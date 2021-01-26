Гронинген
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
АДО Ден Хааг
1:0
18' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
17
Леаль
Мигель
31
Суслов
Томаш
11
Бурар
Сами
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Леаль МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Суслов ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Защитник
-
32 Те Вирик МикЗащитник
-
34 Слор КианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Филипп ДавидНападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|7
|0.37
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|6
|0.32
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.16
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.11
|5.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.05
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|7.
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|8.
|Итакура Ко
|1
|0.05
|9.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Remco Balk
|1
|0.05
|11.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|12.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|13.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|4
|0.21
|2.
|Бурар Сами
|3
|0.16
|3.
|Филипп Давид
|2
|0.11
|4.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.11
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.05
|6.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.05
|7.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.05
|8.
|Кемпер Бой
|1
|0.05
|9.
|Госсенс Джон
|0
|0
|10.
|Де Бур Кес
|0
|0
|11.
|Файе Лассана
|0
|0
|12.
|Jose Pascual
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|5.
|Матусива Азор
|2
|0
|6.
|Remco Balk
|2
|0
|7.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|8.
|Падт Серджио
|1
|0
|9.
|Да Крус Алессио
|1
|0
|10.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|11.
|Итакура Ко
|1
|0
|12.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|14.
|Шрек Сэм
|1
|0
|15.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|16.
|Суслов Томаш
|1
|0
|17.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|2
|1
|2.
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Пинас Шакилль
|3
|0
|4.
|Бурар Сами
|2
|0
|5.
|Де Бур Кес
|2
|0
|6.
|Бесуйхен Висенте
|2
|0
|7.
|Госсенс Джон
|1
|0
|8.
|Карелис Никос
|1
|0
|9.
|Моррисон Равел
|1
|0
|10.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|11.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|12.
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|13.
|Файе Лассана
|1
|0
|14.
|Jose Pascual
|1
|0
|15.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|16.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|17.
|Филипп Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|4.17% (1)
|25% (6)
|0
|33.33% (8)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|АДО Ден Хааг
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =4 -6Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген
Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =5 -12АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло
Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гронинген 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|60 - 14
|44
|2.
|Витесс
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|32 - 13
|41
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 19
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|44 - 27
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 16
|35
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 22
|32
|7.
|Твенте
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|33 - 25
|28
|8.
|Утрехт
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|23 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 27
|22
|10.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|28 - 31
|21
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 36
|19
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|28 - 45
|19
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 41
|12
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|19
|0
|7
|12
|17 - 45
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 10
|17
|5.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 27
|9
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|13 - 28
|4
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|4.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|5.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 13
|17
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|13.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг
Исход игры
Гронинген
87.2% (123)
Ничья
9.9% (14)
АДО Ден Хааг
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
55.47% (76)
Нет
44.53% (61)
Популярный счёт
2:1 Гронинген
36.9% (52)
1:0 Гронинген
21.3% (30)
2:0 Гронинген
20.6% (29)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Гронинген
5% (7)
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