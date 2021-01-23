  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
1:0
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
36' Гол
Базур Рихедли
45' Желтая карточка
Эль-Мессауди Ахмед
58' Желтая карточка
Да Крус Алессио
73' Желтая карточка
Таннан Уссама
79' Желтая карточка
Вруг Патрик
90'+5
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
20
Брюнс
Томас
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
15
Гудмундссон
Габриэль
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
21
Да
Крус
Алессио
18
Эль-Мессауди
Ахмед
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
Витесс
5-3-2
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

36'
Базур Рихедли
1:0
45'
 
Эль-Мессауди Ахмед
58'
 
Да Крус Алессио
65'
Туре Идрисса
Броя Армандо
 
66'
Вруг Патрик
Брюнс Томас
 
69'
 
Суслов Томаш
Да Крус Алессио
73'
Таннан Уссама
 
78'
 
Ван Хинтум Барт
Те Вирик Мик
78'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
Матусива Азор
79'
 
Шрек Сэм
Данкерлёй Дамил
79'
Вруг Патрик
 
85'
Дарфалу Усама
Икома Луис
 
85'
Уйсман Дан
Таннан Уссама
 
85'
 
Йоостен Патрик
Эль-Мессауди Ахмед

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 7 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 6 0.33
2. Дарфалу Усама 6 0.33
3. Броя Армандо 6 0.33
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.28
5. Беро Матуш 2 0.11
6. Базур Рихедли 2 0.11
7. Вруг Патрик 2 0.11
8. Бёйтинк Томас 1 0.06
9. Расмуссен Якоб 1 0.06
10. Духи Данило 1 0.06
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 7 0.39
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.33
3. Йоостен Патрик 3 0.17
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.11
5. Ван Хинтум Барт 1 0.06
6. Суслов Томаш 1 0.06
7. Даммерс Вессель 1 0.06
8. Итакура Ко 1 0.06
9. Ван Кам Даниэль 1 0.06
10. Remco Balk 1 0.06
11. Гудмундссон Габриэль 0 0
12. Да Крус Алессио 0 0
13. Лундквист Рамон-Паскаль 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Туре Идрисса 2 1
5. Беро Матуш 3 0
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Вруг Патрик 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
5. Матусива Азор 2 0
6. Remco Balk 2 0
7. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
8. Падт Серджио 1 0
9. Да Крус Алессио 1 0
10. Йоостен Патрик 1 0
11. Итакура Ко 1 0
12. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
13. Гудмундссон Габриэль 1 0
14. Шрек Сэм 1 0
15. Ларсен Йорген 1 0
16. Суслов Томаш 1 0
17. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 15.63% (5) 9.38% (3) 31.25% (10) 15.63% (5) 12.5% (4) 15.63% (5)
 Гронинген 4.17% (1) 25% (6) 0 33.33% (8) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс
Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Витесс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гронинген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Гронинген Эредивизие Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 13 2 2 58 - 13 41
2. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ 1:0 Заявка 18 12 4 2 42 - 19 40
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен 0:0 Заявка 18 5 8 5 25 - 26 23
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
12. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
13. Хераклес 0:0 Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк 0:1 Заявка 18 3 5 10 15 - 30 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ 1:0 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Хераклес 0:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 9 11
10. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк 0:1 Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ 1:0 Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Херенвен 0:0 Заявка 10 2 6 2 13 - 15 12
10. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. Хераклес 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
13. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк 0:1 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 9.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.86 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 11.00 74.00
  1.15 6.88 29.62

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 9.90
5.55 1.12 4.20 1.20 1.13 5.40 1.27 3.55 1.14 5.20 1.81 2.00 1.20 4.20 1.14 5.20 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 9.40 1.02 9.90 0.00 16.00
1.78 2.11 1.48 2.76 1.18 5.14 1.67 2.29 1.47 2.79 1.58 2.46 1.35 3.32 1.47 2.79 1.39 3.13 1.14 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.07 7.50 1.05 8.50
2.25 1.68 1.85 2.01 1.43 2.89 1.29 3.69 1.32 3.46 1.17 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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