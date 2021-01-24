  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
2:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Анже
0'
1:0
8' Гол
Хван Ый-Чжо
2:0
11' Гол
Хван Ый-Чжо
25'
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
14
Кулибали
Лассана
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
22
Тиуб
Сада
19
Баокен
Стефан
Бордо
4-1-4-1
Анже
4-2-3-1

Ход матча

8'
Хван Ый-Чжо
1:0
11'
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 5 0.24
2. Уден Реми 4 0.19
3. Башич Тома 4 0.19
4. Бен Арфа Хатем 2 0.1
5. Калу Сэмьюэл 2 0.1
6. Майя Джош 2 0.1
7. Адли Ясин 1 0.05
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.05
9. Байсс Пол 1 0.05
10. Кастро Пабло 1 0.05
11. Отавио II 1 0.05
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.24
2. Траоре Исмаэль 3 0.14
3. Фюльжини Анжело 3 0.14
4. Томас Ромен 3 0.14
5. Лаж Матиас 3 0.14
6. Капелле Пьеррик 2 0.1
7. Дьони Луа 2 (1) 0.1
8. Мангани Томас 1 (1) 0.05
9. Кабо Джимми 1 0.05
10. Тиуб Сада 1 0.05
11. Буфаль Софьян 1 0.05
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Башич Тома 3 0
7. Кватенг Энок 3 0
8. Адли Ясин 3 0
9. Бриан Джимми 2 0
10. Де Превиль Николя 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Хван Ый-Чжо 1 0
15. Уден Реми 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Фюльжини Анжело 3 0
6. Павлович Матео 2 0
7. Траоре Исмаэль 2 0
8. Манко Венсан 2 0
9. Амаду Ибрагим 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Бамба Абдулайе 1 0
13. Капелле Пьеррик 1 0
14. Кабо Джимми 1 0
15. Буфаль Софьян 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 9.09% (2) 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7)
 Анже 20% (5) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 0 24% (6)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс
Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель
Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс

Последние игры между собой

Бордо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Анже 0:2 Бордо Лига 1 Анже 1:1 Бордо Товарищеские матчи Анже 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1
Анже 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1 Анже 2:1 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо 2:0 Заявка 21 9 5 7 25 - 21 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Анже 0:2 Заявка 21 9 3 9 25 - 33 30
10. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Бордо 2:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 8 18
7. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Анже 0:2 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже 0:2 Заявка 11 5 2 4 16 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо 2:0 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Анже: 39%.
  • 24'
    Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Фюльжини Анжело из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Башич Тома
  • 23'
    Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Томас Ромен наказан за толчок Хван Ый-Чжо
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • 20'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 66%, Анже: 34%.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Анже контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо в офсайде
  • Угловой
    18'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
  • 18'
    Уден Реми мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Уден Реми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 16'
    Адли Ясин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    16'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо подал угловой справа.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 16'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 59%, Анже: 41%.
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 12'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Адли Ясин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Хван Ый-Чжо изменил счет на табло!
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Хван Ый-Чжо, обводя своих соперников
  • 11'
    Адли Ясин разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 11'
    Бордо контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 57%, Анже: 43%.
  • 10'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    9'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Хван Ый-Чжо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 8'
    Уден Реми из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Бордо начинает контратаку
  • 8'
    Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 7'
    Фюльжини Анжело из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Фюльжини Анжело из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Калу Сэмьюэл из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Сабали Юссуф из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Анже: 50%.
  • 5'
    Фюльжини Анжело пробует нанести удар издали, но Костиль Бенуа держит все под контролем
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Баокен Стефан из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 4'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 2'
    Уден Реми из команды Бордо сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Бордо 72.5% (103)
X 21.8% (31)
Анже 5.6% (8)
Все прогнозы
2.39 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Анже
2.65
8.00
3.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 2.95 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.12 3.08
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.00 18.00
  1.12 9.45 23.37

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.85 1.06 5.75 1.12 2.70 1.44 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
7.00 1.07 6.00 1.15 2.80 1.44 2.04 1.79 1.74 2.12 6.20 1.11 4.75 1.18 2.27 1.62 1.70 2.15 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10 1.03 12.00 1.03 12.00
7.96 1.10 2.83 1.47 2.45 1.60 2.07 1.83 1.75 2.18 7.09 1.11 1.45 2.93 3.03 1.41 2.33 1.65 2.02 1.86 1.69 2.24 1.51 2.66 1.40 3.07 1.12 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.45 1.53 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.55 2.40 1.29 3.70 1.06 9.00 1.95 1.85 1.27 3.70 1.15 5.30 1.02 13.00 1.01 15.00
2.47 1.58 2.03 1.85 1.57 2.50 1.37 3.21 1.27 3.90 1.83 2.06 1.51 2.64 1.21 4.67 1.15 5.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.49 2.62 1.17 5.00 1.12 6.20
2.26 1.59 1.53 2.45 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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Прогнозы на матч Бордо 2:0 Анже

Исход игры
Бордо
72.5% (103)
Ничья
21.8% (31)
Анже
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Бордо
31.7% (45)
2:1 Бордо
26.8% (38)
1:1 Ничья
19% (27)
2:0 Бордо
12% (17)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Анже
2.1% (3)
1:2 Анже
2.1% (3)
1:3 Анже
1.4% (2)
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