Твенте
0:1
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
ВВВ-Венло
43' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
69' Желтая карточкаВан Крой Вито
77' Желтая карточкаПерейра Данило II
0:1
78' ГолTorino Hunte
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
38
Гувара
Леон
15
Янссен
Симон
12
Джон
Джошуа
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Daan Rots
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Румер ЯкюроПолузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
Ход матча
43'
69'
78'
0:1
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.61
|2.
|Черны Вацлав
|6
|0.33
|3.
|Мениг Квинси
|6
|0.33
|4.
|Илич Лука
|2
|0.11
|5.
|Ван Леувен Тейс
|2
|0.11
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.06
|7.
|Брама Вут
|1
|0.06
|8.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.06
|9.
|Думич Дарио
|1
|0.06
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0.06
|11.
|Бош Йессе
|1
|0.06
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|14.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|16 (6)
|0.89
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.22
|3.
|Линторст Эверт
|2
|0.11
|4.
|Ван Крой Вито
|2
|0.11
|5.
|Джон Джошуа
|1
|0.06
|6.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.06
|7.
|Torino Hunte
|1
|0.06
|8.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Пост Данни
|0
|0
|11.
|Кум Кристиан
|0
|0
|12.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|13.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Черны Вацлав
|2
|0
|7.
|Бош Йессе
|2
|0
|8.
|Мениг Квинси
|1
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|11.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|12.
|Абасс Исса
|1
|0
|13.
|Илич Лука
|1
|0
|14.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|15.
|Daan Rots
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|6
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Джон Джошуа
|1
|0
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|11.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|12.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|13.
|Деккер Тристан
|1
|0
|14.
|Да Грака Кристофер
|1
|0
|15.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|ВВВ-Венло
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|40.74% (11)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =4 -9ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Твенте: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Твенте 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Твенте Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Твенте Премьер-лига Твенте 1:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|60 - 14
|44
|2.
|Витесс
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|3.
|ПСВ
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 19
|40
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|41 - 25
|34
|6.
|Гронинген
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 22
|31
|7.
|Твенте
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|33 - 25
|28
|8.
|Утрехт
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|23 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 27
|22
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|28 - 31
|21
|11.
|Хераклес
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 27
|20
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 36
|19
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|28 - 45
|19
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 41
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|18
|0
|6
|12
|17 - 45
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|5.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|ПСВ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|22 - 13
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|13.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
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