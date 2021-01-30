  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
1:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
ПЕК Зволле
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Ван
Оверем
Йорис
7
Керк
Гирано
9
Далмау
Адриан
26
Бауссайд
Отман
16
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
13
Штридер
Рико
3
Лам
Томас
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
25
Ферай
Иммануэль
Утрехт
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

2'
Ван де Стрек Сандер
(Махер Адам)
1:0
4'
1:1
Мисиджан Вирджил
(Ван Вермескеркен Саи)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 5 0.25
2. Махи Мимаун 4 0.2
3. Керк Гирано 3 0.15
4. Далмау Адриан 3 0.15
5. Рамселар Барт 2 0.1
6. Элия Эльеро 2 0.1
7. Ван дер Марел Марк 1 0.05
8. Хоогма Джастин 1 0.05
9. Бауссайд Отман 1 0.05
10. Ван Оверем Йорис 1 0.05
11. Клейбер Шон 1 0.05
12. Густафссон Симон 1 (1) 0.05
13. Махер Адам 0 0
14. Вормердам Дьянго 0 0
15. Арзани Дэниел 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.3
2. Леманс Клинт 3 0.15
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.15
4. Рейндерс Элиано 2 0.1
5. Мисиджан Вирджил 2 0.1
6. Дрост Йеспер 1 0.05
7. Накаяма Юта 1 0.05
8. Ферай Иммануэль 1 0.05
9. Лам Томас 1 0.05
10. Клемент Пелле 1 0.05
11. Ван Вермескеркен Саи 0 0
12. Паал Кеннет 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 3 0
2. Густафссон Симон 3 0
3. Далмау Адриан 1 1
4. Янссен Виллем 2 0
5. Элия Эльеро 2 0
6. Ван Оверем Йорис 2 0
7. Керк Гирано 2 0
8. Рамселар Барт 2 0
9. Хоогма Джастин 2 0
10. Сент Джейго Томми 2 0
11. Махер Адам 1 0
12. Ван де Стрек Сандер 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Керстен Сэм 4 0
3. Хюйбертс Дин 4 0
4. Ван Полен Брам 3 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Мисиджан Вирджил 1 0
10. Паал Кеннет 1 0
11. Леманс Клинт 1 0
12. Рейндерс Элиано 1 0
13. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 0 8.33% (2) 20.83% (5) 29.17% (7) 25% (6) 16.67% (4)
 ПЕК Зволле 5% (1) 0 15% (3) 30% (6) 40% (8) 10% (2)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5
АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт
Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =10 -6
ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс Заявка 19 13 2 4 33 - 17 41
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт 1:1 Заявка 20 6 10 4 25 - 25 28
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
12. Фортуна Ситтард Заявка 19 6 4 9 28 - 37 22
13. ВВВ-Венло Заявка 19 6 4 9 32 - 46 22
14. ПЕК Зволле 1:1 Заявка 20 4 10 6 23 - 30 22
15. Ваалвейк Заявка 19 3 5 11 16 - 33 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. Утрехт 1:1 Заявка 11 4 6 1 16 - 13 18
6. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. ПЕК Зволле 1:1 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
13. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле 1:1 Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
12. ВВВ-Венло Заявка 9 3 1 5 17 - 18 10
13. Утрехт 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
16. Ваалвейк Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Утрехт 90% (126)
X 9.3% (13)
ПЕК Зволле 0.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
ПЕК Зволле
1.56
4.45
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.00 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.45 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.75 6.10
  1.56 4.02 6.25

Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.75 1.00 10.75 1.02 4.33 1.22 3.26 1.34 2.21 1.74 1.67 2.21 1.44 2.70 1.20 4.30 1.14 4.90 1.03 8.50
13.00 0.00 9.30 1.04 3.80 1.25 3.00 1.36 10.00 1.03 1.81 1.99 7.50 1.07 3.30 1.30 2.55 1.47 1.82 1.92 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.55 1.10 6.25
4.63 1.22 2.61 1.53 2.17 1.75 1.94 1.94 1.70 2.24 1.56 2.54 1.46 2.83 2.78 1.47 2.20 1.72 1.90 1.98 1.68 2.26 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.45 1.31 2.24 1.65 1.54 2.48 1.18 4.70 1.13 5.90
2.07 1.75 1.45 2.44 1.16 5.10 2.55 1.47 1.67 2.12 1.32 3.20 1.08 7.00 1.05 8.50
3.41 1.35 2.86 1.46 2.25 1.70 1.75 2.18 1.53 2.64 1.35 3.39 2.49 1.56 2.05 1.81 1.58 2.43 1.38 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.10 1.37 1.84 1.96 1.36 3.12 1.25 3.95
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Утрехт 1:1 ПЕК Зволле онлайн

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Прогнозы на матч Утрехт 1:1 ПЕК Зволле

Исход игры
Утрехт
90% (126)
Ничья
9.3% (13)
ПЕК Зволле
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.71% (83)
Меньше
40.29% (56)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Утрехт
48.6% (68)
1:0 Утрехт
21.4% (30)
2:0 Утрехт
11.4% (16)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:1 Утрехт
5.7% (8)
3:0 Утрехт
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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