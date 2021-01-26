ПЕК Зволле
2:2
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
Хераклес
0:1
1' ГолСхоофс Лукас
15' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
16' Желтая карточкаПроппер Робин
24' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
0:2
45' ГолБюргзорг Делано
1:2
50' ГолМисиджан Вирджил
2:2
73' ГолГучаннеджад Реза
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Штридер РикоНападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Влут РайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
15'
16'
45'
0:2
50'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.32
|2.
|Леманс Клинт
|3
|0.16
|3.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.16
|4.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.11
|5.
|Дрост Йеспер
|1
|0.05
|6.
|Накаяма Юта
|1
|0.05
|7.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.05
|8.
|Лам Томас
|1
|0.05
|9.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.05
|10.
|Клемент Пелле
|1
|0.05
|11.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|12.
|Паал Кеннет
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|8 (2)
|0.42
|2.
|Бюргзорг Делано
|4
|0.21
|3.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.16
|4.
|Бакыш Синан
|3
|0.16
|5.
|Схоофс Лукас
|2
|0.11
|6.
|Кнустер Матс
|1
|0.05
|7.
|Сзоке Адриан
|1
|0.05
|8.
|Аззауи Исмаил
|0
|0
|9.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|10.
|Ренте Марко
|0
|0
|11.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|12.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|13.
|Кутуджу Ахмед
|0
|0
|14.
|Фадига Ноа
|0
|0
|15.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Керстен Сэм
|4
|0
|3.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|4.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|9.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|10.
|Паал Кеннет
|1
|0
|11.
|Леманс Клинт
|1
|0
|12.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|13.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|4
|1
|2.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|3.
|Проппер Робин
|3
|0
|4.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|5.
|Кваглиата Джакомо
|3
|0
|6.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|7.
|Брейкерс Тим
|2
|0
|8.
|Влут Рай
|2
|0
|9.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|10.
|Кнустер Матс
|2
|0
|11.
|Ренте Марко
|2
|0
|12.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|13.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|14.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|5% (1)
|0
|15% (3)
|30% (6)
|40% (8)
|10% (2)
|Хераклес
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =10 -6Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен
Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Хераклес: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хераклес 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 Хераклес Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Хераклес Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|60 - 14
|44
|2.
|Витесс
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 19
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|44 - 27
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 16
|35
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 22
|32
|7.
|Твенте
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|33 - 25
|28
|8.
|Утрехт
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|23 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 27
|22
|10.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|28 - 31
|21
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 36
|19
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|28 - 45
|19
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 41
|12
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|19
|0
|7
|12
|17 - 45
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|13 - 28
|4
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|4.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|5.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 13
|17
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|13.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Хераклес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хераклес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Хераклес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПЕК Зволле 2:2 Хераклес
Исход игры
ПЕК Зволле
47.5% (67)
Ничья
40.4% (57)
Хераклес
12.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
79.56% (109)
Нет
20.44% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (47)
2:1 ПЕК Зволле
28.4% (40)
1:0 ПЕК Зволле
13.5% (19)
1:2 Хераклес
9.2% (13)
2:2 Ничья
5% (7)
2:0 ПЕК Зволле
2.1% (3)
0:1 Хераклес
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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