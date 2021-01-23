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  3. Голландия
ПСВ
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Ваалвейк
0' 12'
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
5
Баумгартль
Тимо
28
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
18
Росарио
Пабло
30
Томас
Райян
10
Ихаттарен
Мохаммед
23
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
31
Лампру
Костантинос
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
20
Лутонда
Тьерри
16
Азхиль
Айман
25
Остинг
Тейс
8
Тахири
Анас
19
Со
Силла
9
Штоккерс
Финн
21
Данеелс
Леннерд
ПСВ
4-4-2
Ваалвейк
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 9 0.5
2. Мадуэке Нони 6 0.33
3. Макс Филипп 5 (2) 0.28
4. Гакпо Коди 5 0.28
5. Гётце Марио 3 0.17
6. Захави Эран 3 (1) 0.17
7. Боскальи Оливье 2 0.11
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.11
9. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.06
10. Файн Адриан 1 0.06
11. Томас Райян 1 0.06
12. Ромеро Максимильяно 1 0.06
13. Пироэ Жоэль 1 0.06
14. Жуниор Мауро 1 0.06
15. Росарио Пабло 0 0
16. Сангаре Ибрахим 0 0
17. Тезе Джордан 0 0
18. Ледесма Ричард 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.28
2. Нгонж Сириль 2 0.11
3. Домашкан Виталий 2 0.11
4. Джон Ола 1 0.06
5. Тахири Анас 1 (1) 0.06
6. Ван дер Венне Рихард 1 0.06
7. Данеелс Леннерд 1 0.06
8. Тоуба Ахмед 1 0.06
9. Бакари Саид 1 0.06
10. Анита Вурнон 0 0
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Ольсак Николас 0 0
13. Азхиль Айман 0 0
14. Лутонда Тьерри 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Дюмфрис Дензел 3 0
3. Макс Филипп 2 0
4. Сангаре Ибрахим 2 0
5. Тезе Джордан 2 0
6. Захави Эран 1 0
7. Брума Арминду 1 0
8. Гакпо Коди 1 0
9. Ледесма Ричард 1 0
10. Мадуэке Нони 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 4 0
2. Ван дер Венне Рихард 2 0
3. Со Силла 2 0
4. Бакари Саид 2 0
5. Нгонж Сириль 2 0
6. Ваутерс Луук 0 1
7. Лампру Костантинос 1 0
8. Тахири Анас 1 0
9. Вассен Этьенн 1 0
10. Домашкан Виталий 1 0
11. Гаари Жюрьен 1 0
12. Тоуба Ахмед 1 0
13. Азхиль Айман 1 0
14. Лутонда Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 17.07% (7) 19.51% (8) 9.76% (4) 21.95% (9) 4.88% (2) 26.83% (11)
 Ваалвейк 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада
Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Ваалвейк 1:4 ПСВ Эредивизие Ваалвейк 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 0:2 ПСВ Товарищеские матчи
Ваалвейк 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Ваалвейк Эредивизие ПСВ 2:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 3:2 ПСВ Эредивизие Ваалвейк 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Ваалвейк Эредивизие ПСВ 5:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 13 2 2 58 - 13 41
2. Витесс 1:0 Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ 0:0 Заявка 18 11 5 2 41 - 19 38
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген 0:1 Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен Заявка 17 5 7 5 25 - 26 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
12. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
13. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 18 3 6 9 15 - 29 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:0 Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
3. ПСВ 0:0 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген 0:1 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс 1:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген 0:1 Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ 0:0 Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. Ваалвейк 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
13. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
14. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
15. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
16. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Ваалвейк
1.26
6.65
9.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.50 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.65 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.10 10.50
  1.26 6.14 9.98

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.90 1.09 5.15 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.85 2.05 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.85 1.11 5.35 1.02 8.90
13.00 0.00 5.70 1.12 4.80 1.16 2.75 1.42 2.23 1.66 1.93 1.88 1.74 2.10 1.75 2.08 1.41 2.80 1.30 3.35 1.14 5.30 1.11 5.90 1.02 9.40 1.02 9.80 1.01 14.00
6.34 1.13 2.85 1.44 2.57 1.53 2.25 1.68 1.94 1.93 1.74 2.15 1.57 2.47 1.50 2.70 1.31 3.60 1.12 6.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
2.85 1.40 1.79 2.07 1.31 3.25
3.49 1.30 2.81 1.44 2.03 1.82 1.70 2.18 1.49 2.66 1.31 3.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.60 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.20
2.14 1.66 1.59 2.26 1.35 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч ПСВ 0:0 Ваалвейк онлайн

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