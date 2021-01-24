Бруно получает отложенную жёлтую карточку за то, что помог упасть на газон Амума.

Теперь против Бруно нарушает правила в центре поля Колодзейчек.

Бруно набрасывал мяч на угол вратарской, но никто из партнёров не откликнулся на передачу и снаряд вылетел за пределы поля.

Дюбуа сыграл вперёд на Депая, который не рискнул обострять игру и покатил сферу назад в сторону центральных защитников.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

Зарегистрируйся по ссылке и получи бонус в размере 5 000 руб

23' Де Шильо подобрал мяч перед штрафной площадью, пробил по воротам и мяч от перекладины вылетел за пределы поля.

22' Мендес из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам и мяч пролетел на пару метров выше перекладины.

21' Депай на левом краю штрафной пытался пойти в обводку, но подскользнулся на газоне и Сиссоко выбил снаряд в аут.

20' Де Шильо выполнил длинную передачу вперёд по левой бровке, но никто из партнёров не откликнулся на сферу и та выкатилась за пределы поля.

19' Экамби рвался за мячом на левой бровке, но передача в его направлении получилась слишком сильной и мяч выкатился за боковую линию.

18' Дюбуа выполнил длинную передачу на край штрафной Кадевере, который не смог остановить сферу и круглый вылетел за пределы поля.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ТИНО КАДЕВЕРЕ!!! Депай выполнил подачу в центр вратарской, откуда Кадевере закатил мяч в сетку ворот мимо голкипера.

16' Сиссоко сыграл в подкате на правой бровке и выбивает мяч из-под ног Депая за пределы поля.

15' Разыграли угловой игроки "Лиона", Депай выполнил подачу на дальнюю штангу и мяч от головы Мендеса вылетел за пределы поля.

14' Дюбуа снова подключился в атаку, ворвался в штрафную, набросил мяч в центр, но "зелёные" снова выбивают игровой снаряд.

13' Колодзейчек выполнил длинную передачу вперёд в направлении Сиссоко, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

12' На протяжении минуты защитники "Сент-Этьена" перекатывают игровой снаряд возле центрального круга.

11' Дюбуа прошёл по правому флангу к угловому флагу, выполнил прострел в штрафную, откуда соперники выбили снаряд.

10' Защитники "Лиона" теперь перекатывали сферу возле центральной линии и Де Шильо, сделав передачу назад, отправил мяч в аут.

9' Провели быструю атаку хозяева, Амума пробежал по правому флангу вперёд, сделал передачу на ход к линии штрафной Аби, который нанёс удар по воротам метров с двадцати, но снаряд пролетел в нескольких метрах от каркаса.

8' Дюбуа сам выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда игроки "Сент-Этьена" выбивают сферу за пределы поля.

7' Габард на бровке сфолил против Дюбуа и арбитр фиксирует нарушение правил.

6' Какере покатил мяч на угол штрафной площади "зелёных", откуда хозяева отправляют сферу в сторону центральной линии.

5' Защитники "Сент-Этьена" решили перекатывать игровой снаряд поперёк поля неподалёку от своей штрафной.

4' Дюбуа выполнил подачу в центр штрафной, откуда Кадевере нанёс удар по воротам, но вышло несильно и Мулену не составило труда зафиксировать сферу.

3' Депай с правого края штрафной наносит удар по воротам и Мулен переводит сферу за пределы поля.

2' Амума прошёл по левому флангу вперёд, выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитник "Лиона" выбил сферу на линию штрафной, откуда Муэффек в касание пробил по воротам и мяч пролетел рядом со штангой!