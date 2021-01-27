ВВВ-Венло
4:1
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Витесс
1:0
16' ГолЯкумакис Георгиос
2:0
28' ГолЯкумакис Георгиос
3:0
43' ГолЯкумакис Георгиос
3:1
60' ГолБроя Армандо
62' Желтая карточкаБроя Армандо
4:1
79' ГолЯкумакис Георгиос
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38
Гувара
Леон
22
Пасвер
Ремко
20
Брюнс
Томас
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
-
19 Румер ЯкюроПолузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
16 Alois Oroz
-
19 Noah Ohio
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
28'
43'
60'
3:1
62'
79'
85'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 13
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|20 (6)
|1.05
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.21
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.11
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.11
|5.
|Джон Джошуа
|1
|0.05
|6.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.05
|7.
|Torino Hunte
|1
|0.05
|8.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Пост Данни
|0
|0
|11.
|Кум Кристиан
|0
|0
|12.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|13.
|Румер Якюро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|7
|0.37
|2.
|Икома Луис
|6
|0.32
|3.
|Дарфалу Усама
|6
|0.32
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.26
|5.
|Беро Матуш
|2
|0.11
|6.
|Базур Рихедли
|2
|0.11
|7.
|Вруг Патрик
|2
|0.11
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|9.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|10.
|Духи Данило
|1
|0.05
|11.
|Даса Элазар
|0
|0
|12.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|13.
|Брюнс Томас
|0
|0
|14.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|6
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Джон Джошуа
|1
|0
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|11.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|12.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|13.
|Деккер Тристан
|1
|0
|14.
|Да Грака Кристофер
|1
|0
|15.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|5
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Туре Идрисса
|2
|1
|5.
|Беро Матуш
|3
|0
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|8.
|Гайек Томаш
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|13.
|Броя Армандо
|1
|0
|14.
|Вруг Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|38.71% (12)
|Витесс
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =4 -9Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Витесс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт
Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
ВВВ-Венло 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|60 - 14
|44
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|33 - 17
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|0:3 Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 22
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|33 - 25
|28
|8.
|Утрехт
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|24 - 24
|27
|9.
|Херенвен
|3:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 37
|22
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|32 - 46
|22
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|28 - 31
|21
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 33
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|21 - 39
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 8
|22
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|6.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|7.
|Фейеноорд
|0:3 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Херенвен
|3:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|9.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|19 - 21
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|0:3 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|3:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ВВВ-Венло 4:1 Витесс
Исход игры
ВВВ-Венло
6.9% (10)
Ничья
11% (16)
Витесс
82.1% (119)
Тотал 2.5
Больше
59.15% (84)
Меньше
40.85% (58)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
1:2 Витесс
45.5% (66)
0:2 Витесс
13.8% (20)
0:1 Витесс
13.1% (19)
1:1 Ничья
9% (13)
1:3 Витесс
4.8% (7)
1:0 ВВВ-Венло
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 ВВВ-Венло
2.1% (3)
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