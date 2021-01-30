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Хераклес
 
Позже

Стадион:
Гронинген
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
18
Аззауи
Исмаил
15
Схоофс
Лукас
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
1
Падт
Серджио
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
17
Леаль
Мигель
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
26
Ван
Кам
Даниэль
15
Гудмундссон
Габриэль
31
Суслов
Томаш
9
Ларсен
Йорген
21
Да
Крус
Алессио
Хераклес
4-3-3
Гронинген
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 8 (2) 0.42
2. Бюргзорг Делано 4 0.21
3. ван дер Ватер Силвестр 3 0.16
4. Бакыш Синан 3 0.16
5. Схоофс Лукас 2 0.11
6. Кнустер Матс 1 0.05
7. Сзоке Адриан 1 0.05
8. Аззауи Исмаил 0 0
9. Де ла Торре Лука 0 0
10. Ренте Марко 0 0
11. Лундинг Каспер 0 0
12. Бейлевелд Тён 0 0
13. Кутуджу Ахмед 0 0
14. Фадига Ноа 0 0
15. Кваглиата Джакомо 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 8 0.42
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.32
3. Йоостен Патрик 3 0.16
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.11
5. Ван Хинтум Барт 1 0.05
6. Да Крус Алессио 1 0.05
7. Суслов Томаш 1 0.05
8. Даммерс Вессель 1 0.05
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
10. Итакура Ко 1 0.05
11. Ван Кам Даниэль 1 0.05
12. Remco Balk 1 0.05
13. Гудмундссон Габриэль 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 4 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Проппер Робин 3 0
4. Киомурцоглу Орестис 3 0
5. Кваглиата Джакомо 3 0
6. Сзоке Адриан 1 1
7. Брейкерс Тим 2 0
8. Влут Рай 2 0
9. Схоофс Лукас 2 0
10. Кнустер Матс 2 0
11. Ренте Марко 2 0
12. Хардевельд Джефф 1 0
13. Лундинг Каспер 1 0
14. Бюргзорг Делано 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
5. Матусива Азор 2 0
6. Remco Balk 2 0
7. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
8. Падт Серджио 1 0
9. Да Крус Алессио 1 0
10. Йоостен Патрик 1 0
11. Итакура Ко 1 0
12. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
13. Гудмундссон Габриэль 1 0
14. Шрек Сэм 1 0
15. Ларсен Йорген 1 0
16. Суслов Томаш 1 0
17. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)
 Гронинген 3.7% (1) 25.93% (7) 3.7% (1) 29.63% (8) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес
Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес
Гронинген Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген
Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Гронинген 0:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 1:0 Хераклес Товарищеские матчи Гронинген 1:2 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:0 Хераклес Эредивизие
Хераклес 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 5:1 Гронинген Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Гронинген Эредивизие Хераклес 0:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Хераклес Эредивизие Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 19 13 2 4 33 - 17 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 19 10 4 5 28 - 22 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт Заявка 19 6 9 4 24 - 24 27
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
11. Хераклес Заявка 19 6 4 9 22 - 30 22
12. Фортуна Ситтард Заявка 19 6 4 9 28 - 37 22
13. ВВВ-Венло Заявка 19 6 4 9 32 - 46 22
14. ПЕК Зволле Заявка 19 4 9 6 22 - 29 21
15. Ваалвейк Заявка 19 3 5 11 16 - 33 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
6. Утрехт Заявка 10 4 5 1 15 - 12 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
9. Хераклес Заявка 9 4 1 4 14 - 9 13
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
13. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Гронинген Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Хераклес 37% (51)
X 46.4% (64)
Гронинген 16.7% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Гронинген
2.40
3.40
3.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.40 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.34 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.25 2.90
  2.36 3.34 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 6.95 1.07 3.02 1.36 2.36 1.59 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30 1.00 11.00
9.00 1.04 6.50 1.09 2.95 1.37 2.25 1.63 1.89 1.91 1.67 2.18 1.75 2.08 1.33 3.15 1.23 3.90 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.34 1.35 2.92 1.45 2.47 1.59 2.00 1.89 1.74 2.17 1.56 2.53 1.28 3.93 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.79 2.02 1.36 3.12 1.10 6.90 1.07 8.30
2.62 1.45 1.68 2.05 1.31 3.25 1.07 7.50 1.05 8.50
2.85 1.47 2.33 1.65 1.81 2.10 1.51 2.70 1.37 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.57 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.55
2.44 1.51 1.60 2.25 1.20 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.70 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Хераклес - Гронинген онлайн

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Прогнозы на матч Хераклес - Гронинген

Исход игры
Хераклес
37% (51)
Ничья
46.4% (64)
Гронинген
16.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.26% (62)
Меньше
54.74% (75)
Обе команды забьют
Да
82.48% (113)
Нет
17.52% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (51)
2:1 Хераклес
24.6% (34)
1:2 Гронинген
11.6% (16)
1:0 Хераклес
10.1% (14)
2:2 Ничья
8% (11)
0:1 Гронинген
3.6% (5)
2:0 Хераклес
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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