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  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Страсбург
0' 10'
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
7
Саммаритано
Фредерик
17
Бальде
Мама
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
26
Томассон
Адриен
28
Диалло
Хабиб
21
Шахири
Мехди
25
Ажорк
Людовик
Дижон
4-2-3-1
Страсбург
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 5 0.26
2. Конате Мусса 3 0.16
3. Эбимбе Эрик 1 0.05
4. Манга Экеле 1 0.05
5. Шедлер Орельен 1 0.05
6. Музинга Нгонда 1 0.05
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 9 (3) 0.45
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.35
3. Лала Кенни 3 (3) 0.15
4. Томассон Адриен 2 0.1
5. Шахири Мехди 2 0.1
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.05
7. Аолу Жан-Эде 1 0.05
8. Симакан Мохамед 1 0.05
9. Митрович Стефан 1 0.05
10. Зохи Кевин 1 0.05
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.05
12. Каси Антони 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 5 0
2. Панзо Джонатан 4 0
3. Саммаритано Фредерик 3 0
4. Шафик Фуад 3 0
5. Целина Берсант 3 0
6. Ндонг Ибраим 3 0
7. Шуиар Мунир 3 0
8. Конате Мусса 2 0
9. Альягбе Сатурнин 2 0
10. Эбимбе Эрик 2 0
11. Ассале Рожер 0 1
12. Манга Экеле 1 0
13. Лаутоа Веслей 1 0
14. Мари Жордан 1 0
15. Бальде Мама 1 0
16. Шедлер Орельен 1 0
17. Боэ Саша 1 0
18. Нуншиль Ахмад 1 0
19. Музинга Нгонда 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 6 0
2. Джику Александр 5 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Сиссоко Ибраима 3 0
5. Митрович Стефан 1 1
6. Томассон Адриен 2 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Коне Ламин 1 0
10. Кароль Лионель 1 0
11. Прчич Саньин 1 0
12. Лала Кенни 1 0
13. Льенар Димитри 1 0
14. Диалло Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Страсбург 0 31.03% (9) 24.14% (7) 10.34% (3) 10.34% (3) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако
Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург
Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Страсбург: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Страсбург 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Страсбург Лига 1 Дижон 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Дижон Лига 1
Страсбург 3:2 Дижон Товарищеские матчи Страсбург 3:2 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Кубок Дижон 1:1 Страсбург Лига 1 Дижон 0:0 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
10. Метц 0:0 Заявка 21 7 8 6 21 - 18 29
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест 0:0 Заявка 21 8 3 10 31 - 36 27
13. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
14. Страсбург 0:0 Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
15. Реймс 0:0 Заявка 21 5 7 9 28 - 31 22
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант 0:0 Заявка 21 3 10 8 20 - 32 19
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон 0:0 Заявка 20 2 9 9 12 - 26 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест 0:0 Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
7. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Реймс 0:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон 0:0 Заявка 11 0 6 5 3 - 10 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 1 6 17 - 18 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс 0:0 Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
19. Нант 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 17 7
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Дижон 18% (25)
X 36.7% (51)
Страсбург 45.3% (63)
Все прогнозы
4.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Страсбург
3.82
3.56
2.17
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.35 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.56 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.30 2.10
  3.61 3.32 2.17

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.37 3.10 1.27 3.62 1.09 6.15 1.06 6.75 1.00 11.00
10.00 1.04 7.50 1.08 3.20 1.35 2.46 1.59 2.00 1.81 1.77 2.06 1.39 3.00 1.23 3.70 1.09 6.50 1.07 6.70 1.01 13.00 1.01 13.00 0.00 20.00
3.34 1.35 2.92 1.43 2.49 1.57 2.02 1.86 1.76 2.13 1.58 2.47 1.28 3.85 1.10 8.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.80
1.81 2.06 1.33 3.15 1.09 7.00
2.76 1.48 2.26 1.68 1.76 2.15 1.48 2.75 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.48 1.54 1.61 2.31 1.23 4.20 1.16 5.25
2.45 1.50 1.59 2.28 1.21 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.98
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Дижон 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:0 Страсбург

Исход игры
Дижон
18% (25)
Ничья
36.7% (51)
Страсбург
45.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (41)
0:1 Страсбург
23.7% (33)
1:2 Страсбург
18% (25)
2:1 Дижон
7.9% (11)
1:0 Дижон
6.5% (9)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Страсбург
2.9% (4)
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