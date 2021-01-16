  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
1:3
Второй тайм: 62'

Стадион:
Витесс
0'
0:1
2' Гол
Бёйтинк Томас
0:2
9' Гол
Таннан Уссама
0:3
49' Гол
Броя Армандо
57' Желтая карточка
Базур Рихедли
1:3
58' Гол
Де Леув Михаэль
62'
26
Тельгенкамп
Деннис
34
Ван
Рейн
Рикардо
3
Веендорп
Кезиа
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
24
Бернаду
Лукас
9
Колар
Марко
10
Пенья
Серхио
17
Афдияй
Донис
8
Де
Леув
Михаэль
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
20
Брюнс
Томас
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
11
Броя
Армандо
29
Бёйтинк
Томас
Эммен
4-2-3-1
Витесс
5-3-2

Ход матча

2'
0:1
Бёйтинк Томас
9'
0:2
Таннан Уссама
(Броя Армандо)
28'
Бен Мусса Хилал
Колар Марко
 
49'
0:3
Броя Армандо
(Таннан Уссама)
57'
 
Базур Рихедли
58'
Де Леув Михаэль
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.29
2. Араухо Мигель 4 0.24
3. Лаурсен Николай 2 0.12
4. Колар Марко 1 0.06
5. Де Вос Робберт 1 0.06
6. Бернаду Лукас 1 0.06
7. Янсен Анко 1 (1) 0.06
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 6 0.35
2. Дарфалу Усама 6 0.35
3. Броя Армандо 6 0.35
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.29
5. Беро Матуш 2 0.12
6. Бёйтинк Томас 1 0.06
7. Расмуссен Якоб 1 0.06
8. Базур Рихедли 1 0.06
9. Духи Данило 1 0.06
10. Вруг Патрик 1 0.06
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Бейл Гленн 1 1
5. Лаурсен Николай 1 1
6. Бернаду Лукас 1 1
7. Пенья Серхио 2 0
8. Кавлан Канер 2 0
9. Баккер Ник 2 0
10. Араухо Мигель 2 0
11. Чакон Майкл 2 0
12. Ван Рейн Рикардо 1 0
13. Видвальд Феликс 1 0
14. Бен Мусса Хилал 1 0
15. Колар Марко 1 0
16. Веендорп Кезиа 1 0
17. Luciano Carty 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 4 1
2. Базур Рихедли 3 1
3. Брюнс Томас 4 0
4. Туре Идрисса 2 1
5. Беро Матуш 3 0
6. Расмуссен Якоб 2 0
7. Гайек Томаш 2 0
8. Виттек Максимилиан 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 40% (6) 13.33% (2) 6.67% (1)
 Витесс 11.11% (3) 11.11% (3) 33.33% (9) 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен
Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс
Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс

Последние игры между собой

Эммен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Витесс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Витесс 3:1 Эммен Эредивизие Витесс 1:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:1 Витесс Эредивизие Эммен 0:3 Витесс Эредивизие
Витесс 1:1 Эммен Эредивизие Витесс 2:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 12 2 2 57 - 13 38
2. Витесс 3:1 Заявка 17 12 2 3 30 - 13 38
3. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
4. ПСВ Заявка 16 10 4 2 36 - 16 34
5. АЗ Алкмаар Заявка 16 8 7 1 39 - 24 31
6. Гронинген Заявка 16 9 3 4 23 - 19 30
7. Твенте Заявка 16 8 3 5 31 - 22 27
8. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 25 - 25 21
9. Херенвен Заявка 16 5 6 5 24 - 25 21
10. Хераклес Заявка 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Утрехт Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
12. ПЕК Зволле Заявка 16 3 8 5 17 - 24 17
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 4 8 23 - 34 16
14. ВВВ-Венло Заявка 16 4 3 9 26 - 44 15
15. Ваалвейк Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
16. АДО Ден Хааг Заявка 16 2 4 10 15 - 39 10
17. Виллем II Заявка 16 2 3 11 19 - 35 9
18. Эммен 1:3 Заявка 17 0 5 12 17 - 44 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 3:1 Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
15. Виллем II Заявка 8 2 1 5 12 - 18 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен 1:3 Заявка 9 0 3 6 13 - 27 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
4. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Гронинген Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс 3:1 Заявка 9 5 1 3 15 - 10 16
7. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
8. ПСВ Заявка 8 3 4 1 17 - 10 13
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
18. Эммен 1:3 Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Витесс
6.05
4.89
1.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 44.00 16.00 1.05
Бонус: 10 000 ₽ 5.00 4.10 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 6.05 4.60 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 15.00 1.02
  5.82 4.89 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.50 1.18 2.27 1.59 1.81 1.93 1.52 2.43 1.20 4.20 1.07 7.40
12.00 1.00 11.00 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.83 1.98 1.52 2.46 1.22 3.90 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
15.50 0.00 9.90 1.01 4.20 1.20 3.45 1.29 4.70 1.17 2.00 1.81 3.30 1.30 1.87 1.87 1.40 2.80 1.25 3.75 1.32 3.20 1.23 7.50 1.08 7.00 1.07 7.50
5.33 1.18 2.75 1.49 2.43 1.61 2.15 1.76 3.68 1.30 2.43 1.60 1.97 1.91 1.70 2.23 3.06 1.40 2.15 1.75 1.79 2.10 1.55 2.54 1.32 3.52 1.66 2.30 1.54 2.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.35 1.29 2.31 1.57 1.56 2.34 1.14 5.20
3.60 1.29 2.32 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
2.26 1.64 3.15 1.33 2.13 1.66 1.82 1.92 1.20 4.20 1.11 5.80
3.05 1.41 2.42 1.61 1.85 2.05 1.59 2.47 1.40 3.12 1.57 2.46 1.33 3.40 2.10 1.77 1.67 2.27 1.47 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.95 1.79 1.28 3.45
4.90 1.18 3.30 1.33 1.93 1.87 1.44 2.77 1.26 3.85
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
3.15 1.32
Где смотреть матч Эммен 1:3 Витесс онлайн

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