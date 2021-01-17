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  3. Голландия
Гронинген
0:2
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
0:1
12' Гол
Думич Дарио
0:2
22' Гол
Ван Леувен Тейс
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
6
Матусива
Азор
31
Суслов
Томаш
21
Да
Крус
Алессио
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
8
Илич
Лука
19
Зерруки
Рамиз
20
Румерату
Годфрид
37
Ван
Леувен
Тейс
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
Гронинген
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Думич Дарио
(Смал Гийс)
22'
0:2
Ван Леувен Тейс
(Илич Лука)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 6 0.35
2. Эль-Мессауди Ахмед 5 0.29
3. Йоостен Патрик 3 0.18
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.12
5. Ван Хинтум Барт 1 0.06
6. Суслов Томаш 1 0.06
7. Даммерс Вессель 1 0.06
8. Итакура Ко 1 0.06
9. Ван Кам Даниэль 1 0.06
10. Remco Balk 1 0.06
11. Да Крус Алессио 0 0
12. Гудмундссон Габриэль 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.65
2. Черны Вацлав 6 0.35
3. Мениг Квинси 6 0.35
4. Илич Лука 2 0.12
5. Ван Леувен Тейс 2 0.12
6. Остерволде Джейден 1 0.06
7. Брама Вут 1 0.06
8. Плегесуэло Хулио 1 0.06
9. Думич Дарио 1 0.06
10. Еремеефф Александер 1 0.06
11. Бош Йессе 1 0.06
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Remco Balk 2 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
7. Падт Серджио 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Йоостен Патрик 1 0
10. Итакура Ко 1 0
11. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
12. Гудмундссон Габриэль 1 0
13. Ларсен Йорген 1 0
14. Суслов Томаш 1 0
15. Joel van Kaam 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Черны Вацлав 2 0
5. Перейра Данило II 2 0
6. Зерруки Рамиз 2 0
7. Бош Йессе 2 0
8. Мениг Квинси 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Лампру Лазарос 1 0
11. Дроммел Йоэл 1 0
12. Илич Лука 1 0
13. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 4.55% (1) 27.27% (6) 0 31.82% (7) 18.18% (4) 18.18% (4)
 Твенте 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген
Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген
Твенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте
Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Твенте: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 3:1 Гронинген Эредивизие Твенте 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Твенте Эредивизие Гронинген 0:2 Твенте Кубок
Твенте 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 12 2 2 57 - 13 38
2. Витесс Заявка 17 12 2 3 31 - 13 38
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Твенте 2:0 Заявка 17 9 3 5 33 - 22 30
7. Гронинген 0:2 Заявка 17 9 3 5 23 - 21 30
8. Херенвен 0:0 Заявка 17 5 7 5 24 - 25 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
12. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13. ПЕК Зволле Заявка 17 3 8 6 17 - 26 17
14. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 17 4 4 9 26 - 44 16
15. Ваалвейк Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. Виллем II Заявка 17 2 4 11 20 - 36 10
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 2 4 11 16 - 41 10
18. Эммен Заявка 17 0 5 12 17 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген 0:2 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте 2:0 Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 26 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 8 2 1 5 12 - 18 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Твенте 2:0 Заявка 8 6 1 1 19 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Гронинген 0:2 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен 0:0 Заявка 9 2 5 2 12 - 14 11
11. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
13. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Твенте
2.28
7.40
2.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 7.40 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.54 2.91
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 7.00 1.14
  14.76 7.24 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.01 9.00 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.01 9.80
12.50 1.01 7.50 1.07 3.60 1.27 2.80 1.40 2.08 1.75 4.80 1.15 1.75 2.08 3.45 1.28 1.90 1.85 1.40 2.80 1.25 3.75 1.08 7.00 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00
3.84 1.28 2.86 1.45 2.22 1.71 7.65 1.10 1.69 2.24 1.49 2.73 2.52 1.56 2.19 1.72 1.87 2.01 1.63 2.36 1.49 2.72 1.15 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.90 1.38 1.85 1.86 1.41 2.85 1.10 5.60 1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25
2.71 1.50 2.22 1.71 1.72 2.20 1.46 2.83 1.43 2.98 1.50 2.71 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Гронинген 0:2 Твенте онлайн

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