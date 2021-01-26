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Эммен
0:2
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
81' Гол
Жуниор Мауро
0:2
88' Гол
Захави Эран
90'+4
26
Тельгенкамп
Деннис
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
8
Де
Леув
Михаэль
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
11
Файн
Адриан
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
Эммен
4-2-3-1
ПСВ
4-4-2

Ход матча

63'
Де Вос Робберт
Фрей Керим
 
73'
Тибблинг Симон
Бен Мусса Хилал
 
73'
 
Баумгартль Тимо
Макс Филипп
77'
 
Жуниор Мауро
Файн Адриан
77'
 
Гутьеррес Эрик
Томас Райян
81'
0:1
Жуниор Мауро
(Дюмфрис Дензел)
83'
Янсен Анко
Лаурсен Николай
 
88'
0:2
Захави Эран
(Жуниор Мауро)
90'
 
Пироэ Жоэль
Мален Дониэлл
90'
 
Антониссе Джереми
Захави Эран

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.32
2. Араухо Мигель 4 0.21
3. Лаурсен Николай 2 0.11
4. Колар Марко 1 0.05
5. Де Вос Робберт 1 0.05
6. Бернаду Лукас 1 0.05
7. Янсен Анко 1 (1) 0.05
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 9 0.47
2. Мадуэке Нони 6 0.32
3. Макс Филипп 5 (2) 0.26
4. Гакпо Коди 5 0.26
5. Захави Эран 5 (1) 0.26
6. Гётце Марио 3 0.16
7. Жуниор Мауро 2 0.11
8. Боскальи Оливье 2 0.11
9. Ихаттарен Мохаммед 2 0.11
10. Росарио Пабло 1 0.05
11. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.05
12. Томас Райян 1 0.05
13. Файн Адриан 1 0.05
14. Ромеро Максимильяно 1 0.05
15. Пироэ Жоэль 1 0.05
16. Сангаре Ибрахим 0 0
17. Тезе Джордан 0 0
18. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Баккер Ник 3 0
5. Бейл Гленн 1 1
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Дюмфрис Дензел 3 0
3. Макс Филипп 2 0
4. Сангаре Ибрахим 2 0
5. Тезе Джордан 2 0
6. Захави Эран 1 0
7. Брума Арминду 1 0
8. Гутьеррес Эрик 1 0
9. Гакпо Коди 1 0
10. Ледесма Ричард 1 0
11. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)
 ПСВ 15.56% (7) 17.78% (8) 11.11% (5) 20% (9) 6.67% (3) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен
Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар
Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
ПСВ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
ПСВ 2:1 Эммен Эредивизие Эммен 1:1 ПСВ Эредивизие Эммен 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:0 Эммен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 60 - 14 44
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 18 10 7 1 44 - 27 37
5. Фейеноорд Заявка 18 10 5 3 34 - 16 35
6. Гронинген Заявка 19 10 4 5 28 - 22 34
7. Твенте Заявка 18 8 4 6 33 - 25 28
8. Утрехт Заявка 18 5 9 4 23 - 24 24
9. Херенвен Заявка 18 5 7 6 25 - 27 22
10. Хераклес Заявка 19 6 4 9 22 - 30 22
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 3 9 28 - 31 21
12. ПЕК Зволле Заявка 19 4 9 6 22 - 29 21
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 26 - 36 19
14. ВВВ-Венло Заявка 18 5 4 9 28 - 45 19
15. Ваалвейк Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
6. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
9. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
8. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
13. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
14. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Эммен 0.7% (1)
X 0.7% (1)
ПСВ 98.6% (142)
0
выиграет ПСВ
ПСВ стал постепенно выбираться из кризиса, тенденции положительного характера наметились как в игре,... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 2.45 1.88
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.80 1.41
Бонус: 5 000 ₽ 6.75 4.95 1.43
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.68 2.60
  8.70 2.59 1.86

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.16 2.40 1.53 1.91 1.83 1.57 2.30 1.23 3.90 1.08 6.80
4.75 1.14 3.90 1.22 2.41 1.54 1.93 1.87 1.62 2.44 1.31 3.45 1.23 3.98 1.08 6.65 1.06 7.10 1.00 11.25
1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80 1.20 4.20 1.14 5.20 1.02 11.00 1.72 2.12 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.04 9.00 1.07 7.20 1.01 11.50 1.01 11.00
3.33 1.35 2.72 1.49 2.11 1.78 1.66 2.30 1.52 2.62 1.30 3.65 1.62 2.38 1.46 2.83 1.36 3.28 1.70 2.23 1.48 2.75 1.74 2.17 1.15 5.73 1.51 2.70 1.24 4.31 1.10 8.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.44 1.51 1.60 2.25 1.16 4.90
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
1.52 2.42 1.08 7.00 1.04 9.00 1.05 8.50 1.03 10.00
1.26 4.03 1.14 6.28 1.40 3.05 1.27 3.89 1.65 2.32 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.48 1.30 3.30
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.95 1.37
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Прогнозы на матч Эммен 0:2 ПСВ

Исход игры
Эммен
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
ПСВ
98.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
55% (77)
Меньше
45% (63)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
0:2 ПСВ
40.3% (58)
1:3 ПСВ
21.5% (31)
1:2 ПСВ
16% (23)
0:3 ПСВ
10.4% (15)
1:4 ПСВ
3.5% (5)
0:1 ПСВ
2.8% (4)
0:4 ПСВ
1.4% (2)
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