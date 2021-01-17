Ваалвейк
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Мандемейкерс
Виллем II
45' Желтая карточкаЛьонч Поль
1:0
45' ПенальтиТахири Анас
1:1
59' ГолВридт Квази
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
16
Азхиль
Айман
11
Джон
Ола
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Мин ДавидНападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсНападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
45'
1:0
59'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.29
|2.
|Нгонж Сириль
|2
|0.12
|3.
|Домашкан Виталий
|2
|0.12
|4.
|Джон Ола
|1
|0.06
|5.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.06
|6.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.06
|7.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.06
|8.
|Тоуба Ахмед
|1
|0.06
|9.
|Бакари Саид
|1
|0.06
|10.
|Анита Вурнон
|0
|0
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Ольсак Николас
|0
|0
|13.
|Азхиль Айман
|0
|0
|14.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|6
|0.35
|2.
|Вридт Квази
|3
|0.18
|3.
|Нуннели Че
|3
|0.18
|4.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.12
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.12
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.12
|7.
|Замора Джон
|1
|0.06
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|11.
|Кёлерт Матс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|4
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|3.
|Со Силла
|2
|0
|4.
|Бакари Саид
|2
|0
|5.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|6.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|7.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|8.
|Тахири Анас
|1
|0
|9.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|10.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|11.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|12.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|13.
|Азхиль Айман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|12.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|0
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|Виллем II
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ
Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =3 -13Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II
Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|57 - 13
|38
|2.
|Витесс
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 13
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 19
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 19
|30
|7.
|Твенте
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|31 - 22
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 25
|21
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|12.
|Хераклес
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|17 - 26
|17
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 36
|10
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 41
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|4.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|11.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров