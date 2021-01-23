VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Daan Huisman предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Daan Huisman выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Витесс играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

48' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Данкерлёй Дамил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эль-Ханкури Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Эль-Мессауди Ахмед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Расмуссен Якоб из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Удар от ворот произведет Витесс

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Гронинген

41' Armando Broja из команды Витесс в офсайде

37' Матч возобновлен

37' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

36' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

36' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Гронинген

33' Ларсен Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Гронинген

29' Как он промахнулся? Беро Матуш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

27' Да Крус Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Armando Broja из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

26' Витесс имеет хороший шанс забить.

26' Удар от ворот произведет Гронинген

25' Витесс имеет хороший шанс забить.

25' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Armando Broja из команды Витесс в офсайде

16' Ван Кам Даниэль из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом

15' Armando Broja из команды Витесс в офсайде

13' Удар от ворот произведет Гронинген

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Гудмундссон Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Гронинген

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Да Крус Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гудмундссон Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Икома Луис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Armando Broja из команды Витесс в офсайде

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля