Метц
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Нант
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
14
Траоре
Шарль
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.3
|2.
|Булая Фарид
|3
|0.15
|3.
|Нгетт Опа
|3
|0.15
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|3 (2)
|0.15
|5.
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|6.
|Гуйе Ламин
|1
|0.05
|7.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.05
|8.
|Бойе Джон
|1
|0.05
|9.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.05
|10.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|11.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|12.
|Делен Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.25
|2.
|Луза Имран
|4 (3)
|0.2
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.1
|4.
|Бамба Кадер
|2
|0.1
|5.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.1
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.05
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.05
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.05
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.05
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.05
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Бойе Джон
|2
|1
|5.
|Пажо Венсан
|3
|0
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|3
|0
|7.
|Делен Тома
|3
|0
|8.
|Куяте Кики
|3
|0
|9.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|10.
|Укидья Александр
|2
|0
|11.
|Булая Фарид
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|14.
|Сарр Пап
|1
|0
|15.
|Бронн Дилан
|1
|0
|16.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|17.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|18.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|5
|0
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Траоре Шарль
|4
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|6.
|Луза Имран
|2
|1
|7.
|Коко Маркус
|3
|0
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|2
|0
|10.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|12.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|13.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|14.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|15.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|16.
|Лафон Альбан
|1
|0
|17.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|18.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|20% (4)
|25% (5)
|Нант
|5% (1)
|30% (6)
|10% (2)
|5% (1)
|15% (3)
|35% (7)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +7 =7 -6Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|39 - 19
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|21 - 18
|29
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 36
|27
|13.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 32
|24
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 31
|22
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|20 - 32
|19
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|20
|2
|9
|9
|12 - 26
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|3 - 10
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 18
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 0:0 Нант
Исход игры
Метц
53.2% (74)
Ничья
37.4% (52)
Нант
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.81% (37)
Меньше
73.19% (101)
Обе команды забьют
Да
58.7% (81)
Нет
41.3% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (45)
1:0 Метц
32.4% (45)
2:1 Метц
18% (25)
1:2 Нант
5.8% (8)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Нант
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Метц
1.4% (2)
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