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Гент
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Кортрейк
0' 7'
33
Руф
Дави
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Нгадеу
Майкл
32
Пластун
Игорь
15
Мохаммади
Милад
30
Дорш
Никлас
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
11
Ньянгбо
Андерсон
7
Яремчук
Роман
1
Якубех
Адам
4
Gilles
Dewaele
2
Petar
Golubovic
76
Дерейк
Тимоти
25
Макаренко
Евгений
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
15
Christophe
Lepoint
6
Ружо
Лукас
51
Оканси
Эрик
20
Terem
Moffi
7
Номбе
Мбойо
Гент
4-3-1-2
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пластун Игорь 1 0.5
2. Кумс Свен 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 1 (1) 0.5

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Безус Роман 1 0
2. Овусу Элиша 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Christophe Lepoint 1 0
2. Faiz Selemani IV 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 0 0 100% (1) 0 0 0
 Кортрейк 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: + = -
Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент
Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент Гент 1:1 Рома Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк

Последние игры между собой

Гент: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Кортрейк 0:2 Гент Первый дивизион А Гент 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 4:1 Гент Кубок Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Беерсхот-Вильрейк 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шарлеруа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ройал Антверпен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Остенде 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гент 0:0 Кортрейк онлайн

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1.60 4.10 5.40

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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