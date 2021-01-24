Ренн
0:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Лилль
0:1
16' ГолДэвид Джонатан
22' Желтая карточкаН'Зонзи Стивен
34' Желтая карточкаЧелик Зеки
40' Желтая карточкаГренье Клеман
90' Желтая карточкаАндре Бенжамин
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
0:1
22'
34'
40'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.19
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.19
|3.
|Эну Адриен
|4
|0.19
|4.
|Гирасси Серу
|3
|0.14
|5.
|Агер Наиф
|3
|0.14
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.14
|7.
|Терье Мартен
|2
|0.1
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.05
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.05
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.05
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.05
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.43
|2.
|Бамба Джонатан
|6
|0.29
|3.
|Язиджи Юсуф
|5
|0.24
|4.
|Дэвид Джонатан
|4
|0.19
|5.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.14
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.14
|7.
|Веа Тимоти
|2
|0.1
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.05
|9.
|Фонте Жозе
|1
|0.05
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|3.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Гренье Клеман
|2
|0
|7.
|Мауасса Фет
|2
|0
|8.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|9.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|10.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|11.
|Боэ Саша
|0
|1
|12.
|Сален Ромен
|1
|0
|13.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|14.
|Эну Адриен
|1
|0
|15.
|Траоре Амари
|1
|0
|16.
|Агер Наиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|3.
|Фонте Жозе
|4
|0
|4.
|Челик Зеки
|4
|0
|5.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|6.
|Шека
|3
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Джало Тьягу
|2
|0
|10.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|11.
|Пье Жереми
|1
|0
|12.
|Меньян Майк
|1
|0
|13.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|14.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|15.
|Веа Тимоти
|1
|0
|16.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|Лилль
|2.86% (1)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|14.29% (5)
|20% (7)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль
Последние игры между собой
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лилль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн 2:1 Лилль Кубок Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|13 - 27
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Лилль
Исход игры
Ренн
24.1% (34)
Ничья
49.6% (70)
Лилль
26.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
38.57% (54)
Меньше
61.43% (86)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (63)
1:2 Лилль
19.1% (27)
2:1 Ренн
12.8% (18)
1:0 Ренн
8.5% (12)
0:1 Лилль
5.7% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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