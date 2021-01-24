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Ренн
0:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
16' Гол
Дэвид Джонатан
22' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
34' Желтая карточка
Челик Зеки
40' Желтая карточка
Гренье Клеман
90' Желтая карточка
Андре Бенжамин
90'+5
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
31
Трюффер
Адриен
8
Гренье
Клеман
7
Терье
Мартен
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
24
Сумаре
Бубакари
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
Ренн
4-4-1-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

16'
0:1
Дэвид Джонатан
22'
Н'Зонзи Стивен
 
34'
 
Челик Зеки
40'
Гренье Клеман
 
57'
Дель Кастильо Ромен
Трюффер Адриен
 
62'
 
Иконе Жонатан
Араужо Луис
75'
 
Веа Тимоти
Язиджи Юсуф
78'
Эну Адриен
Камавинга Эдуардо
 
87'
Далберт Эстеван
Мауасса Фет
 
89'
 
Джало Тьягу
Челик Зеки
89'
 
Саншеш Ренату
Дэвид Джонатан
90'
 
Андре Бенжамин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буриго Бенжамен 4 0.19
2. Да Сильва Дамьен 4 0.19
3. Эну Адриен 4 0.19
4. Гирасси Серу 3 0.14
5. Агер Наиф 3 0.14
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.14
7. Терье Мартен 2 0.1
8. Трюффер Адриен 1 0.05
9. Рафинья Диас 1 0.05
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.05
11. Траоре Амари 1 0.05
12. Камавинга Эдуардо 1 0.05
13. Ньянг М'Байе 1 0.05
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.43
2. Бамба Джонатан 6 0.29
3. Язиджи Юсуф 5 0.24
4. Дэвид Джонатан 4 0.19
5. Иконе Жонатан 3 (1) 0.14
6. Араужо Луис 3 0.14
7. Веа Тимоти 2 0.1
8. Челик Зеки 1 0.05
9. Фонте Жозе 1 0.05
10. Саншеш Ренату 1 0.05
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Буриго Бенжамен 6 0
3. Да Сильва Дамьен 4 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Гренье Клеман 2 0
7. Мауасса Фет 2 0
8. Далберт Эстеван 2 0
9. Камавинга Эдуардо 2 0
10. Трюффер Адриен 2 0
11. Боэ Саша 0 1
12. Сален Ромен 1 0
13. Ругани Даниэле 1 0
14. Эну Адриен 1 0
15. Траоре Амари 1 0
16. Агер Наиф 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Йилмаз Бурак 4 0
3. Фонте Жозе 4 0
4. Челик Зеки 4 0
5. Брадарич Домагой 4 0
6. Шека 3 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Джало Тьягу 2 0
10. Сумаоро Адама 1 0
11. Пье Жереми 1 0
12. Меньян Майк 1 0
13. Саншеш Ренату 1 0
14. Сумаре Бубакари 1 0
15. Веа Тимоти 1 0
16. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 6.9% (2) 20.69% (6) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 27.59% (8)
 Лилль 2.86% (1) 22.86% (8) 14.29% (5) 25.71% (9) 14.29% (5) 20% (7)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц
Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль
Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс

Последние игры между собой

Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Ренн 3:1 Лилль Лига 1
Ренн 2:1 Лилль Кубок Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 20 2 9 9 13 - 27 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
2. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
3. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
4. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    49'
    Ньямси Жерзино возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    49'
    Бамба Джонатан возвращается на поле.
  • 49'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    48'
    Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    48'
    Ньямси Жерзино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ньямси Жерзино получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Докю Жереми наказан за толчок Мандава Рейнилду
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 46'
    Ботман Свен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    46'
    Гренье Клеман из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Андре Бенжамин заработал фол
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Лилль: 39%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 44'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 43'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 42'
    Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 42'
    Лилль начинает контратаку
  • 42'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 41'
    Лилль контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    40'
    Рефери не любит споров - именно за это Гренье Клеман сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    40'
    Гренье Клеман из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Сумаре Бубакари заработал фол
  • 40'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Лилль: 39%.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Хорошую попытку сделал Гренье Клеман. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 39'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 39'
    Гренье Клеман из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Мауасса Фет из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 36'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ренн контролирует мяч.
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Лилль: 42%.
  • Желтая карточка
    34'
    Челик Зеки получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Безумный фол. Челик Зеки грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Камавинга Эдуардо
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Назначен штрафной. Пострадал Докю Жереми, его свалил Мандава Рейнилду.
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Лилль: 44%.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Лилль контролирует мяч.
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    28'
    Камавинга Эдуардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 27'
    Лилль контролирует мяч.
  • 27'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 26'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лилль пробьет пенальти!
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Лилль: 45%.
  • 24'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Офсайд
    24'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 23'
    Меньян Майк разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    22'
    Н'Зонзи Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Безумный фол. Н'Зонзи Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Сумаре Бубакари
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль играет слишком грубо. Докю Жереми оказался на газоне.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Лилль: 43%.
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Сален Ромен не дал случится голу! Язиджи Юсуф должен был забивать, но Сален Ромен сделал отличный сейв
  • 19'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Мауасса Фет из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Андре Бенжамин заработал фол
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 16'
    Плохо сыграл Сален Ромен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    16'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой справа.
  • 16'
    Сален Ромен отбил мяч на угловой после удара Дэвид Джонатан из штрафной площади.
  • 15'
    Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 15'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Лилль: 42%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ботман Свен
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 11'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Ренн контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 53%, Лилль: 47%.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    8'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль в офсайде
  • Офсайд
    8'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль в офсайде
  • 8'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 7'
    Отличный пас сделал Челик Зеки из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 6'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 6'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Лилль: 43%.
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сумаре Бубакари из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 2'
    Шанс! Андре Бенжамин из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 2'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 1'
    Адриен Трюффер пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ренн 24.1% (34)
X 49.6% (70)
Лилль 26.2% (37)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 43.00 7.50 1.12
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 2.95 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.06 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.10 1.22
  19.00 4.42 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.11 2.60 1.50 1.91 1.90 1.51 2.55 1.18 4.90
6.40 1.07 5.05 1.13 2.49 1.51 1.93 1.87 1.53 2.67 1.23 4.20 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.40
7.00 1.09 5.20 1.16 1.62 2.27 2.25 1.69 1.13 5.80 1.85 2.26 1.07 8.40 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 25.00
6.97 1.12 1.51 2.66 1.29 3.76 1.36 3.28 1.60 2.42 1.43 2.94 1.43 2.93 1.49 2.72 1.16 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.30 1.57 1.52 2.42 1.26 3.60 1.05 8.80
2.36 1.59 1.56 2.43 1.28 3.64 1.06 9.00 1.05 10.50
1.52 2.50 1.85 1.95 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.38 1.62 1.96 1.93 1.51 2.66 1.34 3.41 1.22 4.58 1.11 7.32 1.14 6.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.04 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
3.00 1.39 1.99 1.82 1.45 2.75 1.15 5.45 1.11 6.70
2.01 1.72 1.42 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.70
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.20 1.20
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Прогнозы на матч Ренн 0:1 Лилль

Исход игры
Ренн
24.1% (34)
Ничья
49.6% (70)
Лилль
26.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
38.57% (54)
Меньше
61.43% (86)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (63)
1:2 Лилль
19.1% (27)
2:1 Ренн
12.8% (18)
1:0 Ренн
8.5% (12)
0:1 Лилль
5.7% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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