Фортуна Ситтард
1:2
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Аякс
0:1
19' Гол в свои воротаПолтер Себастьян
45' Желтая карточкаТальяфико Николас
1:1
48' ГолТирпан Микаэль
56' Undefined phrase: football_event_Лабьяд Закария
1:2
64' ГолАлле Себастьян
90' Undefined phrase: football_event_Полтер Себастьян
90' Красная карточкаПолтер Себастьян
90' Желтая карточкаНерес Давид
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
48'
56'
58'
64'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 9
-
4 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|6
|0.33
|2.
|Полтер Себастьян
|6 (1)
|0.33
|3.
|Кокс Джордж
|4
|0.22
|4.
|Семеду Лисандру
|3
|0.17
|5.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.11
|6.
|Сёнтьенс Матс
|2 (1)
|0.11
|7.
|Ринстра Бен
|1
|0.06
|8.
|Тирпан Микаэль
|1
|0.06
|9.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|10.
|Самбу Бассала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.5
|2.
|Антони
|7
|0.39
|3.
|Траоре Лассина
|7
|0.39
|4.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.39
|5.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.33
|6.
|Лабьяд Закария
|5
|0.28
|7.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.28
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.17
|9.
|Гравенберх Райан
|2
|0.11
|10.
|Алле Себастьян
|2
|0.11
|11.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.11
|12.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|13.
|Блинд Дэйли
|1
|0.06
|14.
|Нерес Давид
|1
|0.06
|15.
|Броббей Брайан
|1
|0.06
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Клейбер Шон
|0
|0
|18.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|6
|0
|2.
|Янссен Рул
|4
|0
|3.
|Рота Лазарос
|4
|0
|4.
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|5.
|Флемминг Зиан
|3
|0
|6.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|7.
|Кокс Джордж
|2
|0
|8.
|Ринстра Бен
|1
|0
|9.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|10.
|Ван Осх Яник
|1
|0
|11.
|Ях Ярослав
|1
|0
|12.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|13.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|14.
|Семеду Лисандру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Антони
|1
|0
|7.
|Классен Дэви
|1
|0
|8.
|Клейбер Шон
|1
|0
|9.
|Онана Андре
|1
|0
|10.
|Шуурс Перр
|1
|0
|11.
|Нерес Давид
|1
|0
|12.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|13.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|20% (5)
|Аякс
|13.56% (8)
|16.95% (10)
|20.34% (12)
|10.17% (6)
|18.64% (11)
|20.34% (12)
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Аякс Последние 20 матчей: +13 =3 -4АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ
Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Аякс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|60 - 14
|44
|2.
|Витесс
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|3.
|ПСВ
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 19
|40
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 22
|31
|7.
|Твенте
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 24
|29
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 30
|22
|9.
|Херенвен
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 27
|22
|10.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|18
|4
|10
|4
|22 - 24
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 27
|20
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 36
|19
|14.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|27 - 45
|17
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 41
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|18
|0
|6
|12
|17 - 45
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|8.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|9.
|Твенте
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|10.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Твенте
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|16 - 18
|8
|13.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|14.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|15.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
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