Фейеноорд
0:0
Перерыв
Стадион: Де Кёйп
ПЕК Зволле
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
24
Пратто
Лукас
15
Керстен
Сэм
11
Дрост
Йеспер
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|10 (6)
|0.63
|2.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.25
|3.
|Линссен Брайан
|4
|0.25
|4.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.19
|5.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.19
|6.
|Сенеси Маркос
|2
|0.13
|7.
|Йоргенсен Николай
|2
|0.13
|8.
|Димерс Марк
|1 (1)
|0.06
|9.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.06
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0.06
|11.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|12.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|3
|0.19
|2.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.19
|3.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.13
|4.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.13
|5.
|Дрост Йеспер
|1
|0.06
|6.
|Накаяма Юта
|1
|0.06
|7.
|Лам Томас
|1
|0.06
|8.
|Клемент Пелле
|1
|0.06
|9.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.06
|10.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|11.
|Паал Кеннет
|0
|0
|12.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|3.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|10.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|11.
|Верманн Йорди
|1
|0
|12.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|4.
|Накаяма Юта
|3
|0
|5.
|Керстен Сэм
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|9.
|Паал Кеннет
|1
|0
|10.
|Леманс Клинт
|1
|0
|11.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|12.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|6.45% (2)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
|ПЕК Зволле
|6.67% (1)
|0
|20% (3)
|26.67% (4)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =7 -4Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =10 -5ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле
Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|54 - 12
|35
|2.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|3.
|ПСВ
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 16
|34
|4.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 12
|33
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|39 - 24
|31
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|8.
|Спарта Роттердам
|1:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Херенвен
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|10.
|Хераклес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Утрехт
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|12.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|17 - 23
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 34
|16
|14.
|ВВВ-Венло
|3:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|25 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|1:3 Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 38
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 32
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|16 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|12 - 5
|14
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Спарта Роттердам
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|Фортуна Ситтард
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|3:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|1:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|4.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|Спарта Роттердам
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|8.
|ПСВ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 10
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|1:3 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|3:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|17.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
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