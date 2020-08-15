33
Руф
Дави
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикНападающий
-
20 Terem MoffiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
41 Loic Ritiere
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пластун Игорь
|1
|0.5
|2.
|Кумс Свен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Безус Роман
|1
|0
|2.
|Овусу Элиша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|2.
|Faiz Selemani IV
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Кортрейк
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: + = -Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк
Последние игры между собой
Гент: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Кортрейк 4:1 Гент Кубок Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Васланд-Беверен
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ройал Антверпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0