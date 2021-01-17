  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Ваалвейк
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Виллем II
0'
45' Желтая карточка
Льонч Поль
1:0
45' Пенальти
Тахири Анас
1:1
59' Гол
Вридт Квази
62'
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
16
Азхиль
Айман
8
Тахири
Анас
21
Данеелс
Леннерд
9
Штоккерс
Финн
11
Джон
Ола
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
27
Кён
Деррик
3
Хееркенс
Фреек
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
Ваалвейк
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

31'
Эфморфидис Джеймс
Джон Ола
 
45'
 
Льонч Поль
45'
Тахири Анас
1:0
46'
 
Кёлерт Матс
Нуннели Че
46'
 
Ндайишимий Майк
Саглам Геркем
59'
1:1
Вридт Квази
(Кёлерт Матс)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.29
2. Нгонж Сириль 2 0.12
3. Домашкан Виталий 2 0.12
4. Джон Ола 1 0.06
5. Тахири Анас 1 (1) 0.06
6. Ван дер Венне Рихард 1 0.06
7. Данеелс Леннерд 1 0.06
8. Тоуба Ахмед 1 0.06
9. Бакари Саид 1 0.06
10. Анита Вурнон 0 0
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Ольсак Николас 0 0
13. Азхиль Айман 0 0
14. Лутонда Тьерри 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 6 0.35
2. Вридт Квази 3 0.18
3. Нуннели Че 3 0.18
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.12
5. Саглам Геркем 2 0.12
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.12
7. Замора Джон 1 0.06
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0
10. Овюсу Лерой 0 0
11. Кёлерт Матс 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 4 0
2. Ван дер Венне Рихард 2 0
3. Со Силла 2 0
4. Бакари Саид 2 0
5. Нгонж Сириль 2 0
6. Ваутерс Луук 0 1
7. Лампру Костантинос 1 0
8. Тахири Анас 1 0
9. Вассен Этьенн 1 0
10. Домашкан Виталий 1 0
11. Гаари Жюрьен 1 0
12. Тоуба Ахмед 1 0
13. Азхиль Айман 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
10. Хееркенс Фреек 1 0
11. Овюсу Лерой 1 0
12. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 7.14% (1) 28.57% (4) 0 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)
 Виллем II 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ
Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II
Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Виллем II 2:1 Ваалвейк Эредивизие Виллем II 3:0 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 Ваалвейк Эредивизие
Виллем II 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 12 2 2 57 - 13 38
2. Витесс Заявка 17 12 2 3 31 - 13 38
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 16 9 3 4 23 - 19 30
7. Твенте Заявка 16 8 3 5 31 - 22 27
8. Херенвен Заявка 16 5 6 5 24 - 25 21
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
12. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13. ПЕК Зволле Заявка 17 3 8 6 17 - 26 17
14. ВВВ-Венло Заявка 16 4 3 9 26 - 44 15
15. Ваалвейк 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. Виллем II 1:1 Заявка 17 2 4 11 20 - 36 10
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 2 4 11 16 - 41 10
18. Эммен Заявка 17 0 5 12 17 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II 1:1 Заявка 8 2 1 5 12 - 18 7
16. Ваалвейк 1:1 Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
4. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Гронинген Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
11. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк 1:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II 1:1 Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
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Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Виллем II
3.05
3.90
6.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.10 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.70 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 2.85 7.50
  1.60 3.90 6.28

Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 11.75 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.45 1.61 1.89 1.91 1.55 2.39 1.28 3.40 1.18 4.05 1.06 6.90
6.20 1.10 4.70 1.17 5.10 1.14 2.48 1.50 1.62 2.20 2.14 1.71 1.23 3.90 1.15 5.00 1.11 5.80 1.02 11.00 1.09 8.50 1.07 9.00 1.01 12.00
6.74 1.12 2.88 1.44 5.82 1.15 1.93 1.95 1.59 2.43 2.68 1.50 2.14 1.76 1.86 2.02 1.57 2.49 1.43 2.93 1.35 3.36 1.24 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
1.23 3.90 1.55 2.35 1.27 3.55 1.05 8.50 1.04 9.00
2.18 1.74 1.79 2.10 1.39 3.12 1.27 3.96 1.50 2.70 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
3.25 1.31 1.98 1.78 1.48 2.55 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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