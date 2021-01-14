Виллем II
2:3
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
Гронинген
0:1
50' ГолЭль-Ханкури Мохамед
1:1
60' ГолНуннели Че
2:1
79' ГолПавлидис Вангелис
2:2
84' ГолИтакура Ко
90' Желтая карточкаИтакура Ко
2:3
90' ГолЭль-Ханкури Мохамед
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Слор КианНападающий
-
-
35 Remco Balk
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
50'
60'
1:1
79'
2:1
84'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|6
|0.38
|2.
|Нуннели Че
|3
|0.19
|3.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.13
|4.
|Саглам Геркем
|2
|0.13
|5.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.13
|6.
|Вридт Квази
|2
|0.13
|7.
|Замора Джон
|1
|0.06
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|6
|0.38
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|5
|0.31
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.19
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.13
|5.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.06
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.06
|7.
|Даммерс Вессель
|1
|0.06
|8.
|Итакура Ко
|1
|0.06
|9.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.06
|10.
|Remco Balk
|1
|0.06
|11.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|12.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|3
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|12.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Матусива Азор
|2
|0
|5.
|Remco Balk
|2
|0
|6.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|7.
|Падт Серджио
|1
|0
|8.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|9.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|10.
|Итакура Ко
|1
|0
|11.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|12.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|13.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|14.
|Суслов Томаш
|1
|0
|15.
|Joel van Kaam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|Гронинген
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|0
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =4 -12ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс
Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген
Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|57 - 13
|38
|2.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|4.
|ПСВ
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 16
|34
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|39 - 24
|31
|6.
|Гронинген
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 19
|30
|7.
|Твенте
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|31 - 22
|27
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 25
|21
|10.
|Хераклес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Утрехт
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|17 - 24
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 34
|16
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 39
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 35
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|16 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|4.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|8.
|ПСВ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 10
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
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