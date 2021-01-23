Мехелен
2:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Эйпен
1:0
26' ГолХайреманс Джеффри
35' Желтая карточкаПейре Тибо
2:0
47' ГолМрабти Керим
52' Желтая карточкаМьянге Сенна
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
35
Швед
Марьян
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
23
Мьянге
Сенна
34
Н'Дри
Конан
39
Каембе
Эдо
11
Баби
Амара
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Вут СименЗащитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
11 Баби АмараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
26'
35'
47'
2:0
52'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|8
|0.35
|2.
|Мрабти Керим
|5
|0.22
|3.
|Схоофс Роб
|3
|0.13
|4.
|Де Камарго Игор
|3
|0.13
|5.
|Вранкс Астер
|3
|0.13
|6.
|Сторм Никола
|2 (1)
|0.09
|7.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.09
|8.
|Уолш Сэнди
|1
|0.04
|9.
|Тоги Уильям
|1
|0.04
|10.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|11.
|Швед Марьян
|1
|0.04
|12.
|Вут Симен
|1
|0.04
|13.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|14.
|Каборе Исса
|0
|0
|15.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|10 (1)
|0.43
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.17
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.17
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.09
|5.
|Кох Менно
|2
|0.09
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.04
|9.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.04
|10.
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|11.
|Адриано Коррея
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|7
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|3
|1
|4.
|Хайреманс Джеффри
|3
|0
|5.
|Схоофс Роб
|3
|0
|6.
|Бейкер Лукас
|3
|0
|7.
|Пейре Тибо
|3
|0
|8.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|9.
|Бушири Рокки
|3
|0
|10.
|Вут Симен
|1
|1
|11.
|Де Камарго Игор
|2
|0
|12.
|Кайя Онур
|2
|0
|13.
|Энгвалль Густав
|2
|0
|14.
|Сторм Никола
|2
|0
|15.
|Дефур Стивен
|1
|0
|16.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|17.
|Мрабти Керим
|1
|0
|18.
|Куке Гетан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|6
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Амат Хорди
|4
|0
|4.
|Кох Менно
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Адриано Коррея
|3
|0
|7.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|8.
|Нгой Жульен
|3
|0
|9.
|Каембе Эдо
|3
|0
|10.
|Н'Дри Конан
|3
|0
|11.
|Агбаду Эммануэль
|1
|1
|12.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|13.
|Коне Мамаду
|2
|0
|14.
|Дефурни Тео
|2
|0
|15.
|Превляк Смаил
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мьянге Сенна
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|Эйпен
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз
АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|45 - 14
|48
|2.
|Генк
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|44 - 28
|39
|3.
|Антверпен
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|35 - 30
|37
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|33 - 25
|36
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|39 - 36
|35
|6.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|8.
|Остенде
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 28
|32
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|34 - 38
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|42 - 48
|30
|11.
|Эйпен
|0:2 Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 36
|30
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|13.
|Мехелен
|2:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 40
|29
|14.
|Гент
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|30 - 30
|27
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 34
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 32
|21
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 48
|21
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|22
|6
|1
|15
|27 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 8
|22
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 22
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Эйпен
|0:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|13.
|Мехелен
|2:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|21 - 25
|14
|14.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|9.
|Эйпен
|0:2 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 17
|15
|10.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Остенде
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 28
|10
|17.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мехелен» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мехелен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мехелен» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров