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  2. Матчи
  3. Голландия
Фортуна Ситтард
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
19' Гол в свои ворота
Полтер Себастьян
45' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1:1
49' Гол
 49'
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
14
Теки
Тесфальдет
7
Семеду
Лисандру
9
Полтер
Себастьян
11
Ханссон
Эмиль
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Фортуна Ситтард
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

19'
0:1
Полтер Себастьян
45'
 
Тальяфико Николас
49'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 6 0.33
2. Полтер Себастьян 6 (1) 0.33
3. Кокс Джордж 4 0.22
4. Семеду Лисандру 3 0.17
5. Ханссон Эмиль 2 0.11
6. Сёнтьенс Матс 2 (1) 0.11
7. Ринстра Бен 1 0.06
8. Теки Тесфальдет 0 0
9. Самбу Бассала 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.5
2. Антони 7 0.39
3. Траоре Лассина 7 0.39
4. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.39
5. Промес Куинси 6 (1) 0.33
6. Лабьяд Закария 5 0.28
7. Классен Дэви 5 (1) 0.28
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.17
9. Гравенберх Райан 2 0.11
10. Мартинес Лисандро 2 0.11
11. Алле Себастьян 1 0.06
12. Кудус Мохаммед 1 0.06
13. Блинд Дэйли 1 0.06
14. Нерес Давид 1 0.06
15. Броббей Брайан 1 0.06
16. Клейбер Шон 0 0
17. Тальяфико Николас 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 6 0
2. Янссен Рул 4 0
3. Рота Лазарос 4 0
4. Анга-Лётшер Мартин 3 0
5. Флемминг Зиан 3 0
6. Кокс Джордж 2 0
7. Полтер Себастьян 1 0
8. Ринстра Бен 1 0
9. Ниняй Бранислав 1 0
10. Ван Осх Яник 1 0
11. Ях Ярослав 1 0
12. Теки Тесфальдет 1 0
13. Сметс Йоррит 1 0
14. Семеду Лисандру 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Гравенберх Райан 3 0
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Антони 1 0
7. Классен Дэви 1 0
8. Клейбер Шон 1 0
9. Онана Андре 1 0
10. Шуурс Перр 1 0
11. Мартинес Лисандро 1 0
12. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5)
 Аякс 13.79% (8) 17.24% (10) 20.69% (12) 10.34% (6) 17.24% (10) 20.69% (12)

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9
НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Аякс Последние 20 матчей: +13 =3 -4
АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ
Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Аякс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 0:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:1 Заявка 18 13 3 2 59 - 14 42
2. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ Заявка 18 12 4 2 43 - 19 40
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен Заявка 18 5 7 6 25 - 27 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. Хераклес Заявка 18 6 3 9 20 - 28 21
12. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 18 5 5 8 26 - 35 20
13. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс 1:1 Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
9. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 9 2 3 4 14 - 19 9
13. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:1 Заявка 9 6 2 1 31 - 6 20
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
13. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Аякс
39.00
9.20
1.20
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 39.00 11.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 13.75 7.00 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 9.20 1.07
  30.78 12.94 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.80 1.03 8.30 1.05 4.20 1.21 3.60 1.29 2.51 1.59 2.00 1.81 1.67 2.16 1.37 2.89 1.28 3.24 1.13 5.00
9.50 1.09 5.80 1.11 3.25 1.31 2.48 1.50 1.77 1.97 2.08 1.75 1.40 2.80 1.78 2.04 1.28 3.45 1.11 5.80 1.09 6.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 8.90 1.03 8.90
3.42 1.32 2.60 1.52 2.10 1.77 1.84 2.03 1.63 2.33 1.43 2.89 2.08 1.79 1.29 3.66 1.67 2.25 1.50 2.67 1.35 3.28 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
5.15 1.16 3.60 1.29 2.09 1.74 1.60 2.34 1.36 3.12
3.25 1.31 2.15 1.65 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
3.65 1.29 2.43 1.58 2.86 1.44 2.35 1.62 1.83 2.03 1.52 2.60 1.37 3.16
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.55 1.11 3.00 1.39 2.22 1.66 1.67 2.21 1.34 3.26 1.24 4.05
3.00 1.36 2.17 1.60 1.67 2.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
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