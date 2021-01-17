Гронинген
2:2
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Твенте
0:1
12' ГолДумич Дарио
0:2
22' ГолВан Леувен Тейс
1:2
47' ГолЭль-Мессауди Ахмед
53' Желтая карточкаВан Леувен Тейс
64' Желтая карточкаШрек Сэм
2:2
66' ГолЛарсен Йорген
78' Желтая карточкаАбасс Исса
31
Суслов
Томаш
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Защитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Слор КианНападающий
-
35 Remco Balk
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan Rots
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
22'
0:2
47'
53'
64'
66'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|7
|0.41
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|6
|0.35
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.18
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.12
|5.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.06
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.06
|7.
|Даммерс Вессель
|1
|0.06
|8.
|Итакура Ко
|1
|0.06
|9.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.06
|10.
|Remco Balk
|1
|0.06
|11.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|12.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|13.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.65
|2.
|Черны Вацлав
|6
|0.35
|3.
|Мениг Квинси
|6
|0.35
|4.
|Илич Лука
|2
|0.12
|5.
|Ван Леувен Тейс
|2
|0.12
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.06
|7.
|Брама Вут
|1
|0.06
|8.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.06
|9.
|Думич Дарио
|1
|0.06
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0.06
|11.
|Бош Йессе
|1
|0.06
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|14.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Матусива Азор
|2
|0
|5.
|Remco Balk
|2
|0
|6.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|7.
|Падт Серджио
|1
|0
|8.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|9.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|10.
|Итакура Ко
|1
|0
|11.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|12.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|13.
|Шрек Сэм
|1
|0
|14.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|15.
|Суслов Томаш
|1
|0
|16.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Черны Вацлав
|2
|0
|5.
|Перейра Данило II
|2
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|7.
|Бош Йессе
|2
|0
|8.
|Мениг Квинси
|1
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|11.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|12.
|Абасс Исса
|1
|0
|13.
|Илич Лука
|1
|0
|14.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|15.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|4.17% (1)
|25% (6)
|0
|33.33% (8)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|Твенте
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген
Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген
Твенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте
Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Твенте: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|57 - 13
|38
|2.
|Витесс
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 13
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 19
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 21
|31
|7.
|Твенте
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 24
|28
|8.
|Херенвен
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 26
|22
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|12.
|Хераклес
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|17 - 26
|17
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 45
|16
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Виллем II
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 36
|10
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 41
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|11.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
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