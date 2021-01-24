Бордо
2:1
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Анже
1:0
8' ГолХван Ый-Чжо
2:0
11' ГолХван Ый-Чжо
32' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
2:1
39' ГолФюльжини Анжело
67' Желтая карточкаКосельни Лоран
74' Желтая карточкаБуфаль Софьян
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
11'
2:0
32'
39'
2:1
65'
67'
74'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.24
|2.
|Уден Реми
|4
|0.19
|3.
|Башич Тома
|4
|0.19
|4.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.1
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.1
|6.
|Майя Джош
|2
|0.1
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.05
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.05
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.05
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|11.
|Отавио II
|1
|0.05
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.24
|2.
|Фюльжини Анжело
|4
|0.19
|3.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.14
|4.
|Томас Ромен
|3
|0.14
|5.
|Лаж Матиас
|3
|0.14
|6.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.1
|7.
|Дьони Луа
|2 (1)
|0.1
|8.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.05
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.05
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.05
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.05
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|3
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Башич Тома
|3
|0
|7.
|Кватенг Энок
|3
|0
|8.
|Адли Ясин
|3
|0
|9.
|Бриан Джимми
|2
|0
|10.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Косельни Лоран
|1
|0
|15.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|16.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Амаду Ибрагим
|3
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|7.
|Павлович Матео
|2
|0
|8.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|9.
|Манко Венсан
|2
|0
|10.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|11.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|12.
|Лаж Матиас
|2
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|15.
|Кабо Джимми
|1
|0
|16.
|Сантамария Батист
|1
|0
|17.
|Бернардони Поль
|1
|0
|18.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|19.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|20.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|Анже
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|0
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель
Последние игры между собой
Бордо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|21 - 18
|29
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 36
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 32
|24
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 31
|22
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|20 - 32
|19
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|20
|2
|9
|9
|12 - 26
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|3 - 10
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 18
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 2:1 Анже
Исход игры
Бордо
72.5% (103)
Ничья
21.8% (31)
Анже
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (45)
Меньше
68.09% (96)
Обе команды забьют
Да
50.35% (71)
Нет
49.65% (70)
Популярный счёт
1:0 Бордо
31.7% (45)
2:1 Бордо
26.8% (38)
1:1 Ничья
19% (27)
2:0 Бордо
12% (17)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Анже
2.1% (3)
1:2 Анже
2.1% (3)
1:3 Анже
1.4% (2)
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