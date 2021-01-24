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Ренн
 
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Стадион:
Лилль
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
31
Трюффер
Адриен
8
Гренье
Клеман
7
Терье
Мартен
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
24
Сумаре
Бубакари
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
Ренн
4-4-1-1
Лилль
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.2
2. Да Сильва Дамьен 4 0.2
3. Эну Адриен 4 0.2
4. Гирасси Серу 3 0.15
5. Агер Наиф 3 0.15
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.15
7. Терье Мартен 2 0.1
8. Трюффер Адриен 1 0.05
9. Рафинья Диас 1 0.05
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.05
11. Траоре Амари 1 0.05
12. Камавинга Эдуардо 1 0.05
13. Ньянг М'Байе 1 0.05
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.45
2. Бамба Джонатан 6 0.3
3. Язиджи Юсуф 5 0.25
4. Иконе Жонатан 3 (1) 0.15
5. Араужо Луис 3 0.15
6. Дэвид Джонатан 3 0.15
7. Веа Тимоти 2 0.1
8. Челик Зеки 1 0.05
9. Фонте Жозе 1 0.05
10. Саншеш Ренату 1 0.05
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Буриго Бенжамен 6 0
2. Н'Зонзи Стивен 5 0
3. Да Сильва Дамьен 4 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Мауасса Фет 2 0
7. Далберт Эстеван 2 0
8. Камавинга Эдуардо 2 0
9. Трюффер Адриен 2 0
10. Боэ Саша 0 1
11. Гренье Клеман 1 0
12. Сален Ромен 1 0
13. Ругани Даниэле 1 0
14. Эну Адриен 1 0
15. Траоре Амари 1 0
16. Агер Наиф 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 4 0
2. Андре Бенжамин 4 0
3. Фонте Жозе 4 0
4. Брадарич Домагой 4 0
5. Шека 3 0
6. Араужо Луис 3 0
7. Челик Зеки 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Джало Тьягу 2 0
10. Сумаоро Адама 1 0
11. Пье Жереми 1 0
12. Меньян Майк 1 0
13. Саншеш Ренату 1 0
14. Сумаре Бубакари 1 0
15. Веа Тимоти 1 0
16. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 6.9% (2) 20.69% (6) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 27.59% (8)
 Лилль 2.94% (1) 20.59% (7) 14.71% (5) 26.47% (9) 14.71% (5) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц
Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль
Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс

Последние игры между собой

Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Ренн 3:1 Лилль Лига 1
Ренн 2:1 Лилль Кубок Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 20 2 9 9 13 - 27 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ренн 24.1% (34)
X 49.6% (70)
Лилль 26.2% (37)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лилль
3.17
3.05
2.90
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 2.95 2.75
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 2.95 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.05 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.90 2.90
  3.17 3.00 2.68

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.11 2.60 1.50 1.91 1.90 1.51 2.55 1.18 4.90
6.20 1.08 5.05 1.14 2.49 1.51 1.88 1.92 1.53 2.67 1.23 4.20 1.16 5.00 1.03 9.30 1.02 9.90
7.00 1.09 5.20 1.16 2.46 1.55 2.25 1.69 1.91 1.95 1.85 2.26 1.50 2.70 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.20 1.02 9.90 1.01 17.50 0.00 18.50 0.00 25.00
6.85 1.13 2.63 1.54 2.27 1.69 1.93 1.98 1.67 2.33 1.52 2.69 1.47 2.88 1.17 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.52 2.42 1.26 3.60 1.05 8.80
2.36 1.59 1.56 2.43 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
1.52 2.50 1.28 3.85 1.06 9.50
2.38 1.64 1.95 1.95 1.51 2.71 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.04 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
3.00 1.39 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
2.01 1.72 1.42 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.70
2.08 1.69
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
5.90 1.10
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.20 1.20
Где смотреть матч Ренн - Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Ренн - Лилль

Исход игры
Ренн
24.1% (34)
Ничья
49.6% (70)
Лилль
26.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
38.57% (54)
Меньше
61.43% (86)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (63)
1:2 Лилль
19.1% (27)
2:1 Ренн
12.8% (18)
1:0 Ренн
8.5% (12)
0:1 Лилль
5.7% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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