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  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брест
0' 12'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
34
Драмме
Муамаду
21
Мбюкю
Натанаэль
7
Шавалерин
Ксавье
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
12
Филиппото
Ромен
15
Мунье
Стив
21
Февр
Ромен
Реймс
4-1-4-1
Брест
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.57
2. Кафаро Матьё 3 0.14
3. Зенели Арбер 2 0.1
4. Туре Эль Билал 2 0.1
5. Абдельамид Юнис 2 0.1
6. Фас Ваут 1 0.05
7. Кассама Морету 1 0.05
8. Манетси Маршал 1 0.05
9. Мбюкю Натанаэль 1 0.05
10. Бериша Валон 0 0
11. Кутеса Дерек 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 6 0.29
2. Мунье Стив 5 (1) 0.24
3. Февр Ромен 4 (1) 0.19
4. Кардона Ирвин 4 0.19
5. Перро Ромен 3 0.14
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.14
7. Шардонне Брендан 1 0.05
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.05
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.05
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 6 2
2. Фас Ваут 5 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 4 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Сирхейс Кай 2 0
9. Конан Гислен 2 0
10. Донис Анастасиос 0 1
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0
Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
3. Дюверн Жан-Кевин 4 0
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Эрей Кристоф 3 0
6. Белькебла Арис 3 0
7. Фоссурье Жюльен 2 0
8. Шарбонье Гаэтан 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 28% (7) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 20% (5) 8% (2)
 Брест 20.69% (6) 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 6.9% (2) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс
Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест
Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Брест 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:0 Реймс Лига 1 Брест 0:0 Реймс Лига 2
Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 1:1 Брест Лига 2 Брест 2:1 Реймс Лига 2 Брест 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Брест Лига 1 Реймс 3:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 0:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
10. Метц 0:0 Заявка 21 7 8 6 21 - 18 29
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест 0:0 Заявка 21 8 3 10 31 - 36 27
13. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
14. Страсбург 0:0 Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
15. Реймс 0:0 Заявка 21 5 7 9 28 - 31 22
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант 0:0 Заявка 21 3 10 8 20 - 32 19
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон 0:0 Заявка 20 2 9 9 12 - 26 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест 0:0 Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
7. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Реймс 0:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон 0:0 Заявка 11 0 6 5 3 - 10 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 1 6 17 - 18 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс 0:0 Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
19. Нант 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 17 7
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Реймс 74.1% (103)
X 20.1% (28)
Брест 5.8% (8)
Все прогнозы
4.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Брест
2.53
3.38
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.30 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.38 2.88

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.30 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Брест

Исход игры
Реймс
74.1% (103)
Ничья
20.1% (28)
Брест
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
57.97% (80)
Нет
42.03% (58)
Популярный счёт
1:0 Реймс
33.8% (47)
2:1 Реймс
33.1% (46)
1:1 Ничья
17.3% (24)
2:0 Реймс
3.6% (5)
0:1 Брест
2.9% (4)
1:2 Брест
2.9% (4)
3:1 Реймс
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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