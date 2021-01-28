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Спарта Роттердам
0:0
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
90' Желтая карточка
Абелс Дирк
90'+4
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Бёгелсдейк
Том
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
7
Дуарте
Дерой
8
Харрауи
Абдау
6
Оассар
Адиль
10
Сметс
Бриан
11
Энгельс
Марио
9
Тай
Леннарт
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
43
Думич
Дарио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
8
Илич
Лука
20
Румерату
Годфрид
25
Нарсинг
Лусиано
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
Спарта Роттердам
4-4-1-1
Твенте
4-3-3

Ход матча

65'
Гравенберх Данзел
Энгельс Марио
 
74'
 
Абасс Исса
Нарсинг Лусиано
74'
Мейнанс Свен
Дуарте Дерой
 
80'
Дуарте Ларос
Оассар Адиль
 
80'
Бургер Ваутер
Сметс Бриан
 
89'
 
Ван Леувен Тейс
Мениг Квинси
89'
 
Бош Йессе
Илич Лука
90'
Абелс Дирк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 9 (3) 0.47
2. Харрауи Абдау 5 0.26
3. Дуарте Дерой 4 0.21
4. Энгельс Марио 3 0.16
5. Мейнанс Свен 2 0.11
6. Абелс Дирк 1 0.05
7. Сметс Бриан 1 0.05
8. Гравенберх Данзел 1 0.05
9. Бургер Ваутер 1 0.05
10. Хархаух Реда 1 (1) 0.05
11. Пинту Мика 0 0
12. Мейерс Арон 0 0
13. Оассар Адиль 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.58
2. Черны Вацлав 6 0.32
3. Мениг Квинси 6 0.32
4. Илич Лука 2 0.11
5. Ван Леувен Тейс 2 0.11
6. Остерволде Джейден 1 0.05
7. Брама Вут 1 0.05
8. Плегесуэло Хулио 1 0.05
9. Думич Дарио 1 0.05
10. Еремеефф Александер 1 0.05
11. Бош Йессе 1 0.05
12. Смал Гийс 0 0
13. Эбюэхи Тайронн 0 0
14. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Оассар Адиль 4 1
2. Пинту Мика 4 1
3. Хейлен Майкл 2 1
4. Абелс Дирк 2 0
5. Дуарте Дерой 2 0
6. Мейнанс Свен 2 0
7. Мейерс Арон 1 0
8. Фортеш Джеффри 1 0
9. Сметс Бриан 1 0
10. Бёгелсдейк Том 1 0
11. Вриндс Барт 1 0
12. Энгельс Марио 1 0
13. Гравенберх Данзел 1 0
14. Дуарте Ларос 1 0
15. Харрауи Абдау 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Перейра Данило II 3 0
5. Зерруки Рамиз 3 0
6. Черны Вацлав 2 0
7. Бош Йессе 2 0
8. Мениг Квинси 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Лампру Лазарос 1 0
11. Дроммел Йоэл 1 0
12. Абасс Исса 1 0
13. Илич Лука 1 0
14. Ван Леувен Тейс 1 0
15. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Роттердам 7.14% (2) 3.57% (1) 14.29% (4) 35.71% (10) 10.71% (3) 28.57% (8)
 Твенте 18.18% (6) 18.18% (6) 15.15% (5) 15.15% (5) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:5 ПСВ Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд
Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс
Твенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте
Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Твенте 0:2 Спарта Роттердам Эредивизие Твенте 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 0:3 Твенте Первый дивизион
Твенте 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Твенте 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Твенте 3:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:4 Твенте Кубок Спарта Роттердам 0:2 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 Твенте Премьер-лига Твенте 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Твенте 1:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:1 Твенте Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 19 14 3 2 60 - 14 45
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 19 13 2 4 33 - 17 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 19 10 4 5 28 - 22 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт Заявка 19 6 9 4 24 - 24 27
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
11. Хераклес Заявка 19 6 4 9 22 - 30 22
12. Фортуна Ситтард Заявка 19 6 4 9 28 - 37 22
13. ВВВ-Венло Заявка 19 6 4 9 32 - 46 22
14. ПЕК Зволле Заявка 19 4 9 6 22 - 29 21
15. Ваалвейк Заявка 19 3 5 11 16 - 33 14
16. Виллем II 0:0 Заявка 19 2 5 12 21 - 39 11
17. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
3. Аякс 0:0 Заявка 10 7 2 1 28 - 8 23
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
6. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
9. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
13. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II 0:0 Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Виллем II 0:0 Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Спарта Роттердам 32.9% (47)
X 33.6% (48)
Твенте 33.6% (48)
-1
выиграет Твенте
Для "Твенте" пришло то время, когда очки терять больше нельзя. Изначальная задача на сезон - попадание... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 1.40 6.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.23 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.68 2.83
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.55 5.00
  4.94 1.43 6.62

Самый высокий коэффициент на матч «Спарта Роттердам» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спарта Роттердам» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спарта Роттердам» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.20 2.15 1.65 1.72 2.05 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 8.00
13.00 1.00 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.82 1.99 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.25 1.05 7.20
1.65 2.15 1.15 5.00 1.08 7.00 1.20 4.20 1.14 5.20 1.99 1.82 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.05 7.80 1.04 8.40 0.00 13.00
1.51 2.65 1.30 3.69 1.99 1.89 1.61 2.41 1.43 2.92 2.87 1.45 2.45 1.59 2.00 1.88 1.75 2.15 1.56 2.51 1.81 2.08 1.63 2.37 1.26 4.01 1.19 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.17 1.64 1.51 2.44 1.13 5.40
3.32 1.33 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
1.48 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00 1.08 7.00 1.05 8.50
2.33 1.65 1.92 1.96 1.48 2.76 1.32 3.53 1.56 2.53 1.38 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.65
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.34
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
2.75 1.39
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:0 Твенте онлайн

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Прогнозы на матч Спарта Роттердам 0:0 Твенте

Исход игры
Спарта Роттердам
32.9% (47)
Ничья
33.6% (48)
Твенте
33.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
84.4% (119)
Нет
15.6% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (37)
2:1 Спарта Роттердам
23.8% (34)
1:2 Твенте
23.1% (33)
2:2 Ничья
7% (10)
1:0 Спарта Роттердам
5.6% (8)
0:1 Твенте
4.9% (7)
2:0 Спарта Роттердам
2.8% (4)
0:2 Твенте
2.1% (3)
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