Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Жоффруа Гишар
Лион
0:1
16' ГолКадевере Тино
23' Желтая карточкаБруно Моура
30
Мулен
Жесси
19
Неу
Иван
21
Амума
Ромен
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
0:1
23'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|4
|0.19
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.14
|3.
|Норден Арно
|2
|0.1
|4.
|Аушиш Адиль
|2
|0.1
|5.
|Камара Махди
|2
|0.1
|6.
|Дебюши Матьё
|1
|0.05
|7.
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|8.
|Неу Иван
|1
|0.05
|9.
|Масон Иван
|1
|0.05
|10.
|Аби Шарль
|1
|0.05
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.05
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|11 (6)
|0.52
|2.
|Экамби Карл Токо
|9
|0.43
|3.
|Кадевере Тино
|7
|0.33
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.14
|5.
|Корне Максвелл
|1
|0.05
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|7.
|Пакета Лукас
|1
|0.05
|8.
|Бруно Моура
|1
|0.05
|9.
|Денайер Джейсон
|1
|0.05
|10.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Гурна-Дуат Лукас
|4
|0
|3.
|Хазри Вахби
|2
|1
|4.
|Амума Ромен
|3
|0
|5.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|6.
|Камара Махди
|3
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|8.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|9.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|10.
|Буанга Денис
|2
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|12.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Норден Арно
|1
|0
|17.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|18.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|19.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|20.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|21.
|Baptiste Gabard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Корне Максвелл
|5
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Ауа Уссем
|2
|1
|5.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|6.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|7.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|8.
|Пакета Лукас
|3
|0
|9.
|Бруно Моура
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|Лион
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|33.33% (12)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +4 =7 -9Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лион 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|3.
|Лион
|1:0 Заявка
|21
|12
|7
|2
|40 - 19
|43
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 31
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|13 - 27
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Лион
Исход игры
Сент-Этьен
1.4% (2)
Ничья
13.4% (19)
Лион
85.2% (121)
Тотал 2.5
Больше
67.38% (95)
Меньше
32.62% (46)
Обе команды забьют
Да
78.72% (111)
Нет
21.28% (30)
Популярный счёт
1:2 Лион
55.6% (79)
1:1 Ничья
11.3% (16)
0:2 Лион
11.3% (16)
0:1 Лион
9.2% (13)
1:3 Лион
7% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Лион
1.4% (2)
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