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  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
3:3
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
2' Гол
Ван де Стрек Сандер
1:1
4' Гол
Мисиджан Вирджил
1:2
39' Пенальти
Лам Томас
2:2
54' Пенальти
Махер Адам
2:3
67' Гол
Бёйтинк Томас
72' Желтая карточка
Бауссайд Отман
90' Красная карточка
Ван Полен Брам
90' Желтая карточка
Remco Balk
3:3
90' Гол
Тер Авест Хидде
90'+8
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Ван
Оверем
Йорис
7
Керк
Гирано
9
Далмау
Адриан
26
Бауссайд
Отман
16
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
13
Штридер
Рико
3
Лам
Томас
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
25
Ферай
Иммануэль
Утрехт
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

2'
Ван де Стрек Сандер
(Махер Адам)
1:0
4'
1:1
Мисиджан Вирджил
(Ван Вермескеркен Саи)
39'
1:2
Лам Томас
46'
 
Бенсон Манюэль
Ферай Иммануэль
46'
 
Клемент Пелле
Хюйбертс Дин
54'
Махер Адам
2:2
61'
Эмануэльсон Урби
Ван Оверем Йорис
 
61'
Силла Мусса
Далмау Адриан
 
67'
2:3
Бёйтинк Томас
71'
 
Гучаннеджад Реза
Бёйтинк Томас
71'
 
Рейндерс Элиано
Мисиджан Вирджил
72'
Бауссайд Отман
 
77'
Рамселар Барт
Янссен Виллем
 
80'
 
Ван Ден Белт Томас
Лам Томас
85'
Remco Balk
Бауссайд Отман
 
90'
 
Ван Полен Брам
90'
Remco Balk
 
90'
Тер Авест Хидде
(Рамселар Барт)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 16 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 5 0.25
2. Махи Мимаун 4 0.2
3. Керк Гирано 3 0.15
4. Далмау Адриан 3 0.15
5. Рамселар Барт 2 0.1
6. Элия Эльеро 2 0.1
7. Ван дер Марел Марк 1 0.05
8. Махер Адам 1 (1) 0.05
9. Хоогма Джастин 1 0.05
10. Бауссайд Отман 1 0.05
11. Ван Оверем Йорис 1 0.05
12. Клейбер Шон 1 0.05
13. Тер Авест Хидде 1 0.05
14. Густафссон Симон 1 (1) 0.05
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.3
2. Леманс Клинт 3 0.15
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.15
4. Рейндерс Элиано 2 0.1
5. Мисиджан Вирджил 2 0.1
6. Лам Томас 2 (1) 0.1
7. Дрост Йеспер 1 0.05
8. Накаяма Юта 1 0.05
9. Бёйтинк Томас 1 0.05
10. Ферай Иммануэль 1 0.05
11. Клемент Пелле 1 0.05
12. Ван Вермескеркен Саи 0 0
13. Паал Кеннет 0 0
14. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 3 0
2. Густафссон Симон 3 0
3. Далмау Адриан 1 1
4. Янссен Виллем 2 0
5. Элия Эльеро 2 0
6. Ван Оверем Йорис 2 0
7. Керк Гирано 2 0
8. Рамселар Барт 2 0
9. Хоогма Джастин 2 0
10. Сент Джейго Томми 2 0
11. Махер Адам 1 0
12. Ван де Стрек Сандер 1 0
13. Бауссайд Отман 1 0
14. Remco Balk 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Ван Полен Брам 3 1
3. Керстен Сэм 4 0
4. Хюйбертс Дин 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Мисиджан Вирджил 1 0
10. Паал Кеннет 1 0
11. Леманс Клинт 1 0
12. Рейндерс Элиано 1 0
13. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 3.7% (1) 7.41% (2) 18.52% (5) 29.63% (8) 22.22% (6) 18.52% (5)
 ПЕК Зволле 8.7% (2) 0 17.39% (4) 26.09% (6) 39.13% (9) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5
АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт
Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +4 =10 -6
ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс 0:0 Заявка 20 13 3 4 33 - 17 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 20 7 4 9 29 - 37 25
12. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 20 6 4 10 32 - 47 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 20 3 6 11 16 - 33 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 0:0 Заявка 10 8 2 0 16 - 3 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
6. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 20 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс 0:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 10 3 1 6 17 - 19 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 10 2 2 6 6 - 16 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Утрехт 90% (126)
X 9.3% (13)
ПЕК Зволле 0.7% (1)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 2.55 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.45 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 4.90 1.18
  9.82 3.56 1.50

Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.75 1.00 10.75 1.02 4.33 1.22 3.26 1.34 2.21 1.74 1.67 2.21 1.44 2.70 1.20 4.30 1.14 4.90 1.03 8.50
13.00 0.00 9.30 1.04 3.80 1.25 3.00 1.36 6.50 1.09 1.81 1.99 5.00 1.15 4.80 1.15 3.45 1.28 1.92 1.82 1.42 2.75 1.35 3.05 1.02 11.00 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
4.63 1.22 2.61 1.53 2.17 1.75 1.94 1.94 1.70 2.24 3.04 1.41 2.35 1.63 2.03 1.85 4.25 1.24 2.62 1.52 2.07 1.81 3.21 1.37 2.56 1.54 1.93 1.96 2.17 1.74 1.77 2.12 1.37 3.20 1.25 4.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.45 1.31 2.24 1.65 1.54 2.48 1.18 4.70 1.13 5.90
2.07 1.75 1.45 2.44 1.16 5.10 1.57 2.31 1.10 6.25 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50
3.41 1.35 2.86 1.46 2.25 1.70 1.75 2.18 1.53 2.64 1.35 3.39 1.40 3.03 1.22 4.43 1.58 2.43 1.38 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.10 1.37 1.84 1.96 1.36 3.12 1.25 3.95
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Утрехт 3:3 ПЕК Зволле онлайн

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Прогнозы на матч Утрехт 3:3 ПЕК Зволле

Исход игры
Утрехт
90% (126)
Ничья
9.3% (13)
ПЕК Зволле
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.71% (83)
Меньше
40.29% (56)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Утрехт
48.6% (68)
1:0 Утрехт
21.4% (30)
2:0 Утрехт
11.4% (16)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:1 Утрехт
5.7% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Утрехт
1.4% (2)
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