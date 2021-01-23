1:0
36' ГолБазур Рихедли
45' Желтая карточкаЭль-Мессауди Ахмед
58' Желтая карточкаДа Крус Алессио
73' Желтая карточкаТаннан Уссама
79' Желтая карточкаВруг Патрик
22
Пасвер
Ремко
20
Брюнс
Томас
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
16 Alois Oroz
-
19 Noah Ohio
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Слор КианНападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
36'
1:0
58'
73'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
7 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|6
|0.33
|2.
|Дарфалу Усама
|6
|0.33
|3.
|Броя Армандо
|6
|0.33
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.28
|5.
|Беро Матуш
|2
|0.11
|6.
|Базур Рихедли
|2
|0.11
|7.
|Вруг Патрик
|2
|0.11
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.06
|9.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.06
|10.
|Духи Данило
|1
|0.06
|11.
|Даса Элазар
|0
|0
|12.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|13.
|Брюнс Томас
|0
|0
|14.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|7
|0.39
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|6
|0.33
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.17
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.11
|5.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.06
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.06
|7.
|Даммерс Вессель
|1
|0.06
|8.
|Итакура Ко
|1
|0.06
|9.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.06
|10.
|Remco Balk
|1
|0.06
|11.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|12.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|13.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|5
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Туре Идрисса
|2
|1
|5.
|Беро Матуш
|3
|0
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|8.
|Гайек Томаш
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|13.
|Вруг Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|5.
|Матусива Азор
|2
|0
|6.
|Remco Balk
|2
|0
|7.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|8.
|Падт Серджио
|1
|0
|9.
|Да Крус Алессио
|1
|0
|10.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|11.
|Итакура Ко
|1
|0
|12.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|14.
|Шрек Сэм
|1
|0
|15.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|16.
|Суслов Томаш
|1
|0
|17.
|Joel van Kaam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|31.25% (10)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|Гронинген
|4.17% (1)
|25% (6)
|0
|33.33% (8)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс
Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия
Последние игры между собой
Витесс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гронинген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|58 - 13
|41
|2.
|Витесс
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|3.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|18
|12
|4
|2
|42 - 19
|40
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 22
|31
|7.
|Твенте
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 24
|28
|8.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 26
|23
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 27
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|13.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 45
|16
|15.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 30
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 41
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|18
|0
|6
|12
|17 - 45
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 9
|11
|10.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|12.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров