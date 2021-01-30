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  2. Матчи
  3. Голландия
Хераклес
1:0
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
24' Гол
Бюргзорг Делано
46' Желтая карточка
Да Крус Алессио
90'+6
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
18
Аззауи
Исмаил
15
Схоофс
Лукас
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
1
Падт
Серджио
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
17
Леаль
Мигель
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
26
Ван
Кам
Даниэль
15
Гудмундссон
Габриэль
31
Суслов
Томаш
9
Ларсен
Йорген
21
Да
Крус
Алессио
Хераклес
4-3-3
Гронинген
3-4-3

Ход матча

24'
Бюргзорг Делано
(Проппер Робин)
1:0
46'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Леаль Мигель
46'
 
Да Крус Алессио
61'
 
Слор Киан
Ван Кам Даниэль
71'
 
Даллинга Тийс
Суслов Томаш
76'
Киомурцоглу Орестис
ван дер Ватер Силвестр
 
80'
Кнустер Матс
Бюргзорг Делано
 
81'
Фадига Ноа
Брейкерс Тим
 
83'
 
Даммерс Вессель
Гудмундссон Габриэль
83'
 
Данкерлёй Дамил
Да Крус Алессио
86'
Кутуджу Ахмед
Аззауи Исмаил
 
86'
Сзоке Адриан
Влут Рай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 8 (2) 0.4
2. Бюргзорг Делано 5 0.25
3. ван дер Ватер Силвестр 3 0.15
4. Бакыш Синан 3 0.15
5. Схоофс Лукас 2 0.1
6. Кнустер Матс 1 0.05
7. Сзоке Адриан 1 0.05
8. Проппер Робин 0 0
9. Аззауи Исмаил 0 0
10. Де ла Торре Лука 0 0
11. Ренте Марко 0 0
12. Лундинг Каспер 0 0
13. Бейлевелд Тён 0 0
14. Кутуджу Ахмед 0 0
15. Фадига Ноа 0 0
16. Кваглиата Джакомо 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 8 0.4
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.3
3. Йоостен Патрик 3 0.15
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.1
5. Ван Хинтум Барт 1 0.05
6. Да Крус Алессио 1 0.05
7. Суслов Томаш 1 0.05
8. Даммерс Вессель 1 0.05
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
10. Итакура Ко 1 0.05
11. Ван Кам Даниэль 1 0.05
12. Remco Balk 1 0.05
13. Гудмундссон Габриэль 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 4 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Проппер Робин 3 0
4. Киомурцоглу Орестис 3 0
5. Кваглиата Джакомо 3 0
6. Сзоке Адриан 1 1
7. Брейкерс Тим 2 0
8. Влут Рай 2 0
9. Схоофс Лукас 2 0
10. Кнустер Матс 2 0
11. Ренте Марко 2 0
12. Хардевельд Джефф 1 0
13. Лундинг Каспер 1 0
14. Бюргзорг Делано 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
5. Да Крус Алессио 2 0
6. Матусива Азор 2 0
7. Remco Balk 2 0
8. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
9. Падт Серджио 1 0
10. Йоостен Патрик 1 0
11. Итакура Ко 1 0
12. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
13. Гудмундссон Габриэль 1 0
14. Шрек Сэм 1 0
15. Ларсен Йорген 1 0
16. Суслов Томаш 1 0
17. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5)
 Гронинген 3.7% (1) 25.93% (7) 3.7% (1) 29.63% (8) 22.22% (6) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес
Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес
Гронинген Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген
Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Гронинген 0:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 1:0 Хераклес Товарищеские матчи Гронинген 1:2 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:0 Хераклес Эредивизие
Хераклес 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 5:1 Гронинген Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Гронинген Эредивизие Хераклес 0:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Хераклес Эредивизие Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 19 13 2 4 33 - 17 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт 1:1 Заявка 20 6 10 4 25 - 25 28
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
12. Фортуна Ситтард Заявка 19 6 4 9 28 - 37 22
13. ВВВ-Венло Заявка 19 6 4 9 32 - 46 22
14. ПЕК Зволле 1:1 Заявка 20 4 10 6 23 - 30 22
15. Ваалвейк Заявка 19 3 5 11 16 - 33 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. Утрехт 1:1 Заявка 11 4 6 1 16 - 13 18
6. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. ПЕК Зволле 1:1 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
13. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле 1:1 Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
12. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
13. Утрехт 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 138
Хераклес 37% (51)
X 46.4% (64)
Гронинген 16.7% (23)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.90 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.34 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 7.77 59.00
  1.21 5.58 22.61

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 6.95 1.07 3.02 1.36 2.36 1.59 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30 1.00 11.00
9.00 1.04 6.50 1.09 1.23 3.90 1.65 2.15 1.89 1.91 1.31 3.25 1.75 2.08 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 19.00
2.15 1.75 1.76 2.14 1.37 3.24 1.25 4.13 1.67 2.28 1.47 2.80 1.36 3.27 1.55 2.54 1.28 3.93 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.79 2.02 1.36 3.12 1.10 6.90 1.07 8.30
2.62 1.45 1.68 2.05 1.65 2.15 1.15 5.00 1.09 6.50
2.56 1.53 2.10 1.77 1.62 2.35 1.40 3.02 1.51 2.62 1.29 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.57 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.55
2.44 1.51 1.60 2.25 1.20 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Хераклес 1:0 Гронинген онлайн

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Прогнозы на матч Хераклес 1:0 Гронинген

Исход игры
Хераклес
37% (51)
Ничья
46.4% (64)
Гронинген
16.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.26% (62)
Меньше
54.74% (75)
Обе команды забьют
Да
82.48% (113)
Нет
17.52% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (51)
2:1 Хераклес
24.6% (34)
1:2 Гронинген
11.6% (16)
1:0 Хераклес
10.1% (14)
2:2 Ничья
8% (11)
0:1 Гронинген
3.6% (5)
2:0 Хераклес
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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