Ваалвейк
1:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
Виллем II
45' Желтая карточкаЛьонч Поль
1:0
45' ПенальтиТахири Анас
1:1
59' ГолВридт Квази
89' Желтая карточкаЛутонда Тьерри
90' Желтая карточкаСпиерингс Уэсли
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
16
Азхиль
Айман
11
Джон
Ола
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Мин ДавидНападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсНападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
45'
1:0
59'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.29
|2.
|Нгонж Сириль
|2
|0.12
|3.
|Домашкан Виталий
|2
|0.12
|4.
|Джон Ола
|1
|0.06
|5.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.06
|6.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.06
|7.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.06
|8.
|Тоуба Ахмед
|1
|0.06
|9.
|Бакари Саид
|1
|0.06
|10.
|Анита Вурнон
|0
|0
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Ольсак Николас
|0
|0
|13.
|Азхиль Айман
|0
|0
|14.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|6
|0.35
|2.
|Вридт Квази
|3
|0.18
|3.
|Нуннели Че
|3
|0.18
|4.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.12
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.12
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.12
|7.
|Замора Джон
|1
|0.06
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|11.
|Кёлерт Матс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|4
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|3.
|Со Силла
|2
|0
|4.
|Бакари Саид
|2
|0
|5.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|6.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|7.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|8.
|Тахири Анас
|1
|0
|9.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|10.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|11.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|12.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|13.
|Азхиль Айман
|1
|0
|14.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|12.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|13.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|Виллем II
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ
Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =3 -13Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II
Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|57 - 13
|38
|2.
|Витесс
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 13
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 19
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Твенте
|2:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 22
|30
|7.
|Гронинген
|0:2 Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 21
|30
|8.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 25
|22
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|12.
|Хераклес
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|17 - 26
|17
|14.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 44
|16
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Виллем II
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 36
|10
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 41
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Твенте
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 26
|9
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Твенте
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Гронинген
|0:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|11.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров