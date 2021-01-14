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  2. Матчи
  3. Голландия
Виллем II
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Гронинген
0' 4'
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
3
Хееркенс
Фреек
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Матусива
Азор
18
Эль-Мессауди
Ахмед
31
Суслов
Томаш
9
Ларсен
Йорген
14
Йоостен
Патрик
Виллем II
4-3-3
Гронинген
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 5 0.31
2. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.13
3. Саглам Геркем 2 0.13
4. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.13
5. Вридт Квази 2 0.13
6. Нуннели Че 2 0.13
7. Замора Джон 1 0.06
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 6 0.38
2. Эль-Мессауди Ахмед 5 0.31
3. Йоостен Патрик 3 0.19
4. Ван Хинтум Барт 1 0.06
5. Даммерс Вессель 1 0.06
6. Суслов Томаш 1 0.06
7. Ван Кам Даниэль 1 0.06
8. Remco Balk 1 0.06
9. Да Крус Алессио 0 0
10. Гудмундссон Габриэль 0 0
11. Эль-Ханкури Мохамед 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 3 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
10. Хееркенс Фреек 1 0
11. Овюсу Лерой 1 0
12. Кёлерт Матс 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Remco Balk 2 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
7. Падт Серджио 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Йоостен Патрик 1 0
10. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
11. Гудмундссон Габриэль 1 0
12. Ларсен Йорген 1 0
13. Суслов Томаш 1 0
14. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 25% (4)
 Гронинген 5.26% (1) 31.58% (6) 0 31.58% (6) 21.05% (4) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген
Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие
Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 16 12 2 2 55 - 12 38
2. Витесс Заявка 16 11 2 3 27 - 12 35
3. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
4. ПСВ Заявка 16 10 4 2 36 - 16 34
5. АЗ Алкмаар Заявка 16 8 7 1 39 - 24 31
6. Гронинген 0:0 Заявка 16 8 4 4 20 - 17 28
7. Твенте 0:1 Заявка 16 8 3 5 30 - 20 27
8. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 25 - 25 21
9. Херенвен Заявка 16 5 6 5 24 - 25 21
10. Хераклес Заявка 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Утрехт Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
12. ПЕК Зволле Заявка 16 3 8 5 17 - 24 17
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 4 8 23 - 34 16
14. ВВВ-Венло Заявка 16 4 3 9 26 - 44 15
15. Ваалвейк Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
16. Виллем II 0:0 Заявка 16 2 4 10 17 - 32 10
17. АДО Ден Хааг Заявка 16 2 4 10 15 - 39 10
18. Эммен Заявка 16 0 5 11 16 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс 1:0 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Твенте 0:1 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. Виллем II 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
15. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 8 6 1 1 28 - 4 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
4. Твенте 0:1 Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
6. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
8. ПСВ Заявка 8 3 4 1 17 - 10 13
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II 0:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
  • Первый тайм
  • 3'
    Саглам Геркем пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
  • Офсайд
    3'
    Нуннели Че из команды Виллем II в офсайде
  • 2'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Гронинген начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Гронинген
3.40
3.52
2.32
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.50 2.30
Бонус: 10 000 ₽ 3.00 3.35 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.50 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.40 2.11
  3.19 3.52 2.32

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.10 1.33 2.39 1.53 1.73 2.03 1.42 2.70 1.27 3.55 1.09 6.60
9.80 1.01 8.50 1.04 3.50 1.28 2.83 1.43 1.94 1.95 1.53 2.50 1.33 3.20 1.12 5.35 1.09 5.65 1.01 10.25
11.00 1.04 8.30 1.08 3.65 1.25 2.85 1.40 2.15 1.70 1.94 1.86 1.74 2.10 1.55 2.48 1.35 3.00 1.15 4.90 1.12 5.70 1.01 9.90 1.01 10.50 0.00 17.50
4.15 1.25 3.04 1.42 3.10 1.40 2.32 1.66 1.97 1.92 1.75 2.16 1.54 2.59 1.37 3.25 1.13 6.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.75 2.01 1.36 3.00 1.07 7.20
3.04 1.38 1.98 1.83 1.46 2.72 1.14 5.75 1.10 6.80
1.98 1.85 1.42 2.70 1.13 5.40
3.12 1.40 2.57 1.55 2.02 1.88 1.62 2.39 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.63 2.19 1.16 4.80
3.52 1.30 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.90 1.39 1.74 2.03 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
1.69 2.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.25 1.35
Где смотреть матч Виллем II 0:0 Гронинген онлайн

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