  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Нант
0' 12'
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
24
Лейя-Исека
Аарон
27
Вагнер
да
Силва
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
11
Коко
Маркус
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Метц
3-4-1-2
Нант
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.3
2. Булая Фарид 3 0.15
3. Нгетт Опа 3 0.15
4. Лейя-Исека Аарон 3 (2) 0.15
5. Маига Хабиб 1 0.05
6. Гуйе Ламин 1 0.05
7. Яд Папа Ндиага 1 0.05
8. Бойе Джон 1 0.05
9. Бронн Дилан 1 (1) 0.05
10. Юдоль Матьё 0 0
11. Ангбан Викторьен 0 0
12. Делен Тома 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.25
2. Луза Имран 4 (3) 0.2
3. Коло-Муани Рандаль 2 0.1
4. Бамба Кадер 2 0.1
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.1
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.05
7. Паллуа Николя 1 0.05
8. Эмон Рено 1 0.05
9. Жиротто Андрей 1 0.05
10. Траоре Шарль 1 0.05
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Коршья Себастьен 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Бойе Джон 2 1
5. Пажо Венсан 3 0
6. Лейя-Исека Аарон 3 0
7. Делен Тома 3 0
8. Куяте Кики 3 0
9. Юдоль Матьё 1 1
10. Укидья Александр 2 0
11. Булая Фарид 2 0
12. Вагнер да Силва 1 0
13. Фофана Мамаду 1 0
14. Сарр Пап 1 0
15. Бронн Дилан 1 0
16. Мазиз Юссеф 1 0
17. Гуйе Ламин 1 0
18. Яд Папа Ндиага 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Траоре Шарль 4 0
5. Жиротто Андрей 2 1
6. Луза Имран 2 1
7. Коко Маркус 3 0
8. Блас Людовик 3 0
9. Коршья Себастьен 2 0
10. Туре Абдулайе 2 0
11. Чиривелла Педро 2 0
12. Коло-Муани Рандаль 2 0
13. Аппиа Деннис 1 0
14. Кулибали Калифа 1 0
15. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
16. Лафон Альбан 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 10% (2) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 20% (4) 25% (5)
 Нант 5% (1) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 15% (3) 35% (7)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц
Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант
Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 2
Нант 1:1 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Метц 1:0 Нант Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1
Нант 1:0 Метц Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:3 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Нант 4:2 Метц Кубок лиги Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:3 Нант Лига 2 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Нант Лига 2 Метц 0:0 Нант Лига 2 Нант 2:2 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
10. Метц 0:0 Заявка 21 7 8 6 21 - 18 29
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Брест 0:0 Заявка 21 8 3 10 31 - 36 27
13. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
14. Страсбург 0:0 Заявка 21 7 3 11 29 - 32 24
15. Реймс 0:0 Заявка 21 5 7 9 28 - 31 22
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант 0:0 Заявка 21 3 10 8 20 - 32 19
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон 0:0 Заявка 20 2 9 9 12 - 26 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест 0:0 Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
7. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Метц 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Реймс 0:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург 0:0 Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон 0:0 Заявка 11 0 6 5 3 - 10 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 1 6 17 - 18 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс 0:0 Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
19. Нант 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 17 7
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Коршья Себастьен из команды Нант опасно и грубо сыграл. Вагнер пострадал.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 10'
    Коко Маркус из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 83%, Нант: 17%.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Траоре Шарль из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Коршья Себастьен возвращается на поле.
  • 7'
    Метц контролирует мяч.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коршья Себастьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    6'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц играет слишком грубо. Жиротто Андрей оказался на газоне.
  • 6'
    Булая Фарид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    6'
    Вагнер из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 81%, Нант: 19%.
  • 5'
    Вагнер из команды Метц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 5'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
  • 2'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ангбан Викторьен
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Метц 53.2% (74)
X 37.4% (52)
Нант 9.4% (13)
Все прогнозы
3.17 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Нант
2.75
3.26
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.15 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.26 2.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.25 3.00
  2.74 3.12 2.82

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.36 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
8.30 1.05 6.50 1.11 2.85 1.42 2.17 1.74 1.83 2.04 1.64 2.35 1.30 3.55 1.22 4.30 1.07 7.60 1.05 8.30 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 22.00
8.24 1.10 3.01 1.41 2.61 1.53 2.21 1.71 1.85 2.04 1.64 2.34 1.47 2.77 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
1.64 2.26 1.31 3.45 1.08 9.00
2.53 1.55 2.08 1.81 1.61 2.41 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
Где смотреть матч Метц 0:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Метц 0:0 Нант

Исход игры
Метц
53.2% (74)
Ничья
37.4% (52)
Нант
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.81% (37)
Меньше
73.19% (101)
Обе команды забьют
Да
58.7% (81)
Нет
41.3% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (45)
1:0 Метц
32.4% (45)
2:1 Метц
18% (25)
1:2 Нант
5.8% (8)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Нант
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Метц
1.4% (2)
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