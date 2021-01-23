  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
36' Гол
Базур Рихедли
45'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
20
Брюнс
Томас
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
15
Гудмундссон
Габриэль
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
21
Да
Крус
Алессио
18
Эль-Мессауди
Ахмед
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
Витесс
5-3-2
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

36'
Базур Рихедли
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 6 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 6 0.33
2. Дарфалу Усама 6 0.33
3. Броя Армандо 6 0.33
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.28
5. Беро Матуш 2 0.11
6. Вруг Патрик 2 0.11
7. Бёйтинк Томас 1 0.06
8. Расмуссен Якоб 1 0.06
9. Базур Рихедли 1 0.06
10. Духи Данило 1 0.06
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 7 0.39
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.33
3. Йоостен Патрик 3 0.17
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.11
5. Ван Хинтум Барт 1 0.06
6. Суслов Томаш 1 0.06
7. Даммерс Вессель 1 0.06
8. Итакура Ко 1 0.06
9. Ван Кам Даниэль 1 0.06
10. Remco Balk 1 0.06
11. Гудмундссон Габриэль 0 0
12. Да Крус Алессио 0 0
13. Лундквист Рамон-Паскаль 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Базур Рихедли 4 1
2. Таннан Уссама 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Туре Идрисса 2 1
5. Беро Матуш 3 0
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Remco Balk 2 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
7. Падт Серджио 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Йоостен Патрик 1 0
10. Итакура Ко 1 0
11. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
12. Гудмундссон Габриэль 1 0
13. Шрек Сэм 1 0
14. Ларсен Йорген 1 0
15. Суслов Томаш 1 0
16. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 16.13% (5) 9.68% (3) 29.03% (9) 16.13% (5) 12.9% (4) 16.13% (5)
 Гронинген 4.17% (1) 25% (6) 0 33.33% (8) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс
Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Витесс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гронинген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Гронинген Эредивизие Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 13 2 2 58 - 13 41
2. Витесс 1:0 Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген 0:1 Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен Заявка 17 5 7 5 25 - 26 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
12. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
13. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:0 Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
3. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген 0:1 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс 1:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген 0:1 Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
13. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
15. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
16. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Гронинген
1.76
6.91
5.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.73 3.80 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.86 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.05 5.70
  1.17 6.91 19.01

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 9.90
5.55 1.12 4.20 1.20 2.20 1.62 1.65 2.15 1.38 2.90 1.81 2.00 1.15 5.00 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 9.40 1.02 9.90 0.00 16.00
4.12 1.26 2.72 1.49 2.32 1.65 2.83 1.46 2.24 1.69 1.95 1.93 1.63 2.36 1.47 2.79 1.39 3.13 1.14 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.07 7.50 1.05 8.50
2.25 1.68 1.85 2.01 1.43 2.89 1.29 3.69 1.32 3.46 1.17 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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