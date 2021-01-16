Эммен
1:3
Второй тайм: 62'
Стадион: De Oude Meerdijk
Витесс
0:1
2' ГолБёйтинк Томас
0:2
9' ГолТаннан Уссама
0:3
49' ГолБроя Армандо
57' Желтая карточкаБазур Рихедли
1:3
58' ГолДе Леув Михаэль
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
17
Афдияй
Донис
22
Пасвер
Ремко
20
Брюнс
Томас
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сидибе СекуНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
9'
0:2
49'
0:3
57'
58'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.29
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.24
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.12
|4.
|Колар Марко
|1
|0.06
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.06
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.06
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.06
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|6
|0.35
|2.
|Дарфалу Усама
|6
|0.35
|3.
|Броя Армандо
|6
|0.35
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.29
|5.
|Беро Матуш
|2
|0.12
|6.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.06
|7.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.06
|8.
|Базур Рихедли
|1
|0.06
|9.
|Духи Данило
|1
|0.06
|10.
|Вруг Патрик
|1
|0.06
|11.
|Даса Элазар
|0
|0
|12.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|13.
|Брюнс Томас
|0
|0
|14.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|15.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Бейл Гленн
|1
|1
|5.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|7.
|Пенья Серхио
|2
|0
|8.
|Кавлан Канер
|2
|0
|9.
|Баккер Ник
|2
|0
|10.
|Араухо Мигель
|2
|0
|11.
|Чакон Майкл
|2
|0
|12.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|13.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|14.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|15.
|Колар Марко
|1
|0
|16.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|17.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|4
|1
|2.
|Базур Рихедли
|3
|1
|3.
|Брюнс Томас
|4
|0
|4.
|Туре Идрисса
|2
|1
|5.
|Беро Матуш
|3
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|7.
|Гайек Томаш
|2
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|40% (6)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|Витесс
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен
Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс
Последние игры между собой
Эммен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Витесс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|57 - 13
|38
|2.
|Витесс
|3:1 Заявка
|17
|12
|2
|3
|30 - 13
|38
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|4.
|ПСВ
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 16
|34
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|39 - 24
|31
|6.
|Гронинген
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 19
|30
|7.
|Твенте
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|31 - 22
|27
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 25
|21
|10.
|Хераклес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Утрехт
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|17 - 24
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 34
|16
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 39
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 35
|9
|18.
|Эммен
|1:3 Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 44
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|3:1 Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|1:3 Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 27
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|4.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|3:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|7.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|8.
|ПСВ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 10
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|18.
|Эммен
|1:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
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