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Мехелен
3:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
26' Гол
Хайреманс Джеффри
35' Желтая карточка
Пейре Тибо
2:0
47' Гол
Мрабти Керим
52' Желтая карточка
Мьянге Сенна
3:0
74' Гол
Де Камарго Игор
78' Желтая карточка
Мрабти Керим
90' Желтая карточка
Каборе Исса
90'+4
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
13
Ван
Дамме
Йоахим
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
35
Швед
Марьян
10
Де
Камарго
Игор
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
3
Кох
Менно
23
Мьянге
Сенна
34
Н'Дри
Конан
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
11
Баби
Амара
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
Мехелен
4-2-3-1
Эйпен
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 8 0.35
2. Мрабти Керим 5 0.22
3. Де Камарго Игор 4 0.17
4. Схоофс Роб 3 0.13
5. Вранкс Астер 3 0.13
6. Сторм Никола 2 (1) 0.09
7. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.09
8. Уолш Сэнди 1 0.04
9. Тоги Уильям 1 0.04
10. Ванлерберге Йорди 1 0.04
11. Швед Марьян 1 0.04
12. Вут Симен 1 0.04
13. Энгвалль Густав 0 0
14. Каборе Исса 0 0
15. Ван Клеемпут Жюль 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 10 (1) 0.43
2. Мусона Ноуледж 4 0.17
3. Нгой Жульен 4 0.17
4. Петерс Стеф 2 0.09
5. Кох Менно 2 0.09
6. Н'Дри Конан 1 0.04
7. Эрис Жонатан 1 0.04
8. Колс Йенс 1 0.04
9. Агбаду Эммануэль 1 0.04
10. Нуху Айзек 1 0.04
11. Адриано Коррея 0 0
12. Схоутерден Нильс 0 0
13. Коне Мамаду 0 0
14. Каембе Эдо 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 7 0
2. Вранкс Астер 4 1
3. Каборе Исса 4 1
4. Хайреманс Джеффри 3 0
5. Схоофс Роб 3 0
6. Бейкер Лукас 3 0
7. Пейре Тибо 3 0
8. Ванлерберге Йорди 3 0
9. Бушири Рокки 3 0
10. Вут Симен 1 1
11. Де Камарго Игор 2 0
12. Кайя Онур 2 0
13. Энгвалль Густав 2 0
14. Сторм Никола 2 0
15. Мрабти Керим 2 0
16. Дефур Стивен 1 0
17. Уолш Сэнди 1 0
18. Куке Гетан 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 6 0
2. Колс Йенс 6 0
3. Амат Хорди 4 0
4. Кох Менно 4 0
5. Эрис Жонатан 2 1
6. Адриано Коррея 3 0
7. Мусона Ноуледж 3 0
8. Нгой Жульен 3 0
9. Каембе Эдо 3 0
10. Н'Дри Конан 3 0
11. Агбаду Эммануэль 1 1
12. Пулен Бенуа 2 0
13. Коне Мамаду 2 0
14. Дефурни Тео 2 0
15. Превляк Смаил 2 0
16. Бек Андреас 1 0
17. Схоутерден Нильс 1 0
18. Васкес Виктор II 1 0
19. Мьянге Сенна 1 0
20. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 9.38% (3) 9.38% (3) 15.63% (5) 21.88% (7) 21.88% (7) 21.88% (7)
 Эйпен 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз
АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Эйпен 1:1 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:0 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 4:1 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:0 Эйпен Лига Про Эйпен 0:2 Мехелен Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 22 15 3 4 45 - 14 48
2. Генк Заявка 22 11 6 5 44 - 28 39
3. Антверпен Заявка 22 11 4 7 35 - 30 37
4. Андерлехт Заявка 23 9 9 5 33 - 25 36
5. АХ Лёвен Заявка 22 10 5 7 39 - 36 35
6. Стандард Заявка 22 9 7 6 30 - 22 34
7. Шарлеруа Заявка 22 10 3 9 32 - 29 33
8. Остенде Заявка 22 9 5 8 31 - 28 32
9. Зульте-Варегем Заявка 22 9 3 10 34 - 38 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 22 9 3 10 42 - 48 30
11. Эйпен Заявка 23 7 9 7 29 - 37 30
12. Мехелен Заявка 23 8 5 10 35 - 40 29
13. Кортрейк 1:2 Заявка 23 8 5 10 28 - 34 29
14. Гент Заявка 22 8 3 11 30 - 30 27
15. Сент-Трюйден 0:1 Заявка 23 7 5 11 29 - 35 26
16. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 23 6 6 11 20 - 32 24
17. Серкль Брюгге 2:1 Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен Заявка 23 5 6 12 28 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 11 7 1 3 18 - 8 22
3. Генк Заявка 11 6 4 1 25 - 12 22
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Антверпен Заявка 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
7. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
9. Кортрейк 1:2 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
12. Сент-Трюйден 0:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
13. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
14. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
15. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
16. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
17. Серкль Брюгге 2:1 Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
5. Шарлеруа Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
6. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
7. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
9. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
10. Гент Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
11. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
12. Серкль Брюгге 2:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
13. Кортрейк 1:2 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
14. Остенде Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Сент-Трюйден 0:1 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 12 3 2 7 8 - 20 11
17. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 3 1 7 17 - 28 10
18. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Пейре Тибо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Хайреманс Джеффри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.72 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 16.00 53.00
  1.33 4.68 10.62

Самый высокий коэффициент на матч «Мехелен» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мехелен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мехелен» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 10.00 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
8.50 1.05 6.50 1.09 4.90 1.15 3.55 1.27 2.55 1.47 1.92 1.88 1.47 2.13 1.32 3.20 1.02 11.00 1.05 8.50 1.05 9.00 1.04 9.00 0.00 14.00
2.75 1.47 2.40 1.60 3.37 1.33 2.32 1.64 2.49 1.56 2.03 1.83 1.55 2.50 1.36 3.22 1.71 2.19 1.49 2.67 1.16 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.13 1.66 1.38 2.90 1.17 4.70 1.03 10.00 1.02 11.00
1.85 2.00 1.52 2.55 1.21 4.40 1.53 2.53 1.38 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.23 4.20
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Мехелен 3:0 Эйпен онлайн

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