Утрехт
1:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Галгенваард
ПЕК Зволле
1:0
2' ГолВан де Стрек Сандер
1:1
4' ГолМисиджан Вирджил
16
Маус
Ксавье
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
4'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|5
|0.25
|2.
|Махи Мимаун
|4
|0.2
|3.
|Керк Гирано
|3
|0.15
|4.
|Далмау Адриан
|3
|0.15
|5.
|Рамселар Барт
|2
|0.1
|6.
|Элия Эльеро
|2
|0.1
|7.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|8.
|Хоогма Джастин
|1
|0.05
|9.
|Бауссайд Отман
|1
|0.05
|10.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|11.
|Клейбер Шон
|1
|0.05
|12.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.05
|13.
|Махер Адам
|0
|0
|14.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|15.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.3
|2.
|Леманс Клинт
|3
|0.15
|3.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.15
|4.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.1
|5.
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.1
|6.
|Дрост Йеспер
|1
|0.05
|7.
|Накаяма Юта
|1
|0.05
|8.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.05
|9.
|Лам Томас
|1
|0.05
|10.
|Клемент Пелле
|1
|0.05
|11.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|12.
|Паал Кеннет
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|2.
|Густафссон Симон
|3
|0
|3.
|Далмау Адриан
|1
|1
|4.
|Янссен Виллем
|2
|0
|5.
|Элия Эльеро
|2
|0
|6.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|7.
|Керк Гирано
|2
|0
|8.
|Рамселар Барт
|2
|0
|9.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|10.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|11.
|Махер Адам
|1
|0
|12.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Керстен Сэм
|4
|0
|3.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|4.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|9.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|10.
|Паал Кеннет
|1
|0
|11.
|Леманс Клинт
|1
|0
|12.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|13.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|0
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|25% (6)
|16.67% (4)
|ПЕК Зволле
|5% (1)
|0
|15% (3)
|30% (6)
|40% (8)
|10% (2)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт
Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =10 -6ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|63 - 15
|47
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|33 - 17
|41
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|8.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|20
|6
|10
|4
|25 - 25
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 37
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|32 - 46
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|1:1 Заявка
|20
|4
|10
|6
|23 - 30
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 33
|14
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|22 - 42
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|16 - 13
|18
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|ПЕК Зволле
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 18
|10
|13.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Утрехт 1:1 ПЕК Зволле
Исход игры
Утрехт
90% (126)
Ничья
9.3% (13)
ПЕК Зволле
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.71% (83)
Меньше
40.29% (56)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Утрехт
48.6% (68)
1:0 Утрехт
21.4% (30)
2:0 Утрехт
11.4% (16)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:1 Утрехт
5.7% (8)
3:0 Утрехт
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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