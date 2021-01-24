  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Твенте
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
ВВВ-Венло
0' 41'
16
Дроммел
Йоэл
4
Плегесуэло
Хулио
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
8
Илич
Лука
32
Бош
Йессе
37
Ван
Леувен
Тейс
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Киршбаум
Торстен
17
Деккер
Тристан
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
15
Янссен
Симон
8
Машаш
Зинедин
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
Твенте
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.61
2. Черны Вацлав 6 0.33
3. Мениг Квинси 6 0.33
4. Илич Лука 2 0.11
5. Ван Леувен Тейс 2 0.11
6. Остерволде Джейден 1 0.06
7. Брама Вут 1 0.06
8. Плегесуэло Хулио 1 0.06
9. Думич Дарио 1 0.06
10. Еремеефф Александер 1 0.06
11. Бош Йессе 1 0.06
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 16 (6) 0.89
2. Ариас Яфар 4 0.22
3. Линторст Эверт 2 0.11
4. Ван Крой Вито 2 0.11
5. Джон Джошуа 1 0.06
6. Хуппертс Гуус 1 0.06
7. Машаш Зинедин 0 0
8. Пост Данни 0 0
9. Кум Кристиан 0 0
10. Torino Hunte 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Шефер Штеффен 0 0
13. Румер Якюро 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Черны Вацлав 2 0
5. Перейра Данило II 2 0
6. Зерруки Рамиз 2 0
7. Бош Йессе 2 0
8. Мениг Квинси 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Лампру Лазарос 1 0
11. Дроммел Йоэл 1 0
12. Абасс Исса 1 0
13. Илич Лука 1 0
14. Ван Леувен Тейс 1 0
15. Daan Rots 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 6 0
2. Ван Крой Вито 5 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Джон Джошуа 1 0
10. Шмиц Лукаш 1 0
11. Хуппертс Гуус 1 0
12. Якумакис Георгиос 1 0
13. Деккер Тристан 1 0
14. Да Грака Кристофер 1 0
15. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)
 ВВВ-Венло 11.54% (3) 7.69% (2) 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Твенте: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Твенте Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:0 Твенте Эредивизие
Твенте 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 60 - 14 44
2. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ Заявка 18 12 4 2 43 - 19 40
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте 0:0 Заявка 18 8 5 5 33 - 24 29
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 18 6 4 8 28 - 30 22
9. Херенвен Заявка 18 5 7 6 25 - 27 22
10. Утрехт 0:0 Заявка 18 4 10 4 22 - 24 22
11. Хераклес Заявка 18 6 3 9 20 - 28 21
12. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 26 - 36 19
14. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 18 4 5 9 27 - 45 17
15. Ваалвейк Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт 0:0 Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
8. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
9. Твенте 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
10. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте 0:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 9 2 2 5 16 - 18 8
13. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
15. Утрехт 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ВВВ-Венло
1.76
4.10
5.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.85 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.10 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.35 4.40
  1.76 3.35 5.79

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.26 1.25 3.78 1.09 6.25 1.07 6.70 1.00 10.50
7.50 1.07 5.55 1.12 2.75 1.42 2.05 1.72 1.58 2.30 1.27 3.55 1.77 2.05 1.20 4.20 1.07 7.50 1.05 8.50 1.09 6.50 1.08 7.00 1.01 11.00 1.01 11.00
7.70 1.10 2.64 1.52 2.27 1.68 1.91 1.98 1.64 2.35 1.49 2.73 2.03 1.85 1.78 2.11 1.61 2.40 1.16 5.58 1.51 2.70 1.25 4.18 1.10 8.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
1.82 1.92 1.22 4.00 1.11 5.80 1.20 4.20 1.14 5.20
1.55 2.54 1.32 3.52 2.11 1.78 1.67 2.28 1.47 2.77 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
2.05 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Твенте 0:0 ВВВ-Венло онлайн

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