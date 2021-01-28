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  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
3:1
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
51' Гол
Классен Дэви
1:1
62' Гол
Павлидис Вангелис
2:1
83' Гол
Броббей Брайан
3:1
87' Гол
Тадич Душан
89' Желтая карточка
Шуурс Перр
90' Желтая карточка
Блинд Дэйли
90'+6
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
11
Промес
Куинси
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
7
Нуннели
Че
43
Спиерингс
Уэсли
8
Льонч
Поль
11
Кёлерт
Матс
10
Павлидис
Вангелис
20
Вридт
Квази
Аякс
4-3-3
Виллем II
4-4-2

Ход матча

46'
Тадич Душан
Промес Куинси
 
51'
Классен Дэви
(Альварес Эдсон)
1:0
62'
1:1
Павлидис Вангелис
(Нуннели Че)
71'
Мартинес Лисандро
Тальяфико Николас
 
71'
Шуурс Перр
Тимбер Юррьен
 
75'
Нерес Давид
Антони
 
82'
Броббей Брайан
Мазрауи Нуссер
 
83'
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
2:1
84'
 
Селахи Линдон
Спиерингс Уэсли
84'
 
Ндайишимий Майк
Нуннели Че
87'
Тадич Душан
(Броббей Брайан)
3:1
88'
 
Ван дер Хейден Ян-Ари
Питерс Йорденс
89'
Шуурс Перр
 
90'
Блинд Дэйли
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 10 (4) 0.53
2. Антони 7 0.37
3. Траоре Лассина 7 0.37
4. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.37
5. Классен Дэви 6 (1) 0.32
6. Промес Куинси 6 (1) 0.32
7. Лабьяд Закария 5 0.26
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.16
9. Гравенберх Райан 2 0.11
10. Алле Себастьян 2 0.11
11. Броббей Брайан 2 0.11
12. Мартинес Лисандро 2 0.11
13. Кудус Мохаммед 1 0.05
14. Блинд Дэйли 1 0.05
15. Нерес Давид 1 0.05
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Клейбер Шон 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.37
2. Вридт Квази 4 0.21
3. Нуннели Че 3 0.16
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.11
5. Саглам Геркем 2 0.11
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.11
7. Замора Джон 1 0.05
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0
10. Овюсу Лерой 0 0
11. Кёлерт Матс 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Шуурс Перр 2 0
5. Альварес Эдсон 0 1
6. Тадич Душан 1 0
7. Антони 1 0
8. Классен Дэви 1 0
9. Клейбер Шон 1 0
10. Онана Андре 1 0
11. Нерес Давид 1 0
12. Мартинес Лисандро 1 0
13. Кудус Мохаммед 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Вридт Квази 0 1
10. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
11. Хееркенс Фреек 1 0
12. Овюсу Лерой 1 0
13. Кёлерт Матс 1 0
14. Селахи Линдон 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 12.9% (8) 16.13% (10) 19.35% (12) 11.29% (7) 17.74% (11) 22.58% (14)
 Виллем II 23.81% (5) 9.52% (2) 4.76% (1) 28.57% (6) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс
Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес

Последние игры между собой

Аякс: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Кубок Виллем II 1:4 Аякс Эредивизие
Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 19 13 2 4 33 - 17 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 19 10 4 5 28 - 22 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт Заявка 19 6 9 4 24 - 24 27
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
11. Хераклес Заявка 19 6 4 9 22 - 30 22
12. Фортуна Ситтард Заявка 19 6 4 9 28 - 37 22
13. ВВВ-Венло Заявка 19 6 4 9 32 - 46 22
14. ПЕК Зволле Заявка 19 4 9 6 22 - 29 21
15. Ваалвейк Заявка 19 3 5 11 16 - 33 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
6. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
9. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
13. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Аякс 100% (142)
X 0% (0)
Виллем II 0% (0)
+1
выиграет Аякс
"Аякс" в последних матчах показывает, что не заряжен забивать много голов. Команда проводит точечную... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 2.55 11.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.09 9.60 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 11.25 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 2.28 13.00
  2.07 1.94 18.53

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.40 1.05 4.30 1.19 2.46 1.51 2.02 1.74 1.67 2.12 1.31 3.25
9.40 1.02 8.80 1.04 4.70 1.14 4.25 1.19 2.70 1.44 2.21 1.67 1.83 2.08 1.50 2.59 1.36 3.04 1.18 4.40 1.14 4.85 1.05 7.60
7.50 1.07 5.80 1.11 4.70 1.17 3.45 1.28 2.55 1.47 1.60 2.25 1.28 3.45 2.11 1.73 1.05 8.50 1.87 1.93 1.04 9.00 1.04 9.00 1.17 4.70 1.17 4.80 1.14 5.30 1.05 8.10 1.04 8.20
2.73 1.47 2.31 1.63 1.90 1.94 2.05 1.79 1.68 2.22 1.30 3.52 2.33 1.62 1.88 1.96 1.62 2.34 1.35 3.21 1.94 1.90 1.76 2.10 1.60 2.37 1.48 2.72 1.31 3.51 1.13 6.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
5.40 1.13 2.14 1.66 1.59 2.27 1.36 3.00
5.95 1.13 4.80 1.18 2.30 1.62 1.72 2.12 1.44 2.79 1.17 5.05
1.72 2.05 1.17 4.70 1.09 6.50 1.20 4.20 1.14 5.20
1.43 2.79 1.24 3.98 1.81 2.01 1.50 2.58 1.35 3.14 2.02 1.81 1.68 2.19 1.49 2.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
8.00 1.06 3.00 1.35 2.29 1.58 1.68 2.10
6.95 1.10 3.20 1.35 2.40 1.57 1.75 2.08 1.41 2.91 1.28 3.68
3.00 1.36 2.18 1.64 1.64 2.17 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.87
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.95 1.37
Где смотреть матч Аякс 3:1 Виллем II онлайн

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Прогнозы на матч Аякс 3:1 Виллем II

Исход игры
Аякс
100% (142)
Ничья
0% (0)
Виллем II
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.43% (93)
Меньше
33.57% (47)
Обе команды забьют
Да
38.57% (54)
Нет
61.43% (86)
Популярный счёт
2:0 Аякс
31.7% (45)
3:1 Аякс
23.9% (34)
3:0 Аякс
23.9% (34)
2:1 Аякс
7% (10)
4:1 Аякс
6.3% (9)
4:0 Аякс
3.5% (5)
1:0 Аякс
1.4% (2)
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