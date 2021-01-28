Аякс
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Виллем II
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
20
Вридт
Квази
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Gery Vink
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.47
|2.
|Антони
|7
|0.37
|3.
|Траоре Лассина
|7
|0.37
|4.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.37
|5.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.32
|6.
|Лабьяд Закария
|5
|0.26
|7.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.26
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.16
|9.
|Гравенберх Райан
|2
|0.11
|10.
|Алле Себастьян
|2
|0.11
|11.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.11
|12.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|13.
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|14.
|Нерес Давид
|1
|0.05
|15.
|Броббей Брайан
|1
|0.05
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Клейбер Шон
|0
|0
|18.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|6
|0.32
|2.
|Вридт Квази
|4
|0.21
|3.
|Нуннели Че
|3
|0.16
|4.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.11
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.11
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.11
|7.
|Замора Джон
|1
|0.05
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|11.
|Кёлерт Матс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Антони
|1
|0
|7.
|Классен Дэви
|1
|0
|8.
|Клейбер Шон
|1
|0
|9.
|Онана Андре
|1
|0
|10.
|Шуурс Перр
|1
|0
|11.
|Нерес Давид
|1
|0
|12.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|13.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Вридт Квази
|0
|1
|10.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|12.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|13.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|14.
|Селахи Линдон
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|13.56% (8)
|16.95% (10)
|20.34% (12)
|10.17% (6)
|18.64% (11)
|20.34% (12)
|Виллем II
|25% (5)
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|5% (1)
|25% (5)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =4 -13Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес
Последние игры между собой
Аякс: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|60 - 14
|45
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|33 - 17
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 22
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|8.
|Утрехт
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|24 - 24
|27
|9.
|Херенвен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 37
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|32 - 46
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 33
|14
|16.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|21 - 39
|11
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|3.
|Аякс
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|28 - 8
|23
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|6.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|9.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аякс 0:0 Виллем II
Исход игры
Аякс
100% (142)
Ничья
0% (0)
Виллем II
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.43% (93)
Меньше
33.57% (47)
Обе команды забьют
Да
38.57% (54)
Нет
61.43% (86)
Популярный счёт
2:0 Аякс
31.7% (45)
3:1 Аякс
23.9% (34)
3:0 Аякс
23.9% (34)
2:1 Аякс
7% (10)
4:1 Аякс
6.3% (9)
4:0 Аякс
3.5% (5)
1:0 Аякс
1.4% (2)
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