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  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
2:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
8' Гол
Хван Ый-Чжо
2:0
11' Гол
Хван Ый-Чжо
32' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
2:1
39' Гол
Фюльжини Анжело
67' Желтая карточка
Косельни Лоран
74' Желтая карточка
Буфаль Софьян
90'+4
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
14
Кулибали
Лассана
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
22
Тиуб
Сада
19
Баокен
Стефан
Бордо
4-1-4-1
Анже
4-2-3-1

Ход матча

8'
Хван Ый-Чжо
1:0
11'
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
2:0
32'
 
Амаду Ибрагим
39'
2:1
Фюльжини Анжело
61'
Де Превиль Николя
Калу Сэмьюэл
 
61'
Лакукс Том
Бен Арфа Хатем
 
65'
 
Мангани Томас
Амаду Ибрагим
65'
 
Кабо Джимми
Тиуб Сада
66'
 
Дьони Луа
Баокен Стефан
67'
Косельни Лоран
 
73'
 
Буфаль Софьян
Капелле Пьеррик
74'
 
Буфаль Софьян
81'
Пундже Максим
Уден Реми
 
81'
Траоре Амаду
Хван Ый-Чжо
 
90'
 
Лаж Матиас
Кулибали Лассана

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 5 0.24
2. Уден Реми 4 0.19
3. Башич Тома 4 0.19
4. Бен Арфа Хатем 2 0.1
5. Калу Сэмьюэл 2 0.1
6. Майя Джош 2 0.1
7. Адли Ясин 1 0.05
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.05
9. Байсс Пол 1 0.05
10. Кастро Пабло 1 0.05
11. Отавио II 1 0.05
12. Косельни Лоран 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
14. Сабали Юссуф 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.24
2. Фюльжини Анжело 4 0.19
3. Траоре Исмаэль 3 0.14
4. Томас Ромен 3 0.14
5. Лаж Матиас 3 0.14
6. Капелле Пьеррик 2 0.1
7. Дьони Луа 2 (1) 0.1
8. Мангани Томас 1 (1) 0.05
9. Кабо Джимми 1 0.05
10. Тиуб Сада 1 0.05
11. Буфаль Софьян 1 0.05
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 3 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Башич Тома 3 0
7. Кватенг Энок 3 0
8. Адли Ясин 3 0
9. Бриан Джимми 2 0
10. Де Превиль Николя 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Косельни Лоран 1 0
15. Хван Ый-Чжо 1 0
16. Уден Реми 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Амаду Ибрагим 3 0
6. Фюльжини Анжело 3 0
7. Павлович Матео 2 0
8. Траоре Исмаэль 2 0
9. Манко Венсан 2 0
10. Буфаль Софьян 2 0
11. Кулибали Лассана 2 0
12. Лаж Матиас 2 0
13. Бамба Абдулайе 1 0
14. Капелле Пьеррик 1 0
15. Кабо Джимми 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 12.5% (3) 29.17% (7)
 Анже 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 0 23.08% (6)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс
Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель
Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс

Последние игры между собой

Бордо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Анже 0:2 Бордо Лига 1 Анже 1:1 Бордо Товарищеские матчи Анже 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1
Анже 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1 Анже 2:1 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
10. Метц 0:0 Заявка 21 7 8 6 21 - 18 29
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест 0:0 Заявка 21 8 3 10 31 - 36 27
13. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
14. Страсбург 0:0 Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
15. Реймс 0:0 Заявка 21 5 7 9 28 - 31 22
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант 0:0 Заявка 21 3 10 8 20 - 32 19
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон 0:0 Заявка 20 2 9 9 12 - 26 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест 0:0 Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
7. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Реймс 0:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон 0:0 Заявка 11 0 6 5 3 - 10 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 1 6 17 - 18 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс 0:0 Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
19. Нант 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 17 7
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Бордо 72.5% (103)
X 21.8% (31)
Анже 5.6% (8)
Все прогнозы
2.39 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.12 3.08
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.10 13.00
  1.22 5.24 31.78

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.85 1.06 5.75 1.12 2.70 1.44 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
7.00 1.07 6.00 1.15 2.80 1.44 2.04 1.79 1.74 2.12 4.60 1.19 3.25 1.33 1.72 2.10 1.17 4.90 1.10 6.80 1.11 6.50 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 12.00
7.96 1.10 2.83 1.47 2.45 1.60 2.07 1.83 1.75 2.18 5.15 1.18 1.45 2.93 3.53 1.32 2.34 1.64 1.55 2.55 1.32 3.54 1.53 2.60 1.35 3.34 1.26 4.07 1.46 2.81 1.17 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.45 1.53 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.55 2.40 1.29 3.70 1.06 9.00 1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
2.47 1.58 2.03 1.85 1.57 2.50 1.37 3.21 1.27 3.90 1.24 4.27 1.12 6.70 1.21 4.67 1.15 5.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.49 2.62 1.17 5.00 1.12 6.20
2.26 1.59 1.53 2.45 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Бордо 2:1 Анже

Исход игры
Бордо
72.5% (103)
Ничья
21.8% (31)
Анже
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Бордо
31.7% (45)
2:1 Бордо
26.8% (38)
1:1 Ничья
19% (27)
2:0 Бордо
12% (17)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Анже
2.1% (3)
1:2 Анже
2.1% (3)
1:3 Анже
1.4% (2)
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