - 12 33
5. АЗ Алкмаар Заявка 16 8 7 1 39 - 24 31
6. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
7. Гронинген Заявка 15 8 3 4 20 - 17 27
8. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 16 6 3 7 25 - 25 21
9. Херенвен Заявка 15 5 5 5 23 - 24 20
10. Хераклес Заявка 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Утрехт Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
12. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 23 18
13. Фортуна Ситтард 0:1 Заявка 16 4 4 8 23 - 34 16
14. ВВВ-Венло 3:1 Заявка 16 4 3 9 25 - 44 15
15. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
16. АДО Ден Хааг 1:3 Заявка 16 2 4 10 15 - 38 10
17. Виллем II Заявка 15 2 3 10 17 - 32 9
18. Эммен Заявка 16 0 5 11 16 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд 0:0 Заявка 8 3 5 0 12 - 5 14
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Херенвен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. Фортуна Ситтард 0:1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. ВВВ-Венло 3:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
15. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг 1:3 Заявка 8 0 2 6 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
2. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
3. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
4. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Гронинген Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
8. ПСВ Заявка 8 3 4 1 17 - 10 13
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг 1:3 Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
14. ВВВ-Венло 3:1 Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
17. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ПЕК Зволле
1.69
4.50
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.55 6.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.51 4.30 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.50 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.55 5.40
  1.69 3.50 5.81

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.18 1.64 1.73 2.04 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 8.00
12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.19 3.45 1.31 2.33 1.67 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.18 4.35 1.05 7.70 1.05 7.60
8.00 1.05 6.25 1.10 2.75 1.42 2.08 1.70 1.60 2.25 1.99 1.87 1.28 3.45 1.20 4.20 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.20 1.04 8.40 1.01 15.00
2.52 1.56 2.18 1.74 1.83 2.05 1.59 2.43 1.46 2.81 1.56 2.53 1.81 2.08 1.62 2.37 1.54 2.60 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.21 1.62 1.52 2.42 1.13 5.40
3.45 1.31 2.34 1.60 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.70
1.45 2.62 1.05 8.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.23 4.27 1.12 6.67 1.31 3.50 1.77 2.11 1.54 2.55 1.35 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.89 1.85 1.26 3.65
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.90 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.00 1.35
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