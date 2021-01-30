  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Фортуна Ситтард
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
25' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
1:0
33' Гол
Флемминг Зиан
33' Желтая карточка
Киршбаум Торстен
45' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
57'
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
14
Теки
Тесфальдет
7
Семеду
Лисандру
10
Сёнтьенс
Матс
11
Ханссон
Эмиль
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
18
Донис
Христос
19
Румер
Якюро
11
Якумакис
Георгиос
8
Машаш
Зинедин
Фортуна Ситтард
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

25'
Анга-Лётшер Мартин
 
33'
Флемминг Зиан
(Кокс Джордж)
1:0
33'
 
Киршбаум Торстен
45'
 
Якумакис Георгиос

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 7 0.35
2. Полтер Себастьян 6 (1) 0.3
3. Семеду Лисандру 4 0.2
4. Кокс Джордж 4 0.2
5. Сёнтьенс Матс 3 (1) 0.15
6. Ханссон Эмиль 2 0.1
7. Ринстра Бен 1 0.05
8. Тирпан Микаэль 1 0.05
9. Теки Тесфальдет 0 0
10. Самбу Бассала 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 20 (6) 1
2. Ариас Яфар 4 0.2
3. Ван Крой Вито 2 0.1
4. Линторст Эверт 2 0.1
5. Джон Джошуа 1 0.05
6. Хуппертс Гуус 1 0.05
7. Torino Hunte 1 0.05
8. Машаш Зинедин 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Пост Данни 0 0
11. Кум Кристиан 0 0
12. Шефер Штеффен 0 0
13. Румер Якюро 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 6 0
2. Янссен Рул 4 0
3. Анга-Лётшер Мартин 4 0
4. Рота Лазарос 4 0
5. Флемминг Зиан 3 0
6. Полтер Себастьян 1 1
7. Ринстра Бен 2 0
8. Кокс Джордж 2 0
9. Ниняй Бранислав 1 0
10. Ван Осх Яник 1 0
11. Ях Ярослав 1 0
12. Теки Тесфальдет 1 0
13. Сметс Йоррит 1 0
14. Семеду Лисандру 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 6 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 1
5. Якумакис Георгиос 2 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Пахоник Тобиас 0 1
9. Янссен Симон 0 1
10. Джон Джошуа 1 0
11. Киршбаум Торстен 1 0
12. Шмиц Лукаш 1 0
13. Хуппертс Гуус 1 0
14. Деккер Тристан 1 0
15. Да Грака Кристофер 1 0
16. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3) 18.52% (5)
 ВВВ-Венло 9.68% (3) 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 16.13% (5) 38.71% (12)

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =3 -9
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен
АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 3:2 Фортуна Ситтард Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:5 ВВВ-Венло Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 2:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 63 - 15 47
2. ПСВ Заявка 19 13 4 2 45 - 19 43
3. Витесс 0:0 Заявка 20 13 3 4 33 - 17 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 19 10 7 2 44 - 28 37
5. Фейеноорд Заявка 19 10 5 4 34 - 19 35
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 19 8 5 6 33 - 25 29
8. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
9. Херенвен Заявка 19 6 7 6 28 - 27 25
10. Хераклес Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 20 7 4 9 29 - 37 25
12. Спарта Роттердам Заявка 19 6 4 9 28 - 31 22
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 20 6 4 10 32 - 47 22
14. ПЕК Зволле Заявка 20 4 10 6 25 - 32 22
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 20 3 6 11 16 - 33 15
16. АДО Ден Хааг Заявка 19 2 5 12 16 - 44 11
17. Виллем II Заявка 19 2 4 13 22 - 42 10
18. Эммен Заявка 19 0 6 13 17 - 47 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 0:0 Заявка 10 8 2 0 16 - 3 26
2. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
3. ПСВ Заявка 9 8 0 1 21 - 6 24
4. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
5. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
6. АЗ Алкмаар Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Фейеноорд Заявка 9 4 4 1 15 - 8 16
8. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
9. Херенвен Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11
12. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 20 11
13. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 13 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 7 1 1 32 - 6 22
2. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 5 0 26 - 17 20
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 10 5 4 1 24 - 13 19
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 19 - 10 18
6. Витесс 0:0 Заявка 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Фортуна Ситтард 1:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
9. Спарта Роттердам Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
10. Херенвен Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
11. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
12. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 10 3 1 6 17 - 19 10
14. Хераклес Заявка 10 2 3 5 8 - 21 9
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 10 2 2 6 6 - 16 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Фортуна Ситтард 56.7% (80)
X 32.6% (46)
ВВВ-Венло 10.6% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
ВВВ-Венло
2.06
4.80
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 4.60 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.88 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 3.90 10.00
  1.37 4.45 10.73

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.89 1.91 1.55 2.39 1.28 3.40 1.16 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
5.90 1.10 4.50 1.18 2.35 1.55 2.75 1.42 1.70 2.08 2.04 1.78 1.30 3.30 1.20 4.20 1.04 9.00 1.03 10.00 1.08 7.40 1.07 8.20 1.01 13.00
4.96 1.20 3.86 1.28 3.06 1.40 2.10 1.79 1.74 2.16 1.53 2.60 1.58 2.46 1.45 2.87 1.52 2.65 1.20 4.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.07 7.50 1.04 9.00
2.10 1.77 1.73 2.16 1.35 3.29 1.77 2.11 1.22 4.37 1.11 6.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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Прогнозы на матч Фортуна Ситтард 1:0 ВВВ-Венло

Исход игры
Фортуна Ситтард
56.7% (80)
Ничья
32.6% (46)
ВВВ-Венло
10.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
81.29% (113)
Нет
18.71% (26)
Популярный счёт
2:1 Фортуна Ситтард
38.3% (54)
1:1 Ничья
24.8% (35)
1:0 Фортуна Ситтард
11.3% (16)
1:2 ВВВ-Венло
7.1% (10)
2:2 Ничья
6.4% (9)
2:0 Фортуна Ситтард
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:3 ВВВ-Венло
1.4% (2)
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