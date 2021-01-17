  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Фейеноорд
0' 4'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
11
Промес
Куинси
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
6
Димерс
Марк
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
5
Хапс
Ридгесиано
Аякс
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.56
2. Антони 7 0.44
3. Траоре Лассина 7 0.44
4. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.44
5. Промес Куинси 6 (1) 0.38
6. Лабьяд Закария 5 0.31
7. Классен Дэви 5 (1) 0.31
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.19
9. Мартинес Лисандро 2 0.13
10. Гравенберх Райан 1 0.06
11. Кудус Мохаммед 1 0.06
12. Алле Себастьян 1 0.06
13. Блинд Дэйли 1 0.06
14. Нерес Давид 1 0.06
15. Броббей Брайан 1 0.06
16. Клейбер Шон 0 0
17. Тальяфико Николас 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 10 (6) 0.63
2. Гертрейда Лютсхарел 4 0.25
3. Линссен Брайан 4 0.25
4. Тоорнстра Йенс 3 0.19
5. Хапс Ридгесиано 3 0.19
6. Сенеси Маркос 2 0.13
7. Йоргенсен Николай 2 0.13
8. Димерс Марк 1 (1) 0.06
9. Нарсинг Лусиано 1 0.06
10. Синистерра Луис 1 0.06
11. Баннис Науфаль 1 0.06
12. Тейшейра Жоау 0 0
13. Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Антони 1 0
7. Классен Дэви 1 0
8. Клейбер Шон 1 0
9. Онана Андре 1 0
10. Шуурс Перр 1 0
11. Мартинес Лисандро 1 0
12. Кудус Мохаммед 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Кекджу Оркун 1 1
3. Тоорнстра Йенс 2 0
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Ниукоп Барт 1 0
10. Сенеси Маркос 1 0
11. Верманн Йорди 1 0
12. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 14.04% (8) 15.79% (9) 21.05% (12) 10.53% (6) 17.54% (10) 21.05% (12)
 Фейеноорд 6.25% (2) 9.38% (3) 15.63% (5) 18.75% (6) 21.88% (7) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс
Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Аякс 4:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:3 Аякс Кубок Фейеноорд 6:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие
Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 12 2 2 57 - 13 38
2. Витесс Заявка 17 12 2 3 31 - 13 38
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 17 9 4 4 25 - 21 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен Заявка 17 5 7 5 25 - 26 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
12. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13. ПЕК Зволле Заявка 17 3 8 6 17 - 26 17
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. Виллем II Заявка 17 2 4 11 20 - 36 10
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 2 4 11 16 - 41 10
18. Эммен Заявка 17 0 5 12 17 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 8 2 1 5 12 - 18 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Гронинген Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
11. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
  • Первый тайм
  • 4'
    Амстердамцы очень активно начали встречу, практически не покидают они половину поля "Фейеноорда". Посмотрим, что будет дальше.
  • 3'
    Промес с навешивал с левого фланга в штрафную площадь "Фейеноорда", мяч выбивается защитниками гостей.
  • 2'
    У "Аякса" сейчас максимально непростой календарь. После матчей против ПСВ и "Твенте" принципиальный поединок с "Фейеноордом".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! С центра поля мяч разыграли футболисты "Фейеноорда".
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Рады приветствовать Вас на прямой трансляции матча голландской Эредивизии между "Аяксом" и "Фейноордом".
    • Прогнозы 62
    Аякс 96.8% (60)
    X 1.6% (1)
    Фейеноорд 1.6% (1)
    Все прогнозы
    1.89 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Фейеноорд
    1.44
    5.75
    7.40
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 4'
    Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Димерс Марк из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Промес Куинси из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    2'
    Промес Куинси из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 2'
    Бергёйс Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Фейеноорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.20 6.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.39 5.00 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.75 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.40 6.80
  1.40 5.59 7.14

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.80 1.08 3.25 1.31 2.65 1.44 1.96 1.78 1.60 2.24 1.42 2.75 1.18 4.50
6.70 1.07 5.95 1.10 3.20 1.33 2.65 1.48 2.04 1.95 1.59 2.36 1.41 2.82 1.20 4.25 1.14 4.75 1.04 7.80
15.00 0.00 6.90 1.08 6.00 1.11 3.25 1.31 2.65 1.45 2.06 1.73 1.98 1.83 1.80 2.02 1.61 2.31 1.41 2.75 1.21 4.10 1.17 4.60 1.04 7.20 1.03 7.80 1.01 12.50
7.87 1.10 3.45 1.33 2.69 1.50 2.78 1.48 2.30 1.67 2.03 1.87 1.81 2.07 1.61 2.42 1.42 3.01 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.40 1.20 1.85 1.89 1.25 3.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.10 1.33 1.85 1.95 1.37 2.95
3.71 1.31 3.40 1.35 2.30 1.67 1.89 1.99 1.64 2.36 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.40 1.09 2.48 1.50 1.84 1.89 1.48 2.55
5.15 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.47 2.68 1.20 4.60
2.44 1.52 1.86 1.88 1.49 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.49
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.35 1.28
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
2.45 1.52
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Прогнозы на матч Аякс 0:0 Фейеноорд

Исход игры
Аякс
96.8% (60)
Ничья
1.6% (1)
Фейеноорд
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
80.65% (50)
Меньше
19.35% (12)
Обе команды забьют
Да
79.03% (49)
Нет
20.97% (13)
Популярный счёт
2:1 Аякс
54.8% (34)
3:1 Аякс
19.4% (12)
2:0 Аякс
12.9% (8)
1:0 Аякс
6.5% (4)
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