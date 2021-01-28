Аякс
3:1
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Виллем II
1:0
51' ГолКлассен Дэви
1:1
62' ГолПавлидис Вангелис
2:1
83' ГолБроббей Брайан
3:1
87' ГолТадич Душан
89' Желтая карточкаШуурс Перр
90' Желтая карточкаБлинд Дэйли
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
20
Вридт
Квази
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Gery Vink
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
51'
1:0
62'
1:1
75'
83'
2:1
87'
3:1
89'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
12 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|10 (4)
|0.53
|2.
|Антони
|7
|0.37
|3.
|Траоре Лассина
|7
|0.37
|4.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.37
|5.
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.32
|6.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.32
|7.
|Лабьяд Закария
|5
|0.26
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.16
|9.
|Гравенберх Райан
|2
|0.11
|10.
|Алле Себастьян
|2
|0.11
|11.
|Броббей Брайан
|2
|0.11
|12.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.11
|13.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|14.
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|15.
|Нерес Давид
|1
|0.05
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Клейбер Шон
|0
|0
|18.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|19.
|Альварес Эдсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|7
|0.37
|2.
|Вридт Квази
|4
|0.21
|3.
|Нуннели Че
|3
|0.16
|4.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.11
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.11
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.11
|7.
|Замора Джон
|1
|0.05
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|11.
|Кёлерт Матс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Шуурс Перр
|2
|0
|5.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|6.
|Тадич Душан
|1
|0
|7.
|Антони
|1
|0
|8.
|Классен Дэви
|1
|0
|9.
|Клейбер Шон
|1
|0
|10.
|Онана Андре
|1
|0
|11.
|Нерес Давид
|1
|0
|12.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|13.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Вридт Квази
|0
|1
|10.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|12.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|13.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|14.
|Селахи Линдон
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|12.9% (8)
|16.13% (10)
|19.35% (12)
|11.29% (7)
|17.74% (11)
|22.58% (14)
|Виллем II
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =4 -13Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес
Последние игры между собой
Аякс: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|63 - 15
|47
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|33 - 17
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 22
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|8.
|Утрехт
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|24 - 24
|27
|9.
|Херенвен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 30
|22
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 37
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|32 - 46
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 29
|21
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 33
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|22 - 42
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|6.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 12
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|9.
|Хераклес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 9
|13
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Гронинген
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аякс 3:1 Виллем II
Исход игры
Аякс
100% (142)
Ничья
0% (0)
Виллем II
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.43% (93)
Меньше
33.57% (47)
Обе команды забьют
Да
38.57% (54)
Нет
61.43% (86)
Популярный счёт
2:0 Аякс
31.7% (45)
3:1 Аякс
23.9% (34)
3:0 Аякс
23.9% (34)
2:1 Аякс
7% (10)
4:1 Аякс
6.3% (9)
4:0 Аякс
3.5% (5)
1:0 Аякс
1.4% (2)
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