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Сент-Этьен
 
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Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 4 0.2
2. Буанга Денис 3 (2) 0.15
3. Норден Арно 2 0.1
4. Аушиш Адиль 2 0.1
5. Камара Махди 2 0.1
6. Дебюши Матьё 1 0.05
7. Мукуди Ароль 1 0.05
8. Неу Иван 1 0.05
9. Масон Иван 1 0.05
10. Аби Шарль 1 0.05
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.05
12. Будебуз Ряд 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.55
2. Экамби Карл Токо 9 0.45
3. Кадевере Тино 7 0.35
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.15
5. Корне Максвелл 1 0.05
6. Дюбуа Лео 1 0.05
7. Пакета Лукас 1 0.05
8. Бруно Моура 1 0.05
9. Денайер Джейсон 1 0.05
10. Дембеле Мусса II 1 0.05

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Гурна-Дуат Лукас 4 0
3. Хазри Вахби 2 1
4. Амума Ромен 3 0
5. Мукуди Ароль 3 0
6. Камара Махди 3 0
7. Колодзейчак Тимоти 1 1
8. Дебюши Матьё 2 0
9. Будебуз Ряд 2 0
10. Буанга Денис 2 0
11. Рецос Панайотис 2 0
12. Муэффек Аймен 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Норден Арно 1 0
17. Юссуф Зейду 1 0
18. Аушиш Адиль 1 0
19. Фофана Уэсли 1 0
20. Сидибе Абдулайе 1 0
21. Baptiste Gabard 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Ауа Уссем 2 1
5. Дюбуа Лео 3 0
6. Экамби Карл Токо 3 0
7. Дембеле Мусса II 3 0
8. Пакета Лукас 3 0
9. Бруно Моура 3 0
10. Шерки Райан 1 1
11. Де Шильо Маттиа 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 5.26% (1)
 Лион 8.33% (3) 11.11% (4) 33.33% (12) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант
Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лион 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1
Лион 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лилль Заявка 20 12 6 2 35 - 15 42
3. Лион Заявка 20 11 7 2 39 - 19 40
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 19 9 5 5 26 - 19 32
7. Ланс Заявка 20 9 4 7 30 - 29 31
8. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
9. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Метц Заявка 20 7 7 6 21 - 18 28
12. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
13. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
14. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
15. Реймс Заявка 20 5 6 9 28 - 31 21
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
2. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
3. Лион Заявка 10 6 3 1 22 - 9 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ланс Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
8. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
9. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
10. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
11. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Сент-Этьен 4.3% (2)
    X 23.4% (11)
    Лион 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Лион
    8.70
    4.94
    1.44
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.30 4.70 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 8.70 4.55 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 7.90 4.80 1.44
      8.00 4.94 1.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.52 1.30 2.32 1.68 1.77 2.05 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.60 1.04 7.80 1.04 8.00
    16.00 1.01 11.00 1.01 4.50 1.21 3.65 1.29 2.30 1.66 2.07 1.82 1.82 2.10 1.50 2.60 1.27 4.00 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.20 1.01 13.50
    4.93 1.21 2.80 1.49 2.30 1.68 2.06 1.85 1.79 2.12 1.62 2.42 1.50 2.70 1.20 5.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.36 1.59 1.57 2.40 1.22 4.25 1.14 5.65
    2.28 1.64 1.53 2.48 1.19 4.60
    2.99 1.44 2.35 1.66 1.81 2.12 1.56 2.56 1.38 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.89 1.91 1.40 2.95 1.27 3.76
    3.35 1.30 1.89 1.85 1.44 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.30
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    Прогнозы на матч Сент-Этьен - Лион

    Исход игры
    Сент-Этьен
    4.3% (2)
    Ничья
    23.4% (11)
    Лион
    72.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    46.8% (22)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    0:1 Лион
    10.6% (5)
    0:2 Лион
    8.5% (4)
    1:3 Лион
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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