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  2. Матчи
  3. Голландия
Ваалвейк
1:1
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
45' Желтая карточка
Льонч Поль
1:0
45' Пенальти
Тахири Анас
1:1
59' Гол
Вридт Квази
89' Желтая карточка
Лутонда Тьерри
90' Желтая карточка
Спиерингс Уэсли
90'+5
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
16
Азхиль
Айман
8
Тахири
Анас
21
Данеелс
Леннерд
9
Штоккерс
Финн
11
Джон
Ола
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
27
Кён
Деррик
3
Хееркенс
Фреек
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
Ваалвейк
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

31'
Эфморфидис Джеймс
Джон Ола
 
45'
 
Льонч Поль
45'
Тахири Анас
1:0
46'
 
Кёлерт Матс
Нуннели Че
46'
 
Ндайишимий Майк
Саглам Геркем
59'
1:1
Вридт Квази
(Кёлерт Матс)
63'
Лутонда Тьерри
Штоккерс Финн
 
63'
Домашкан Виталий
Пол Куастен
 
71'
 
Селахи Линдон
Кён Деррик
76'
 
Спиерингс Уэсли
Льонч Поль
79'
Со Силла
Данеелс Леннерд
 
79'
Августейнс Себбе
Ван дер Венне Рихард
 
89'
Лутонда Тьерри
 
90'
 
Спиерингс Уэсли

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.29
2. Нгонж Сириль 2 0.12
3. Домашкан Виталий 2 0.12
4. Джон Ола 1 0.06
5. Тахири Анас 1 (1) 0.06
6. Ван дер Венне Рихард 1 0.06
7. Данеелс Леннерд 1 0.06
8. Тоуба Ахмед 1 0.06
9. Бакари Саид 1 0.06
10. Анита Вурнон 0 0
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Ольсак Николас 0 0
13. Азхиль Айман 0 0
14. Лутонда Тьерри 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 6 0.35
2. Вридт Квази 3 0.18
3. Нуннели Че 3 0.18
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.12
5. Саглам Геркем 2 0.12
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.12
7. Замора Джон 1 0.06
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0
10. Овюсу Лерой 0 0
11. Кёлерт Матс 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 4 0
2. Ван дер Венне Рихард 2 0
3. Со Силла 2 0
4. Бакари Саид 2 0
5. Нгонж Сириль 2 0
6. Ваутерс Луук 0 1
7. Лампру Костантинос 1 0
8. Тахири Анас 1 0
9. Вассен Этьенн 1 0
10. Домашкан Виталий 1 0
11. Гаари Жюрьен 1 0
12. Тоуба Ахмед 1 0
13. Азхиль Айман 1 0
14. Лутонда Тьерри 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
10. Хееркенс Фреек 1 0
11. Овюсу Лерой 1 0
12. Кёлерт Матс 1 0
13. Спиерингс Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 33.33% (5)
 Виллем II 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ
Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II
Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Виллем II 2:1 Ваалвейк Эредивизие Виллем II 3:0 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 Ваалвейк Эредивизие
Виллем II 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 12 2 2 57 - 13 38
2. Витесс Заявка 17 12 2 3 31 - 13 38
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Твенте 2:0 Заявка 17 9 3 5 33 - 22 30
7. Гронинген 0:2 Заявка 17 9 3 5 23 - 21 30
8. Херенвен 0:0 Заявка 17 5 7 5 24 - 25 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
12. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13. ПЕК Зволле Заявка 17 3 8 6 17 - 26 17
14. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 17 4 4 9 26 - 44 16
15. Ваалвейк Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. Виллем II Заявка 17 2 4 11 20 - 36 10
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 2 4 11 16 - 41 10
18. Эммен Заявка 17 0 5 12 17 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген 0:2 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте 2:0 Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 26 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 8 2 1 5 12 - 18 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Твенте 2:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Гронинген 0:2 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен 0:0 Заявка 9 2 5 2 12 - 14 11
11. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
13. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 1.78 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.70 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 1.48 4.30
  7.47 1.30 6.33

Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 11.75 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.45 1.61 1.89 1.91 1.55 2.39 1.28 3.40 1.18 4.05 1.06 6.90
6.20 1.10 4.70 1.17 5.10 1.14 2.48 1.50 1.57 2.31 2.14 1.71 1.10 6.25 1.05 8.50 1.11 5.80 1.02 11.00 1.09 8.50 1.07 9.00 1.01 12.00
6.74 1.12 2.88 1.44 5.82 1.15 1.93 1.95 1.59 2.43 2.68 1.50 1.35 3.35 1.19 4.99 1.91 1.98 1.57 2.49 1.41 3.01 1.24 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
1.23 3.90 1.55 2.35 1.27 3.55 1.05 8.50 1.04 9.00
2.18 1.74 1.79 2.10 1.39 3.12 1.27 3.96 1.50 2.70 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
3.25 1.31 1.98 1.78 1.48 2.55 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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