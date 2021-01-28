Спарта Роттердам
0:0
Конец матча
Стадион: Спарта
Твенте
90' Желтая карточкаАбелс Дирк
10
Сметс
Бриан
16
Дроммел
Йоэл
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фабри МайклВратарь
- Защитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Хархаух РедаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тай Леннарт
|9 (3)
|0.47
|2.
|Харрауи Абдау
|5
|0.26
|3.
|Дуарте Дерой
|4
|0.21
|4.
|Энгельс Марио
|3
|0.16
|5.
|Мейнанс Свен
|2
|0.11
|6.
|Абелс Дирк
|1
|0.05
|7.
|Сметс Бриан
|1
|0.05
|8.
|Гравенберх Данзел
|1
|0.05
|9.
|Бургер Ваутер
|1
|0.05
|10.
|Хархаух Реда
|1 (1)
|0.05
|11.
|Пинту Мика
|0
|0
|12.
|Мейерс Арон
|0
|0
|13.
|Оассар Адиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.58
|2.
|Черны Вацлав
|6
|0.32
|3.
|Мениг Квинси
|6
|0.32
|4.
|Илич Лука
|2
|0.11
|5.
|Ван Леувен Тейс
|2
|0.11
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.05
|7.
|Брама Вут
|1
|0.05
|8.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.05
|9.
|Думич Дарио
|1
|0.05
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0.05
|11.
|Бош Йессе
|1
|0.05
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|14.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оассар Адиль
|4
|1
|2.
|Пинту Мика
|4
|1
|3.
|Хейлен Майкл
|2
|1
|4.
|Абелс Дирк
|2
|0
|5.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|6.
|Мейнанс Свен
|2
|0
|7.
|Мейерс Арон
|1
|0
|8.
|Фортеш Джеффри
|1
|0
|9.
|Сметс Бриан
|1
|0
|10.
|Бёгелсдейк Том
|1
|0
|11.
|Вриндс Барт
|1
|0
|12.
|Энгельс Марио
|1
|0
|13.
|Гравенберх Данзел
|1
|0
|14.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|15.
|Харрауи Абдау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Перейра Данило II
|3
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|6.
|Черны Вацлав
|2
|0
|7.
|Бош Йессе
|2
|0
|8.
|Мениг Квинси
|1
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|11.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|12.
|Абасс Исса
|1
|0
|13.
|Илич Лука
|1
|0
|14.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|15.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Роттердам
|7.14% (2)
|3.57% (1)
|14.29% (4)
|35.71% (10)
|10.71% (3)
|28.57% (8)
|Твенте
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =4 -10Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:5 ПСВ Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд
Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс
Твенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте
Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Твенте 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Твенте 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Твенте 3:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:4 Твенте Кубок Спарта Роттердам 0:2 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 Твенте Премьер-лига Твенте 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Твенте 1:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:1 Твенте Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|60 - 14
|45
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|33 - 17
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 22
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|8.
|Утрехт
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|24 - 24
|27
|9.
|Херенвен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 37
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|32 - 46
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 33
|14
|16.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|21 - 39
|11
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|28 - 8
|23
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|6.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|9.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спарта Роттердам» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спарта Роттердам» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спарта Роттердам» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Спарта Роттердам 0:0 Твенте
Исход игры
Спарта Роттердам
32.9% (47)
Ничья
33.6% (48)
Твенте
33.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
84.4% (119)
Нет
15.6% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (37)
2:1 Спарта Роттердам
23.8% (34)
1:2 Твенте
23.1% (33)
2:2 Ничья
7% (10)
1:0 Спарта Роттердам
5.6% (8)
0:1 Твенте
4.9% (7)
2:0 Спарта Роттердам
2.8% (4)
0:2 Твенте
2.1% (3)
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