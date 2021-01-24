Бордо
2:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Матмю Атлантик
Анже
1:0
8' ГолХван Ый-Чжо
2:0
11' ГолХван Ый-Чжо
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
11'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.24
|2.
|Уден Реми
|4
|0.19
|3.
|Башич Тома
|4
|0.19
|4.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.1
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.1
|6.
|Майя Джош
|2
|0.1
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.05
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.05
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.05
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|11.
|Отавио II
|1
|0.05
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.24
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.14
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.14
|4.
|Томас Ромен
|3
|0.14
|5.
|Лаж Матиас
|3
|0.14
|6.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.1
|7.
|Дьони Луа
|2 (1)
|0.1
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.05
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.05
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.05
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.05
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|3
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Башич Тома
|3
|0
|7.
|Кватенг Энок
|3
|0
|8.
|Адли Ясин
|3
|0
|9.
|Бриан Джимми
|2
|0
|10.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|15.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|6.
|Павлович Матео
|2
|0
|7.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|8.
|Манко Венсан
|2
|0
|9.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|13.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|14.
|Кабо Джимми
|1
|0
|15.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|16.
|Сантамария Батист
|1
|0
|17.
|Бернардони Поль
|1
|0
|18.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|19.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|20.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|Анже
|20% (5)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
|0
|24% (6)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель
Последние игры между собой
Бордо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|2:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 21
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Анже
|0:2 Заявка
|21
|9
|3
|9
|25 - 33
|30
|10.
|Метц
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|13.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|29 - 32
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Бордо
|2:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|8.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Анже
|0:2 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 2:0 Анже
Исход игры
Бордо
72.5% (103)
Ничья
21.8% (31)
Анже
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Бордо
31.7% (45)
2:1 Бордо
26.8% (38)
1:1 Ничья
19% (27)
2:0 Бордо
12% (17)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Анже
2.1% (3)
1:2 Анже
2.1% (3)
1:3 Анже
1.4% (2)
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