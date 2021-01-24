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  3. Голландия
Фортуна Ситтард
1:2
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
19' Гол в свои ворота
Полтер Себастьян
45' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1:1
48' Гол
Тирпан Микаэль
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Лабьяд Закария
1:2
64' Гол
Алле Себастьян
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Полтер Себастьян
90' Красная карточка
Полтер Себастьян
90' Желтая карточка
Нерес Давид
90'+7
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
14
Теки
Тесфальдет
7
Семеду
Лисандру
9
Полтер
Себастьян
11
Ханссон
Эмиль
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Фортуна Ситтард
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

19'
0:1
Полтер Себастьян
45'
 
Тальяфико Николас
48'
Тирпан Микаэль
(Семеду Лисандру)
1:1
52'
Рота Лазарос
Анга-Лётшер Мартин
 
56'
 
Лабьяд Закария
58'
 
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
58'
 
Нерес Давид
Антони
64'
1:2
Алле Себастьян
(Тальяфико Николас)
66'
Сёнтьенс Матс
Семеду Лисандру
 
73'
 
Альварес Эдсон
Лабьяд Закария
73'
 
Мартинес Лисандро
Блинд Дэйли
81'
Верлинден Тибо
Ханссон Эмиль
 
81'
Arian Kastrati
Теки Тесфальдет
 
87'
 
Промес Куинси
Тадич Душан
90'
Полтер Себастьян
 
90'
Полтер Себастьян
 
90'
 
Нерес Давид

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 6 0.33
2. Полтер Себастьян 6 (1) 0.33
3. Кокс Джордж 4 0.22
4. Семеду Лисандру 3 0.17
5. Ханссон Эмиль 2 0.11
6. Сёнтьенс Матс 2 (1) 0.11
7. Ринстра Бен 1 0.06
8. Тирпан Микаэль 1 0.06
9. Теки Тесфальдет 0 0
10. Самбу Бассала 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.5
2. Антони 7 0.39
3. Траоре Лассина 7 0.39
4. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.39
5. Промес Куинси 6 (1) 0.33
6. Лабьяд Закария 5 0.28
7. Классен Дэви 5 (1) 0.28
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.17
9. Гравенберх Райан 2 0.11
10. Алле Себастьян 2 0.11
11. Мартинес Лисандро 2 0.11
12. Кудус Мохаммед 1 0.06
13. Блинд Дэйли 1 0.06
14. Нерес Давид 1 0.06
15. Броббей Брайан 1 0.06
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Клейбер Шон 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 6 0
2. Янссен Рул 4 0
3. Рота Лазарос 4 0
4. Анга-Лётшер Мартин 3 0
5. Флемминг Зиан 3 0
6. Полтер Себастьян 1 1
7. Кокс Джордж 2 0
8. Ринстра Бен 1 0
9. Ниняй Бранислав 1 0
10. Ван Осх Яник 1 0
11. Ях Ярослав 1 0
12. Теки Тесфальдет 1 0
13. Сметс Йоррит 1 0
14. Семеду Лисандру 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Гравенберх Райан 3 0
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Антони 1 0
7. Классен Дэви 1 0
8. Клейбер Шон 1 0
9. Онана Андре 1 0
10. Шуурс Перр 1 0
11. Нерес Давид 1 0
12. Мартинес Лисандро 1 0
13. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 20% (5) 20% (5) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 20% (5)
 Аякс 13.56% (8) 16.95% (10) 20.34% (12) 10.17% (6) 18.64% (11) 20.34% (12)

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9
НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Аякс Последние 20 матчей: +13 =3 -4
АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ
Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Аякс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 0:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 60 - 14 44
2. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ Заявка 18 12 4 2 43 - 19 40
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте 0:0 Заявка 18 8 5 5 33 - 24 29
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 18 6 4 8 28 - 30 22
9. Херенвен Заявка 18 5 7 6 25 - 27 22
10. Утрехт 0:0 Заявка 18 4 10 4 22 - 24 22
11. Хераклес Заявка 18 6 3 9 20 - 28 21
12. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 26 - 36 19
14. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 18 4 5 9 27 - 45 17
15. Ваалвейк Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт 0:0 Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
8. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
9. Твенте 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
10. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте 0:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 9 2 2 5 16 - 18 8
13. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
15. Утрехт 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 10.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 13.75 7.00 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 9.20 1.07
  9.70 3.51 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.80 1.03 8.30 1.05 4.20 1.21 3.60 1.29 2.51 1.59 2.00 1.81 1.67 2.16 1.37 2.89 1.28 3.24 1.13 5.00
9.50 1.09 5.80 1.11 3.25 1.31 2.48 1.50 2.12 1.67 2.08 1.75 1.37 2.95 1.78 2.04 1.20 4.20 1.02 11.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 8.90 1.03 8.90
5.36 1.16 3.88 1.27 2.57 1.53 1.87 1.99 1.53 2.56 1.20 4.61 2.08 1.79 1.11 6.93 1.67 2.25 1.50 2.67 1.35 3.28 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
5.15 1.16 3.60 1.29 2.09 1.74 1.60 2.34 1.36 3.12
3.25 1.31 2.15 1.65 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
3.65 1.29 2.43 1.58 2.86 1.44 2.35 1.62 1.83 2.03 1.52 2.60 1.37 3.16
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.55 1.11 3.00 1.39 2.22 1.66 1.67 2.21 1.34 3.26 1.24 4.05
3.00 1.36 2.17 1.60 1.67 2.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
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