VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Remco Balk совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Утрехт

44' Иммануэль Ферай возвращается на поле.

44' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Иммануэль Ферай получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Иммануэль Ферай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Иммануэль Ферай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' ПЕНАЛЬТИ - Янссен Виллем из команды Утрехт привез своей команде пенальти за опасную игру против Иммануэль Ферай.

38' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.

37' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Tommy St. Jago выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

36' Керстен Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Бёйтинк Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Бёйтинк Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Штридер Рико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Маус Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Керстен Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Матч приостановлен из-за петард на поле

20' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Далмау Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Tommy St. Jago ошибается в защите.

19' Удар от ворот произведет Утрехт

17' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Керк Гирано из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Янссен Виллем . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Фантастический гол, где все сам сделал Мисиджан Вирджил

4' Г О О О О Л - Мисиджан Вирджил изменил счет на табло!

4' Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил , обводя своих соперников

4' Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Иммануэль Ферай наказан за толчок Махер Адам

2' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Керстен Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Утрехт начинает с центра поля