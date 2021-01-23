38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
17
Жуниор
Мауро
30
Томас
Райян
23
Мадуэке
Нони
59
Тоуба
Ахмед
16
Азхиль
Айман
25
Остинг
Тейс
19
Со
Силла
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Мин ДавидНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|9
|0.5
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.33
|3.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.28
|4.
|Гакпо Коди
|5
|0.28
|5.
|Гётце Марио
|3
|0.17
|6.
|Захави Эран
|3 (1)
|0.17
|7.
|Боскальи Оливье
|2
|0.11
|8.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.11
|9.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.06
|10.
|Файн Адриан
|1
|0.06
|11.
|Томас Райян
|1
|0.06
|12.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.06
|13.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.06
|14.
|Жуниор Мауро
|1
|0.06
|15.
|Росарио Пабло
|0
|0
|16.
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.28
|2.
|Нгонж Сириль
|2
|0.11
|3.
|Домашкан Виталий
|2
|0.11
|4.
|Джон Ола
|1
|0.06
|5.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.06
|6.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.06
|7.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.06
|8.
|Тоуба Ахмед
|1
|0.06
|9.
|Бакари Саид
|1
|0.06
|10.
|Анита Вурнон
|0
|0
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Ольсак Николас
|0
|0
|13.
|Азхиль Айман
|0
|0
|14.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Макс Филипп
|2
|0
|4.
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гакпо Коди
|1
|0
|9.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|10.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|4
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|3.
|Со Силла
|2
|0
|4.
|Бакари Саид
|2
|0
|5.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|6.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|7.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|8.
|Тахири Анас
|1
|0
|9.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|10.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|11.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|12.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|13.
|Азхиль Айман
|1
|0
|14.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|4.88% (2)
|26.83% (11)
|Ваалвейк
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ
Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|58 - 13
|41
|2.
|Витесс
|1:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 19
|38
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 22
|31
|7.
|Твенте
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 24
|28
|8.
|Херенвен
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 26
|22
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|28 - 30
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|22 - 24
|21
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 27
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|13.
|Хераклес
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 45
|16
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 29
|15
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 41
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|18
|0
|6
|12
|17 - 45
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|Утрехт
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Витесс
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|6.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|12.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|16.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров