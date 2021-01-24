Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
Лилль
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.2
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.2
|3.
|Эну Адриен
|4
|0.2
|4.
|Гирасси Серу
|3
|0.15
|5.
|Агер Наиф
|3
|0.15
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.15
|7.
|Терье Мартен
|2
|0.1
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.05
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.05
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.05
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.45
|2.
|Бамба Джонатан
|6
|0.3
|3.
|Язиджи Юсуф
|5
|0.25
|4.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.15
|5.
|Араужо Луис
|3
|0.15
|6.
|Дэвид Джонатан
|3
|0.15
|7.
|Веа Тимоти
|2
|0.1
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.05
|9.
|Фонте Жозе
|1
|0.05
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|2.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Мауасса Фет
|2
|0
|7.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|9.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|10.
|Боэ Саша
|0
|1
|11.
|Гренье Клеман
|1
|0
|12.
|Сален Ромен
|1
|0
|13.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|14.
|Эну Адриен
|1
|0
|15.
|Траоре Амари
|1
|0
|16.
|Агер Наиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|4
|0
|3.
|Фонте Жозе
|4
|0
|4.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|5.
|Шека
|3
|0
|6.
|Араужо Луис
|3
|0
|7.
|Челик Зеки
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Джало Тьягу
|2
|0
|10.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|11.
|Пье Жереми
|1
|0
|12.
|Меньян Майк
|1
|0
|13.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|14.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|15.
|Веа Тимоти
|1
|0
|16.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|Лилль
|2.94% (1)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль
Последние игры между собой
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн 2:1 Лилль Кубок Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|13 - 27
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн - Лилль
Исход игры
Ренн
24.1% (34)
Ничья
49.6% (70)
Лилль
26.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
38.57% (54)
Меньше
61.43% (86)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (63)
1:2 Лилль
19.1% (27)
2:1 Ренн
12.8% (18)
1:0 Ренн
8.5% (12)
0:1 Лилль
5.7% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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