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  3. Голландия
ПЕК Зволле
2:2
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
0:1
1' Гол
Схоофс Лукас
15' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
16' Желтая карточка
Проппер Робин
24' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
0:2
45' Гол
Бюргзорг Делано
1:2
50' Гол
Мисиджан Вирджил
2:2
73' Гол
Гучаннеджад Реза
90'+4
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
3
Лам
Томас
23
Рейндерс
Элиано
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
25
Ферай
Иммануэль
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
18
Аззауи
Исмаил
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
ПЕК Зволле
4-3-3
Хераклес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.32
2. Леманс Клинт 3 0.16
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.16
4. Рейндерс Элиано 2 0.11
5. Дрост Йеспер 1 0.05
6. Накаяма Юта 1 0.05
7. Ферай Иммануэль 1 0.05
8. Лам Томас 1 0.05
9. Мисиджан Вирджил 1 0.05
10. Клемент Пелле 1 0.05
11. Ван Вермескеркен Саи 0 0
12. Паал Кеннет 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Тедич Слободан 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 8 (2) 0.42
2. Бюргзорг Делано 4 0.21
3. ван дер Ватер Силвестр 3 0.16
4. Бакыш Синан 3 0.16
5. Схоофс Лукас 2 0.11
6. Кнустер Матс 1 0.05
7. Сзоке Адриан 1 0.05
8. Аззауи Исмаил 0 0
9. Де ла Торре Лука 0 0
10. Ренте Марко 0 0
11. Лундинг Каспер 0 0
12. Бейлевелд Тён 0 0
13. Кутуджу Ахмед 0 0
14. Фадига Ноа 0 0
15. Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Керстен Сэм 4 0
3. Хюйбертс Дин 4 0
4. Ван Полен Брам 3 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Мисиджан Вирджил 1 0
10. Паал Кеннет 1 0
11. Леманс Клинт 1 0
12. Рейндерс Элиано 1 0
13. Байселмани Дестан 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 4 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Проппер Робин 3 0
4. Киомурцоглу Орестис 3 0
5. Кваглиата Джакомо 3 0
6. Сзоке Адриан 1 1
7. Брейкерс Тим 2 0
8. Влут Рай 2 0
9. Схоофс Лукас 2 0
10. Кнустер Матс 2 0
11. Ренте Марко 2 0
12. Хардевельд Джефф 1 0
13. Лундинг Каспер 1 0
14. Бюргзорг Делано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 5% (1) 0 15% (3) 30% (6) 40% (8) 10% (2)
 Хераклес 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен
Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Хераклес: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие
Хераклес 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 60 - 14 44
2. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 19 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 18 10 7 1 44 - 27 37
5. Фейеноорд Заявка 18 10 5 3 34 - 16 35
6. Гронинген 0:0 Заявка 19 9 5 5 25 - 22 32
7. Твенте Заявка 18 8 4 6 33 - 25 28
8. Утрехт Заявка 18 5 9 4 23 - 24 24
9. Херенвен Заявка 18 5 7 6 25 - 27 22
10. Хераклес Заявка 19 6 4 9 22 - 30 22
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 3 9 28 - 31 21
12. ПЕК Зволле Заявка 19 4 9 6 22 - 29 21
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 26 - 36 19
14. ВВВ-Венло Заявка 18 5 4 9 28 - 45 19
15. Ваалвейк Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
16. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 19 2 6 11 16 - 41 12
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен 0:0 Заявка 19 0 7 12 17 - 45 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ 0:0 Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
6. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
7. Гронинген 0:0 Заявка 10 4 4 2 10 - 8 16
8. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
9. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. Эммен 0:0 Заявка 10 0 4 6 13 - 28 4
18. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
4. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
5. ПСВ 0:0 Заявка 10 4 5 1 22 - 13 17
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Гронинген 0:0 Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
8. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
13. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
14. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
ПЕК Зволле 47.5% (67)
X 40.4% (57)
Хераклес 12.1% (17)
+0
матч окончится ничьей
Команды занимают соседние места в турнирной таблице, поэтому по исходу встречи остаётся только гадать,... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 21.00 4.20 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.34 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.23 7.77
  4.39 1.66 4.72

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Хераклес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хераклес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Хераклес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.09 6.40 1.06 6.95 1.00 10.75
9.50 1.04 7.20 1.08 4.70 1.17 3.45 1.28 1.97 1.86 3.50 1.27 1.74 2.08 2.35 1.55 2.11 1.68 1.37 2.95 1.25 3.75 1.07 7.50 1.02 11.00 0.00 18.00
5.04 1.19 2.90 1.45 3.48 1.33 2.34 1.64 4.10 1.25 3.43 1.33 2.75 1.48 2.01 1.87 3.27 1.36 2.69 1.50 2.10 1.78 1.67 2.29 1.83 2.06 1.51 2.66 1.20 4.78 1.11 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.45 1.83 1.98 1.39 3.00 1.10 6.80 1.07 8.20
1.80 2.01 1.50 2.48 1.08 7.00 1.05 8.50 1.05 8.50 1.03 10.00
2.92 1.44 2.39 1.62 1.86 2.03 1.54 2.61 1.34 3.40 1.18 5.11 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.63 2.28 1.22 4.30 1.15 5.50
2.33 1.51 1.59 2.33 1.22 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч ПЕК Зволле 2:2 Хераклес онлайн

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Прогнозы на матч ПЕК Зволле 2:2 Хераклес

Исход игры
ПЕК Зволле
47.5% (67)
Ничья
40.4% (57)
Хераклес
12.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
79.56% (109)
Нет
20.44% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (47)
2:1 ПЕК Зволле
28.4% (40)
1:0 ПЕК Зволле
13.5% (19)
1:2 Хераклес
9.2% (13)
2:2 Ничья
5% (7)
2:0 ПЕК Зволле
2.1% (3)
0:1 Хераклес
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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