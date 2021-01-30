Фортуна Ситтард
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
ВВВ-Венло
25' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
1:0
33' ГолФлемминг Зиан
33' Желтая карточкаКиршбаум Торстен
45' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
38
Гувара
Леон
19
Румер
Якюро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джордж ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
Ход матча
33'
1:0
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|7
|0.35
|2.
|Полтер Себастьян
|6 (1)
|0.3
|3.
|Семеду Лисандру
|4
|0.2
|4.
|Кокс Джордж
|4
|0.2
|5.
|Сёнтьенс Матс
|3 (1)
|0.15
|6.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.1
|7.
|Ринстра Бен
|1
|0.05
|8.
|Тирпан Микаэль
|1
|0.05
|9.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|10.
|Самбу Бассала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|20 (6)
|1
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.2
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.1
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.1
|5.
|Джон Джошуа
|1
|0.05
|6.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.05
|7.
|Torino Hunte
|1
|0.05
|8.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Пост Данни
|0
|0
|11.
|Кум Кристиан
|0
|0
|12.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|13.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|6
|0
|2.
|Янссен Рул
|4
|0
|3.
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|0
|4.
|Рота Лазарос
|4
|0
|5.
|Флемминг Зиан
|3
|0
|6.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|7.
|Ринстра Бен
|2
|0
|8.
|Кокс Джордж
|2
|0
|9.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|10.
|Ван Осх Яник
|1
|0
|11.
|Ях Ярослав
|1
|0
|12.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|13.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|14.
|Семеду Лисандру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|6
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|9.
|Янссен Симон
|0
|1
|10.
|Джон Джошуа
|1
|0
|11.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|12.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|13.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|14.
|Деккер Тристан
|1
|0
|15.
|Да Грака Кристофер
|1
|0
|16.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|ВВВ-Венло
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|38.71% (12)
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =3 -9ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен
АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
ВВВ-Венло 3:2 Фортуна Ситтард Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:5 ВВВ-Венло Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 2:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|63 - 15
|47
|2.
|ПСВ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 19
|43
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 17
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|44 - 28
|37
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 25
|29
|8.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|9.
|Херенвен
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|25
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Фортуна Ситтард
|1:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 37
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 31
|22
|13.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 47
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 32
|22
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 33
|15
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 44
|11
|17.
|Виллем II
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|22 - 42
|10
|18.
|Эммен
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|17 - 47
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 3
|26
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 6
|24
|4.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|5.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|8.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|9.
|Херенвен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
|12.
|Фортуна Ситтард
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 20
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|15.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|16.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|32 - 6
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|26 - 17
|20
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 13
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|6.
|Витесс
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Фортуна Ситтард
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|10.
|Херенвен
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 21
|9
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фортуна Ситтард 1:0 ВВВ-Венло
Исход игры
Фортуна Ситтард
56.7% (80)
Ничья
32.6% (46)
ВВВ-Венло
10.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
81.29% (113)
Нет
18.71% (26)
Популярный счёт
2:1 Фортуна Ситтард
38.3% (54)
1:1 Ничья
24.8% (35)
1:0 Фортуна Ситтард
11.3% (16)
1:2 ВВВ-Венло
7.1% (10)
2:2 Ничья
6.4% (9)
2:0 Фортуна Ситтард
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:3 ВВВ-Венло
1.4% (2)
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