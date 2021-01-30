Хераклес
1:0
Конец матча
Стадион: Erve Asito
Гронинген
1:0
24' ГолБюргзорг Делано
46' Желтая карточкаДа Крус Алессио
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Влут РайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бротвейт ПерВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Слор КианНападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
24'
1:0
46'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|8 (2)
|0.4
|2.
|Бюргзорг Делано
|5
|0.25
|3.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.15
|4.
|Бакыш Синан
|3
|0.15
|5.
|Схоофс Лукас
|2
|0.1
|6.
|Кнустер Матс
|1
|0.05
|7.
|Сзоке Адриан
|1
|0.05
|8.
|Проппер Робин
|0
|0
|9.
|Аззауи Исмаил
|0
|0
|10.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|11.
|Ренте Марко
|0
|0
|12.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|13.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|14.
|Кутуджу Ахмед
|0
|0
|15.
|Фадига Ноа
|0
|0
|16.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|8
|0.4
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|6
|0.3
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.15
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.1
|5.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.05
|6.
|Да Крус Алессио
|1
|0.05
|7.
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.05
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Remco Balk
|1
|0.05
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|4
|1
|2.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|3.
|Проппер Робин
|3
|0
|4.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|5.
|Кваглиата Джакомо
|3
|0
|6.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|7.
|Брейкерс Тим
|2
|0
|8.
|Влут Рай
|2
|0
|9.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|10.
|Кнустер Матс
|2
|0
|11.
|Ренте Марко
|2
|0
|12.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|13.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|14.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|5.
|Да Крус Алессио
|2
|0
|6.
|Матусива Азор
|2
|0
|7.
|Remco Balk
|2
|0
|8.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|9.
|Падт Серджио
|1
|0
|10.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|11.
|Итакура Ко
|1
|0
|12.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|14.
|Шрек Сэм
|1
|0
|15.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|16.
|Суслов Томаш
|1
|0
|17.
|Joel van Kaam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|Гронинген
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|3.7% (1)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +6 =4 -10ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес
Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес
Гронинген Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген
Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хераклес 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 5:1 Гронинген Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Гронинген Эредивизие Хераклес 0:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Хераклес Эредивизие Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|63 - 15
|47
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|33 - 17
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|8.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|20
|6
|10
|4
|25 - 25
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 37
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|32 - 46
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|1:1 Заявка
|20
|4
|10
|6
|23 - 30
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 33
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|22 - 42
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|16 - 13
|18
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|ПЕК Зволле
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|13.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хераклес 1:0 Гронинген
Исход игры
Хераклес
37% (51)
Ничья
46.4% (64)
Гронинген
16.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.26% (62)
Меньше
54.74% (75)
Обе команды забьют
Да
82.48% (113)
Нет
17.52% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (51)
2:1 Хераклес
24.6% (34)
1:2 Гронинген
11.6% (16)
1:0 Хераклес
10.1% (14)
2:2 Ничья
8% (11)
0:1 Гронинген
3.6% (5)
2:0 Хераклес
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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