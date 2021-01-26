Эммен
0:2
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk
ПСВ
0:1
81' ГолЖуниор Мауро
0:2
88' ГолЗахави Эран
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
11
Файн
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
81'
0:1
88'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 11
-
4 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|6
|0.32
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.21
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.11
|4.
|Колар Марко
|1
|0.05
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.05
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.05
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.05
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|9
|0.47
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.32
|3.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.26
|4.
|Гакпо Коди
|5
|0.26
|5.
|Захави Эран
|5 (1)
|0.26
|6.
|Гётце Марио
|3
|0.16
|7.
|Жуниор Мауро
|2
|0.11
|8.
|Боскальи Оливье
|2
|0.11
|9.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.11
|10.
|Росарио Пабло
|1
|0.05
|11.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.05
|12.
|Томас Райян
|1
|0.05
|13.
|Файн Адриан
|1
|0.05
|14.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.05
|15.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.05
|16.
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|17.
|Тезе Джордан
|0
|0
|18.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Баккер Ник
|3
|0
|5.
|Бейл Гленн
|1
|1
|6.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|7.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|8.
|Пенья Серхио
|2
|0
|9.
|Кавлан Канер
|2
|0
|10.
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|11.
|Араухо Мигель
|2
|0
|12.
|Чакон Майкл
|2
|0
|13.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|14.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|15.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|16.
|Колар Марко
|1
|0
|17.
|Влак Яри
|1
|0
|18.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Макс Филипп
|2
|0
|4.
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|9.
|Гакпо Коди
|1
|0
|10.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|11.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|ПСВ
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|20% (9)
|6.67% (3)
|28.89% (13)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен
Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
ПСВ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|60 - 14
|44
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|44 - 27
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 16
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 22
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|33 - 25
|28
|8.
|Утрехт
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|23 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 27
|22
|10.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|28 - 31
|21
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 36
|19
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|28 - 45
|19
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|6.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|13.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эммен 0:2 ПСВ
Исход игры
Эммен
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
ПСВ
98.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
55% (77)
Меньше
45% (63)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
0:2 ПСВ
40.3% (58)
1:3 ПСВ
21.5% (31)
1:2 ПСВ
16% (23)
0:3 ПСВ
10.4% (15)
1:4 ПСВ
3.5% (5)
0:1 ПСВ
2.8% (4)
0:4 ПСВ
1.4% (2)
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