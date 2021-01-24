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  3. Голландия
Твенте
0:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
43' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
69' Желтая карточка
Ван Крой Вито
77' Желтая карточка
Перейра Данило II
0:1
78' Гол
Torino Hunte
90'+6
16
Дроммел
Йоэл
4
Плегесуэло
Хулио
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
8
Илич
Лука
32
Бош
Йессе
37
Ван
Леувен
Тейс
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Киршбаум
Торстен
17
Деккер
Тристан
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
15
Янссен
Симон
8
Машаш
Зинедин
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
Твенте
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

43'
Зерруки Рамиз
 
50'
 
Пахоник Тобиас
Деккер Тристан
63'
Румерату Годфрид
Зерруки Рамиз
 
63'
Нарсинг Лусиано
Ван Леувен Тейс
 
63'
 
Линторст Эверт
Джон Джошуа
63'
 
Torino Hunte
Янссен Симон
69'
 
Ван Крой Вито
77'
Перейра Данило II
 
78'
0:1
Torino Hunte
(Пахоник Тобиас)
82'
Абасс Исса
Бош Йессе
 
85'
 
Донис Христос
Машаш Зинедин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.61
2. Черны Вацлав 6 0.33
3. Мениг Квинси 6 0.33
4. Илич Лука 2 0.11
5. Ван Леувен Тейс 2 0.11
6. Остерволде Джейден 1 0.06
7. Брама Вут 1 0.06
8. Плегесуэло Хулио 1 0.06
9. Думич Дарио 1 0.06
10. Еремеефф Александер 1 0.06
11. Бош Йессе 1 0.06
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 16 (6) 0.89
2. Ариас Яфар 4 0.22
3. Линторст Эверт 2 0.11
4. Ван Крой Вито 2 0.11
5. Джон Джошуа 1 0.06
6. Хуппертс Гуус 1 0.06
7. Torino Hunte 1 0.06
8. Машаш Зинедин 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Пост Данни 0 0
11. Кум Кристиан 0 0
12. Шефер Штеффен 0 0
13. Румер Якюро 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Черны Вацлав 2 0
7. Бош Йессе 2 0
8. Мениг Квинси 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Лампру Лазарос 1 0
11. Дроммел Йоэл 1 0
12. Абасс Исса 1 0
13. Илич Лука 1 0
14. Ван Леувен Тейс 1 0
15. Daan Rots 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 6 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Джон Джошуа 1 0
10. Шмиц Лукаш 1 0
11. Хуппертс Гуус 1 0
12. Якумакис Георгиос 1 0
13. Деккер Тристан 1 0
14. Да Грака Кристофер 1 0
15. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)
 ВВВ-Венло 11.11% (3) 7.41% (2) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 40.74% (11)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Твенте: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Твенте Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:0 Твенте Эредивизие
Твенте 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 60 - 14 44
2. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ Заявка 18 12 4 2 43 - 19 40
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте Заявка 18 8 4 6 33 - 25 28
8. Утрехт Заявка 18 5 9 4 23 - 24 24
9. Херенвен Заявка 18 5 7 6 25 - 27 22
10. Спарта Роттердам Заявка 18 6 3 9 28 - 31 21
11. Хераклес Заявка 18 6 3 9 20 - 28 21
12. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 26 - 36 19
14. ВВВ-Венло Заявка 18 5 4 9 28 - 45 19
15. Ваалвейк Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
6. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
7. Гронинген Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
8. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
9. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
13. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
14. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 3.95 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.10 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 5.70 1.13
  2.71 1.83 8.25

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.26 1.25 3.78 1.09 6.25 1.07 6.70 1.00 10.50
2.31 1.57 1.55 2.35 1.25 3.75 1.05 8.50 1.04 9.00 1.08 7.00 1.77 2.05 1.07 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.09 6.50 1.08 7.00 1.01 11.00 1.01 11.00
2.05 1.83 1.68 2.26 1.32 3.54 2.19 1.72 1.17 5.37 1.57 2.48 1.33 3.49 1.64 2.35 1.21 4.71 2.03 1.85 1.78 2.11 1.61 2.40 1.16 5.58 1.51 2.70 1.25 4.18 1.10 8.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
1.82 1.92 1.22 4.00 1.11 5.80 1.20 4.20 1.14 5.20
1.55 2.54 1.32 3.52 2.11 1.78 1.67 2.28 1.47 2.77 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
2.05 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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