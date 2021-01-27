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  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
4:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
16' Гол
Якумакис Георгиос
2:0
28' Гол
Якумакис Георгиос
3:0
43' Гол
Якумакис Георгиос
3:1
60' Гол
Броя Армандо
62' Желтая карточка
Броя Армандо
4:1
79' Гол
Якумакис Георгиос
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Пост Данни
90'+5
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
18
Донис
Христос
21
Линторст
Эверт
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
8
Машаш
Зинедин
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
20
Брюнс
Томас
14
Таннан
Уссама
21
Беро
Матуш
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
ВВВ-Венло
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

16'
Якумакис Георгиос
(Машаш Зинедин)
1:0
28'
Якумакис Георгиос
(Машаш Зинедин)
2:0
43'
Якумакис Георгиос
(Машаш Зинедин)
3:0
46'
 
Броя Армандо
Брюнс Томас
46'
 
Туре Идрисса
Беро Матуш
52'
Свинкелс Арьян
Донис Христос
 
60'
3:1
Броя Армандо
(Икома Луис)
62'
 
Броя Армандо
78'
Torino Hunte
Машаш Зинедин
 
79'
Якумакис Георгиос
(Ван Крой Вито)
4:1
82'
Ариас Яфар
Якумакис Георгиос
 
85'
 
Noah Ohio
Икома Луис
89'
Пост Данни
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 20 (6) 1.05
2. Ариас Яфар 4 0.21
3. Ван Крой Вито 2 0.11
4. Линторст Эверт 2 0.11
5. Джон Джошуа 1 0.05
6. Хуппертс Гуус 1 0.05
7. Torino Hunte 1 0.05
8. Машаш Зинедин 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Пост Данни 0 0
11. Кум Кристиан 0 0
12. Шефер Штеффен 0 0
13. Румер Якюро 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 7 0.37
2. Икома Луис 6 0.32
3. Дарфалу Усама 6 0.32
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.26
5. Беро Матуш 2 0.11
6. Базур Рихедли 2 0.11
7. Вруг Патрик 2 0.11
8. Бёйтинк Томас 1 0.05
9. Расмуссен Якоб 1 0.05
10. Духи Данило 1 0.05
11. Даса Элазар 0 0
12. Виттек Максимилиан 0 0
13. Брюнс Томас 0 0
14. Тронстад Сондре 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 6 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Джон Джошуа 1 0
10. Шмиц Лукаш 1 0
11. Хуппертс Гуус 1 0
12. Якумакис Георгиос 1 0
13. Деккер Тристан 1 0
14. Да Грака Кристофер 1 0
15. Линторст Эверт 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Туре Идрисса 2 1
5. Беро Матуш 3 0
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Расмуссен Якоб 2 0
8. Гайек Томаш 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 9.68% (3) 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 16.13% (5) 38.71% (12)
 Витесс 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10) 18.18% (6) 12.12% (4) 15.15% (5)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт
Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Витесс 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:4 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 60 - 14 44
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 19 13 2 4 33 - 17 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд 0:3 Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 19 10 4 5 28 - 22 34
7. Твенте Заявка 18 8 4 6 33 - 25 28
8. Утрехт Заявка 19 6 9 4 24 - 24 27
9. Херенвен 3:0 Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Хераклес Заявка 19 6 4 9 22 - 30 22
11. Фортуна Ситтард Заявка 19 6 4 9 28 - 37 22
12. ВВВ-Венло Заявка 19 6 4 9 32 - 46 22
13. Спарта Роттердам Заявка 18 6 3 9 28 - 31 21
14. ПЕК Зволле Заявка 19 4 9 6 22 - 29 21
15. Ваалвейк Заявка 19 3 5 11 16 - 33 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
6. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
7. Фейеноорд 0:3 Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Херенвен 3:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
9. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
13. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд 0:3 Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен 3:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
ВВВ-Венло 6.9% (10)
X 11% (16)
Витесс 82.1% (119)
+1
выиграет Витесс
"Витесс" сейчас находится на пике формы, поэтому в каждом матче является закономерным фаворитом в... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 7.90 24.00
Бонус: 10 000 ₽ 6.00 4.50 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 6.45 4.75 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.00 35.00
  1.21 6.48 15.44

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.80 1.16 2.39 1.53 1.90 1.83 1.57 2.31 1.23 3.90 1.08 6.80
11.75 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.83 1.98 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
10.50 1.01 4.50 1.18 10.00 1.03 8.00 1.05 2.10 1.73 5.80 1.11 1.74 2.12 5.50 1.12 4.00 1.22 1.92 1.82 1.25 3.75 1.14 5.20 1.28 3.45 1.18 4.50 1.04 9.00 1.03 10.00
5.37 1.18 3.85 1.28 2.21 1.72 2.94 1.43 2.30 1.66 6.06 1.14 2.45 1.59 2.08 1.80 2.87 1.45 3.39 1.34 2.82 1.46 2.24 1.69 1.76 2.14 1.59 2.46 1.35 3.36 1.11 7.19 1.13 6.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.50 1.27 2.42 1.52 1.60 2.26 1.16 4.90
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.40
2.40 1.53 2.55 1.47 1.65 2.15 1.65 2.15 1.13 5.40 1.07 7.50
3.20 1.39 2.53 1.57 1.89 2.00 2.31 1.66 1.90 1.98 1.47 2.81 1.31 3.59 1.33 3.46 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.48 1.30 3.30
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.05 1.35
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Прогнозы на матч ВВВ-Венло 4:1 Витесс

Исход игры
ВВВ-Венло
6.9% (10)
Ничья
11% (16)
Витесс
82.1% (119)
Тотал 2.5
Больше
59.15% (84)
Меньше
40.85% (58)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
1:2 Витесс
45.5% (66)
0:2 Витесс
13.8% (20)
0:1 Витесс
13.1% (19)
1:1 Ничья
9% (13)
1:3 Витесс
4.8% (7)
1:0 ВВВ-Венло
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 ВВВ-Венло
2.1% (3)
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