Реймс
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Стад Огюст Делон
Брест
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
15
Мунье
Стив
21
Февр
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
21 Февр РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.57
|2.
|Кафаро Матьё
|3
|0.14
|3.
|Зенели Арбер
|2
|0.1
|4.
|Туре Эль Билал
|2
|0.1
|5.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.1
|6.
|Фас Ваут
|1
|0.05
|7.
|Кассама Морету
|1
|0.05
|8.
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|9.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.05
|10.
|Бериша Валон
|0
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|12.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|14.
|Конан Гислен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|6
|0.29
|2.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.24
|3.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.19
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.19
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.14
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|3 (1)
|0.14
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.05
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.05
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.05
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|6
|2
|2.
|Фас Ваут
|5
|1
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|7.
|Бериша Валон
|2
|0
|8.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|9.
|Конан Гислен
|2
|0
|10.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|11.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|12.
|Райкович Предраг
|1
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|14.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|1
|0
|16.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|17.
|Диа Булайе
|1
|0
|18.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|19.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|20.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ласне Пол
|3
|1
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|4.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|5.
|Эрей Кристоф
|3
|0
|6.
|Белькебла Арис
|3
|0
|7.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|8.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|28% (7)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|Брест
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|21 - 18
|29
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 36
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 32
|24
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 31
|22
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|20 - 32
|19
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|20
|2
|9
|9
|12 - 26
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|3 - 10
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 18
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Брест
Исход игры
Реймс
74.1% (103)
Ничья
20.1% (28)
Брест
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
57.97% (80)
Нет
42.03% (58)
Популярный счёт
1:0 Реймс
33.8% (47)
2:1 Реймс
33.1% (46)
1:1 Ничья
17.3% (24)
2:0 Реймс
3.6% (5)
0:1 Брест
2.9% (4)
1:2 Брест
2.9% (4)
3:1 Реймс
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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