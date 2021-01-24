  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Лион
0'
0:1
16' Гол
Кадевере Тино
23' Желтая карточка
Бруно Моура
27'
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Альфа
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
13
Трауко
Мигель
34
Муэффек
Аймен
33
Гурна-Дуат
Лукас
19
Неу
Иван
37
Baptiste
Gabard
21
Амума
Ромен
9
Аби
Шарль
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Сент-Этьен
4-4-2
Лион
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Кадевере Тино
23'
 
Бруно Моура

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.19
2. Буанга Денис 3 (2) 0.14
3. Норден Арно 2 0.1
4. Аушиш Адиль 2 0.1
5. Камара Махди 2 0.1
6. Дебюши Матьё 1 0.05
7. Мукуди Ароль 1 0.05
8. Неу Иван 1 0.05
9. Масон Иван 1 0.05
10. Аби Шарль 1 0.05
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.05
12. Будебуз Ряд 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.52
2. Экамби Карл Токо 9 0.43
3. Кадевере Тино 7 0.33
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.14
5. Корне Максвелл 1 0.05
6. Дюбуа Лео 1 0.05
7. Пакета Лукас 1 0.05
8. Бруно Моура 1 0.05
9. Денайер Джейсон 1 0.05
10. Дембеле Мусса II 1 0.05

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Гурна-Дуат Лукас 4 0
3. Хазри Вахби 2 1
4. Амума Ромен 3 0
5. Мукуди Ароль 3 0
6. Камара Махди 3 0
7. Колодзейчак Тимоти 1 1
8. Дебюши Матьё 2 0
9. Будебуз Ряд 2 0
10. Буанга Денис 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Норден Арно 1 0
17. Юссуф Зейду 1 0
18. Аушиш Адиль 1 0
19. Фофана Уэсли 1 0
20. Сидибе Абдулайе 1 0
21. Baptiste Gabard 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Ауа Уссем 2 1
5. Дюбуа Лео 3 0
6. Экамби Карл Токо 3 0
7. Дембеле Мусса II 3 0
8. Пакета Лукас 3 0
9. Бруно Моура 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 5.26% (1)
 Лион 8.33% (3) 11.11% (4) 33.33% (12) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант
Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лион 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1
Лион 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
2. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
3. Лион 1:0 Заявка 21 12 7 2 40 - 19 43
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
7. Бордо Заявка 21 9 5 7 25 - 22 32
8. Ланс Заявка 21 9 4 8 30 - 30 31
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 21 8 4 9 33 - 39 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен 0:1 Заявка 21 4 7 10 20 - 31 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 20 2 9 9 13 - 27 15
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
3. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
4. Лион 1:0 Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен 0:1 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
6. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 28'
    Дюбуа сыграл вперёд на Депая, который не рискнул обострять игру и покатил сферу назад в сторону центральных защитников.
  • 27'
    Бруно набрасывал мяч на угол вратарской, но никто из партнёров не откликнулся на передачу и снаряд вылетел за пределы поля.
  • 26'
    Продолжают защитники "Лиона" уверенно контролировать мяч в центре поля.
  • Фол, нарушение
    25'
    Теперь против Бруно нарушает правила в центре поля Колодзейчек.
  • Желтая карточка
    24'
    Бруно получает отложенную жёлтую карточку за то, что помог упасть на газон Амума.
  • Штанга
    23'
    Де Шильо подобрал мяч перед штрафной площадью, пробил по воротам и мяч от перекладины вылетел за пределы поля.
  • 22'
    Мендес из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам и мяч пролетел на пару метров выше перекладины.
  • 21'
    Депай на левом краю штрафной пытался пойти в обводку, но подскользнулся на газоне и Сиссоко выбил снаряд в аут.
  • 20'
    Де Шильо выполнил длинную передачу вперёд по левой бровке, но никто из партнёров не откликнулся на сферу и та выкатилась за пределы поля.
  • 19'
    Экамби рвался за мячом на левой бровке, но передача в его направлении получилась слишком сильной и мяч выкатился за боковую линию.
  • 18'
    Дюбуа выполнил длинную передачу на край штрафной Кадевере, который не смог остановить сферу и круглый вылетел за пределы поля.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ТИНО КАДЕВЕРЕ!!! Депай выполнил подачу в центр вратарской, откуда Кадевере закатил мяч в сетку ворот мимо голкипера.
  • 16'
    Сиссоко сыграл в подкате на правой бровке и выбивает мяч из-под ног Депая за пределы поля.
  • Угловой
    15'
    Разыграли угловой игроки "Лиона", Депай выполнил подачу на дальнюю штангу и мяч от головы Мендеса вылетел за пределы поля.
  • 14'
    Дюбуа снова подключился в атаку, ворвался в штрафную, набросил мяч в центр, но "зелёные" снова выбивают игровой снаряд.
  • 13'
    Колодзейчек выполнил длинную передачу вперёд в направлении Сиссоко, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 12'
    На протяжении минуты защитники "Сент-Этьена" перекатывают игровой снаряд возле центрального круга.
  • 11'
    Дюбуа прошёл по правому флангу к угловому флагу, выполнил прострел в штрафную, откуда соперники выбили снаряд.
  • 10'
    Защитники "Лиона" теперь перекатывали сферу возле центральной линии и Де Шильо, сделав передачу назад, отправил мяч в аут.
  • 9'
    Провели быструю атаку хозяева, Амума пробежал по правому флангу вперёд, сделал передачу на ход к линии штрафной Аби, который нанёс удар по воротам метров с двадцати, но снаряд пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 8'
    Дюбуа сам выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда игроки "Сент-Этьена" выбивают сферу за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    7'
    Габард на бровке сфолил против Дюбуа и арбитр фиксирует нарушение правил.
  • 6'
    Какере покатил мяч на угол штрафной площади "зелёных", откуда хозяева отправляют сферу в сторону центральной линии.
  • 5'
    Защитники "Сент-Этьена" решили перекатывать игровой снаряд поперёк поля неподалёку от своей штрафной.
  • Угловой
    4'
    Дюбуа выполнил подачу в центр штрафной, откуда Кадевере нанёс удар по воротам, но вышло несильно и Мулену не составило труда зафиксировать сферу.
  • 3'
    Депай с правого края штрафной наносит удар по воротам и Мулен переводит сферу за пределы поля.
  • 2'
    Амума прошёл по левому флангу вперёд, выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитник "Лиона" выбил сферу на линию штрафной, откуда Муэффек в касание пробил по воротам и мяч пролетел рядом со штангой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
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  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 21-го тура французской Лиги 1. В рамках этой игры на стадионе "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене, вместимостью 42000 мест, лицом к лицу сойдутся "Сент-Этьен" и "Лион". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном; помощники судьи - Фредерик Акет, Хишам Закрани; резервный арбитр - Бенуа Мийо. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 142
    Сент-Этьен 1.4% (2)
    X 13.4% (19)
    Лион 85.2% (121)
    Все прогнозы
    1.56 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Лион
    7.20
    9.47
    1.49
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    26'
    Де Шильо Маттиа наказан за толчок Люка Гурна-Дуат
  • 26'
    Лион контролирует мяч.
  • 25'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 32%, Лион: 68%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Бруно Моура пострадал.
  • Травма, повреждение
    23'
    Денайер Джейсон возвращается на поле.
  • Желтая карточка
    23'
    Бруно Моура получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    23'
    Бруно Моура из команды Лион опасно и грубо сыграл. Амума Ромен пострадал.
  • 23'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Де Шильо Маттиа!
  • 23'
    Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    23'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Денайер Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 22'
    Мендес Тьяго мяч отрикошетил от ворот
  • 21'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 20'
    Лион пытается что-то создать.
  • 20'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 34%, Лион: 66%.
  • 19'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 18'
    Кадевере Тино из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 18'
    Дюбуа Лео делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кадевере Тино забивает!
  • 16'
    Плохо сыграл Аймен Муффек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    16'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 16'
    Сиссоко Альфа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Лион пытается что-то создать.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 15'
    Шанс! Мендес Тьяго из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 15'
    Депай Мемфис из команды Лион делает отличный кросс...
  • 15'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 28%, Лион: 72%.
  • Угловой
    15'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 15'
    Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
  • 14'
    Дюбуа Лео из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 13'
    Сиссоко Альфа делает длинную передачу вперед
  • 12'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сиссоко Альфа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Дюбуа Лео из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 30%, Лион: 70%.
  • 9'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 9'
    Аби Шарль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 9'
    Аби Шарль из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Аймен Муффек из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Сент-Этьен начинает контратаку
  • Угловой
    8'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 8'
    Бруно Моура мяч отрикошетил от ворот
  • 8'
    Сиссоко Альфа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Трауко Мигель из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Дюбуа Лео пострадал.
  • 6'
    Лион контролирует мяч.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 5'
    Лион пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 49%, Лион: 51%.
  • 5'
    Кадевере Тино пробует нанести удар издали, но Мулен Жесси ловит мяч
  • Угловой
    4'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 4'
    Мулен Жесси отбил мяч на угловой после удара Депай Мемфис из штрафной площади.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 3'
    Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 2'
    Как он промахнулся? Аймен Муффек имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 2'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 1'
    Амума Ромен делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.20 4.10 1.47
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.50 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 6.85 4.50 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 8.50 1.14
  26.07 9.47 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.22 2.16 1.70 1.70 2.16 1.46 2.75 1.18 5.00 1.06 9.40
12.00 1.00 10.75 1.01 4.55 1.19 3.38 1.32 2.18 1.76 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 7.30 1.04 8.00
15.00 1.01 10.00 1.01 9.05 1.03 7.90 1.05 3.50 1.30 1.96 1.86 2.70 1.45 1.90 1.90 1.48 2.63 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.50 1.01 15.50
4.71 1.22 2.53 1.55 2.11 1.78 2.85 1.45 2.44 1.59 2.00 1.88 1.75 2.15 1.56 2.51 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 2.16 1.65 1.50 2.47 1.12 5.60
3.64 1.28 2.31 1.61 1.55 2.45 1.18 4.80 1.13 6.00
3.25 1.33 2.20 1.67 2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.05 8.03 1.03 9.09
2.73 1.49 2.14 1.76 1.69 2.24 2.11 1.77 1.74 2.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.85 1.88 1.24 3.75
4.45 1.19 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.28 3.68
4.55 1.16 3.34 1.28 1.95 1.90 1.40 2.80 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.73 2.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.10 1.33
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Лион

Исход игры
Сент-Этьен
1.4% (2)
Ничья
13.4% (19)
Лион
85.2% (121)
Тотал 2.5
Больше
67.38% (95)
Меньше
32.62% (46)
Обе команды забьют
Да
78.72% (111)
Нет
21.28% (30)
Популярный счёт
1:2 Лион
55.6% (79)
1:1 Ничья
11.3% (16)
0:2 Лион
11.3% (16)
0:1 Лион
9.2% (13)
1:3 Лион
7% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Лион
1.4% (2)
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