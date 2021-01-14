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  3. Голландия
Твенте
1:3
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
7' Гол
Алле Себастьян
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Мениг Квинси
81' Желтая карточка
Daan Rots
1:1
84' Гол
Плегесуэло Хулио
1:2
90' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
1:3
90' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
90'+6
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
20
Румерату
Годфрид
8
Илич
Лука
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
11
Промес
Куинси
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Твенте
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Алле Себастьян
(Антони)
8'
Бош Йессе
Черны Вацлав
 
47'
Мениг Квинси
 
51'
Смал Гийс
Остерволде Джейден
 
65'
 
Шуурс Перр
Тимбер Юррьен
68'
Daan Rots
Перейра Данило II
 
68'
Маркело Натангело
Зерруки Рамиз
 
68'
Ван Леувен Тейс
Илич Лука
 
71'
 
Лабьяд Закария
Антони
71'
 
Эккеленкамп Юрген
Промес Куинси
81'
Daan Rots
 
84'
Плегесуэло Хулио
1:1
89'
 
Хунтелаар Клаас-Ян
Гравенберх Райан
90'
1:2
Хунтелаар Клаас-Ян
(Алле Себастьян)
90'
1:3
Хунтелаар Клаас-Ян
(Лабьяд Закария)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.69
2. Черны Вацлав 6 0.38
3. Мениг Квинси 6 0.38
4. Илич Лука 2 0.13
5. Остерволде Джейден 1 0.06
6. Брама Вут 1 0.06
7. Плегесуэло Хулио 1 0.06
8. Еремеефф Александер 1 0.06
9. Бош Йессе 1 0.06
10. Ван Леувен Тейс 1 0.06
11. Эбюэхи Тайронн 0 0
12. Смал Гийс 0 0
13. Зерруки Рамиз 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.56
2. Антони 7 0.44
3. Траоре Лассина 7 0.44
4. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.44
5. Промес Куинси 6 (1) 0.38
6. Лабьяд Закария 5 0.31
7. Классен Дэви 5 (1) 0.31
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.19
9. Мартинес Лисандро 2 0.13
10. Гравенберх Райан 1 0.06
11. Кудус Мохаммед 1 0.06
12. Алле Себастьян 1 0.06
13. Блинд Дэйли 1 0.06
14. Нерес Давид 1 0.06
15. Броббей Брайан 1 0.06
16. Клейбер Шон 0 0
17. Тальяфико Николас 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Черны Вацлав 2 0
5. Перейра Данило II 2 0
6. Зерруки Рамиз 2 0
7. Бош Йессе 2 0
8. Мениг Квинси 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Лампру Лазарос 1 0
11. Дроммел Йоэл 1 0
12. Илич Лука 1 0
13. Daan Rots 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Антони 1 0
7. Классен Дэви 1 0
8. Клейбер Шон 1 0
9. Онана Андре 1 0
10. Шуурс Перр 1 0
11. Мартинес Лисандро 1 0
12. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 19.35% (6)
 Аякс 14.04% (8) 15.79% (9) 21.05% (12) 10.53% (6) 17.54% (10) 21.05% (12)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар
Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард
Аякс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт
Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс

Последние игры между собой

Твенте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Аякс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Аякс 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Кубок
Твенте 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Аякс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 12 2 2 57 - 13 38
2. Витесс Заявка 16 11 2 3 27 - 12 35
3. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
4. ПСВ Заявка 16 10 4 2 36 - 16 34
5. АЗ Алкмаар Заявка 16 8 7 1 39 - 24 31
6. Гронинген Заявка 16 9 3 4 23 - 19 30
7. Твенте Заявка 16 8 3 5 31 - 22 27
8. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 25 - 25 21
9. Херенвен Заявка 16 5 6 5 24 - 25 21
10. Хераклес Заявка 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Утрехт Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
12. ПЕК Зволле Заявка 16 3 8 5 17 - 24 17
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 4 8 23 - 34 16
14. ВВВ-Венло Заявка 16 4 3 9 26 - 44 15
15. Ваалвейк Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
16. АДО Ден Хааг Заявка 16 2 4 10 15 - 39 10
17. Виллем II Заявка 16 2 3 11 19 - 35 9
18. Эммен Заявка 16 0 5 11 16 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
15. Виллем II Заявка 8 2 1 5 12 - 18 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
4. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Гронинген Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
8. ПСВ Заявка 8 3 4 1 17 - 10 13
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
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Бонус: 10 000 ₽ 7.40 5.60 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 6.40 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 7.50 1.08
  31.50 9.68 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.60 1.09 3.20 1.32 2.60 1.45 1.94 1.80 1.59 2.27 1.41 2.75 1.17 4.60
7.60 1.05 6.95 1.07 3.62 1.27 3.00 1.39 2.19 1.75 1.74 2.09 1.50 2.52 1.26 3.54 1.19 4.05 1.07 6.40
2.80 1.40 1.87 1.87 1.38 2.90 1.11 5.80 1.08 7.00 1.95 1.88 1.11 5.80 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.11 5.80 1.09 6.50 1.02 11.50
2.32 1.64 1.89 1.97 1.44 2.84 1.29 3.66 1.95 1.91 1.68 2.23 1.43 2.91 1.83 2.03 1.63 2.33 1.46 2.79 1.96 1.91 1.72 2.17 1.58 2.44 1.20 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.40 1.19 1.84 1.90 1.24 3.75
5.15 1.17 3.68 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45
3.45 1.28 1.70 2.08 1.17 4.70 1.10 6.25 1.12 5.55 1.08 7.00
3.68 1.28 2.43 1.57 1.38 3.06 1.21 4.45 1.71 2.17 1.45 2.79 1.32 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.40 1.09 2.46 1.51 1.83 1.91 1.47 2.55
5.80 1.14 2.62 1.49 1.95 1.85 1.54 2.48 1.25 3.95
2.60 1.47 1.94 1.82 1.53 2.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.32
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.60 1.46
2.50 1.49
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