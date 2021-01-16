Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Фейеноорд
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
24
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.56
|2.
|Антони
|7
|0.44
|3.
|Траоре Лассина
|7
|0.44
|4.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.44
|5.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.38
|6.
|Лабьяд Закария
|5
|0.31
|7.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.31
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.19
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.13
|10.
|Гравенберх Райан
|1
|0.06
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|12.
|Алле Себастьян
|1
|0.06
|13.
|Блинд Дэйли
|1
|0.06
|14.
|Нерес Давид
|1
|0.06
|15.
|Броббей Брайан
|1
|0.06
|16.
|Клейбер Шон
|0
|0
|17.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|18.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|10 (6)
|0.63
|2.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.25
|3.
|Линссен Брайан
|4
|0.25
|4.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.19
|5.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.19
|6.
|Сенеси Маркос
|2
|0.13
|7.
|Йоргенсен Николай
|2
|0.13
|8.
|Димерс Марк
|1 (1)
|0.06
|9.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.06
|10.
|Синистерра Луис
|1
|0.06
|11.
|Баннис Науфаль
|1
|0.06
|12.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|13.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Антони
|1
|0
|7.
|Классен Дэви
|1
|0
|8.
|Клейбер Шон
|1
|0
|9.
|Онана Андре
|1
|0
|10.
|Шуурс Перр
|1
|0
|11.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|12.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|3.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|10.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|11.
|Верманн Йорди
|1
|0
|12.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|14.04% (8)
|15.79% (9)
|21.05% (12)
|10.53% (6)
|17.54% (10)
|21.05% (12)
|Фейеноорд
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =6 -4Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Аякс: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Фейеноорд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Аякс 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:0 Аякс Кубок Аякс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Аякс Эредивизие Фейеноорд 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Фейеноорд Кубок Аякс 2:1 Фейеноорд Эредивизие Аякс 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Аякс Эредивизие Фейеноорд 4:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|57 - 13
|38
|2.
|Витесс
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 13
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 19
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 19
|30
|7.
|Твенте
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|31 - 22
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 25
|21
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|12.
|Хераклес
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|17 - 26
|17
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 36
|10
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|16 - 41
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|4.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|11.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|1:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс - Фейеноорд
Исход игры
Аякс
100% (15)
Ничья
0% (0)
Фейеноорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80% (12)
Меньше
20% (3)
Обе команды забьют
Да
80% (12)
Нет
20% (3)
Популярный счёт
2:1 Аякс
73.3% (11)
2:0 Аякс
13.3% (2)
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