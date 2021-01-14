Твенте
0:1
Перерыв
Стадион: Гролс Весте
Аякс
0:1
7' ГолАлле Себастьян
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.69
|2.
|Черны Вацлав
|6
|0.38
|3.
|Мениг Квинси
|6
|0.38
|4.
|Илич Лука
|2
|0.13
|5.
|Остерволде Джейден
|1
|0.06
|6.
|Брама Вут
|1
|0.06
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.06
|8.
|Бош Йессе
|1
|0.06
|9.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.06
|10.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|11.
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.56
|2.
|Антони
|7
|0.44
|3.
|Траоре Лассина
|7
|0.44
|4.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.38
|5.
|Лабьяд Закария
|5
|0.31
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|5 (1)
|0.31
|7.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.31
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.19
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.13
|10.
|Гравенберх Райан
|1
|0.06
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.06
|13.
|Алле Себастьян
|1
|0.06
|14.
|Нерес Давид
|1
|0.06
|15.
|Броббей Брайан
|1
|0.06
|16.
|Клейбер Шон
|0
|0
|17.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|18.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Черны Вацлав
|2
|0
|5.
|Перейра Данило II
|2
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|7.
|Бош Йессе
|2
|0
|8.
|Мениг Квинси
|1
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|11.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|12.
|Илич Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Антони
|1
|0
|7.
|Классен Дэви
|1
|0
|8.
|Клейбер Шон
|1
|0
|9.
|Онана Андре
|1
|0
|10.
|Шуурс Перр
|1
|0
|11.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|12.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|Аякс
|12.96% (7)
|16.67% (9)
|22.22% (12)
|11.11% (6)
|18.52% (10)
|18.52% (10)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар
Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард
Аякс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт
Последние игры между собой
Твенте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Аякс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Твенте 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Аякс Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|55 - 12
|38
|2.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|4.
|ПСВ
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 16
|34
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|39 - 24
|31
|6.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|7.
|Твенте
|0:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 25
|21
|10.
|Хераклес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Утрехт
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|17 - 24
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 34
|16
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 39
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 32
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|16 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Твенте
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 4
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|4.
|Твенте
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|8.
|ПСВ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 10
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров