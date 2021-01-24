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Реймс
1:0
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
40' Гол
Мбюкю Натанаэль
70' Желтая карточка
Кафаро Матьё
76' Желтая карточка
Фас Ваут
83' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
90'+4
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
34
Драмме
Муамаду
21
Мбюкю
Натанаэль
7
Шавалерин
Ксавье
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
12
Филиппото
Ромен
15
Мунье
Стив
21
Февр
Ромен
Реймс
4-1-4-1
Брест
4-4-2

Ход матча

40'
Мбюкю Натанаэль
(Шавалерин Ксавье)
1:0
58'
 
Кардона Ирвин
Филиппото Ромен
68'
Кутеса Дерек
Думбия Мусса
 
70'
Кафаро Матьё
 
72'
 
Шарбонье Гаэтан
Мунье Стив
72'
 
Лукас Жан
Ласне Пол
76'
Фас Ваут
 
81'
Туре Эль Билал
Диа Булайе
 
83'
Абдельамид Юнис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.57
2. Кафаро Матьё 3 0.14
3. Зенели Арбер 2 0.1
4. Туре Эль Билал 2 0.1
5. Абдельамид Юнис 2 0.1
6. Мбюкю Натанаэль 2 0.1
7. Фас Ваут 1 0.05
8. Кассама Морету 1 0.05
9. Манетси Маршал 1 0.05
10. Бериша Валон 0 0
11. Шавалерин Ксавье 0 0
12. Кутеса Дерек 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 6 0.29
2. Мунье Стив 5 (1) 0.24
3. Февр Ромен 4 (1) 0.19
4. Кардона Ирвин 4 0.19
5. Перро Ромен 3 0.14
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.14
7. Шардонне Брендан 1 0.05
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.05
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.05
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 6 2
2. Фас Ваут 6 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 4 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Абдельамид Юнис 2 0
9. Кафаро Матьё 2 0
10. Сирхейс Кай 2 0
11. Конан Гислен 2 0
12. Донис Анастасиос 0 1
13. Райкович Предраг 1 0
14. Кутеса Дерек 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0
Брест
# Игрок      
1. Ласне Пол 3 1
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
3. Дюверн Жан-Кевин 4 0
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Эрей Кристоф 3 0
6. Белькебла Арис 3 0
7. Фоссурье Жюльен 2 0
8. Шарбонье Гаэтан 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2)
 Брест 20.69% (6) 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 6.9% (2) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс
Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест
Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Брест 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:0 Реймс Лига 1 Брест 0:0 Реймс Лига 2
Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 1:1 Брест Лига 2 Брест 2:1 Реймс Лига 2 Брест 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Брест Лига 1 Реймс 3:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 0:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 20 2 9 9 13 - 27 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Реймс 74.1% (103)
X 20.1% (28)
Брест 5.8% (8)
Все прогнозы
4.45 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.38 2.88

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.30 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
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Прогнозы на матч Реймс 1:0 Брест

Исход игры
Реймс
74.1% (103)
Ничья
20.1% (28)
Брест
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
57.97% (80)
Нет
42.03% (58)
Популярный счёт
1:0 Реймс
33.8% (47)
2:1 Реймс
33.1% (46)
1:1 Ничья
17.3% (24)
2:0 Реймс
3.6% (5)
0:1 Брест
2.9% (4)
1:2 Брест
2.9% (4)
3:1 Реймс
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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